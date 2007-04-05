Головатий не виключає, що він є другим у списках на арешт

Секретаріат Президента України доручив Верховному суду України вивчити юридичну ситуацію і розробити підстави для арешту ряду народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат Сергій ГОЛОВАТИЙ. «Зі своїх джерел мені відомо, що Секретаріат Президента дав доручення Верховному суду вивчити ситуацію, на яких підставах можна почати сьогодні арешт народних депутатів», - сказав він.

С.ГОЛОВАТИЙ наголосив, що першим у списку значиться голова Комітету з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ. «Не виключаю, що я є другим у списку», - сказав він. При цьому С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що підставою стверджувати про можливість його арешту є заява Президента Віктора ЮЩЕНКА, що невиконання указів тягне за собою кримінальну відповідальність.

«Я готовий, щоб мені наділи ваші кайдани, пане Президенте ЮЩЕНКО. Я готовий, щоб піти сьогодні до в’язниці за те, що я відмовляюся виконувати ваш злочинний антиконституційний указ», - заявив С.ГОЛОВАТИЙ.

При цьому, звертаючись до народних депутатів, С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що якщо розробляється сценарій щодо арешту, то у першу чергу це торкнеться «ключових фігур в Україні».

При цьому народний депутат висловив сподівання, що до арештів не дійде. «Ми повинні вірити в те, що СБУ, яке контролюється Президентом, не буде втягнуте у політичний процес», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня на позачерговому засіданні Верховної Ради С.ГОЛОВАТИЙ заявив, що Верховна Рада п’ятого скликання не припинила своїх повноважень і всі її рішення легітимні. Він зазначив, що повноваження Верховної Ради п’ятого скликання, навіть якщо будуть дострокові вибори, припиняться тільки у день складення присяги депутатами парламенту шостого скликання.

3 квітня прес-служба блоку “Наша Україна” заявила, що народного депутата С.ГОЛОВАТОГО та ще шістьох депутатів, які в ніч на 3 квітня брали участь в “антипрезидентському зібранні Верховної Ради і голосували за антиконституційні рішення”, виключено із фракції "Наша Україна".