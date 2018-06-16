Медведєву дуже важливо показати, що Україна зрадила білорусів

Учора в російському курортному місті Геленджик пройшов перший Українсько-російський міжрегіональний економічний форум, на якому вкотре зустрілися президенти України та Росії. Спочатку Віктор Янукович і Дмитро Медведєв поспілкувалися тет-а-тет за закритими дверима. А вже згодом вийшли до преси. «Ми поставили перед собою завдання максимально спростити процедури переходу (українсько-російського державного кордону. – Авт.) для наших громадян, товарів у прикордонних районах», – пролунав один з основних месиджів Януковича за результатами зустрічі. Експерти коментують її підсумки.

Григорій Перепелиця, експерт з міжнародних питань:

СПРОЩЕННЯ ПРИКОРДОННОГО РЕЖИМУ З РФ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ОТРИМАННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ З ЄС

Активізація українсько-російських зустрічей має більш політичний характер, ніж прагматичний.

Карта українсько-російської дружби експлуатується дуже активно. Нещодавно ми бачили “автомобільний пробіг”, тепер “спрощення режиму”. Очевидно, президенти хочуть показати реальні інтеграційні процеси між Україною і РФ.

А наскільки це спростить проблеми пересічних громадян? У принципі в перетині українсько-російського кордону й раніше не було особливих складнощів. Важко сказати, як далі можна його спрощувати. Можна прибрати кордон узагалі – тоді буде зовсім просто.

Кордон має функціонувати, незалежно від того, хто є твоїм сусідом: Польща, Росія, Білорусь чи Словаччина. Прикордонний режим має дотримуватися з усіма.

Таке спрощення може потім позначитися на отриманні Україною безвізового режиму з ЄС. Тут треба чітко дотримуватися балансу. Кордони мають бути відкритими, але захищеними.

Україні вигідно мати добросусідські відносини з Росією, але при цьому не здавати власний суверенітет і атрибути. Кордон – один із атрибутів такого суверенітету.

Ми не можемо гадати, які конкретно питання обговорювали Медведєв і Янукович за зачиненими дверима. Але можемо аналізувати ті питання, які зараз найбільше цікавлять передусім російську сторону. Це загалом реінтеграція України в Росію, її економічного комплексу, низка політичних питань: розширення інфраструктури діяльності ЧФ на території України, побудова шляхопроводу, який з’єднає Крим з Росією. Ці питання цікаві для Росії, тому що показують і росіянам, і міжнародній спільноті, яким чином Кремль реінтегрує Україну в лоно своїх інтересів. Це додає ваги Російський Федерації на міжнародній арені. Тим самим вона демонструє розширення впливу й зміцнення власної ваги в міжнародних відносинах.

Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва:

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕПРОЗОРИМИ

Загалом на українсько-російському кордоні діє режим, який не дуже зорієнтований на громадян. А більше на бюрократію, на прикордонні й митні служби. З подачі української сторони давно обговорювалася ідея спрощення перетину кордонів, зокрема переходу до спільної перевірки тих, хто перетинає кордон. Це, безумовно, полегшило б життя багатьом громадянам.

Водночас російська сторона тривалий час відмовлялася просуватися в цьому питанні, посилаючись на своє законодавство, яке начебто не дозволяє спільні перевірки.

Запровадження спільних перевірок у поїздах, зокрема в нічних, спрощення процедур перевірки на автомобільних пунктах перетину й збільшення таких пунктів – питання, які треба вирішувати. Кордон має ставати дедалі більш непрозорим для контрабанди й нелегального руху, водночас більш дружнім для законослухняних громадян.

У нас досі не реалізовано давно вже підписану і чинну угоду про реадмісію між Україною і Росією, внаслідок чого Україна не може повертати в Росію нелегалів з третіх країн, які прибули до України через територію РФ. Хоча всі правові підстави для цього є, проте не відпрацьовано відповідного механізму.

Такі зустрічі потрібні. Але є побоювання, що Росія, яка має більше важелів впливу на керівництво України, ніж навпаки, домагається значно більших поступок з українського боку. Зокрема, незрозуміло, наприклад, яким чином Україна бачить співпрацю у сфері енергетики? Ми приєдналися до європейської енергетичної спільноти, то як це все поєднується з такими проектами, як злиття Нафтогазу і Газпрому, про що раніше йшла мова? Тут є багато суперечностей.

Українсько-російські відносини залишаються непрозорими. У цьому їхня найбільша небезпека.

Вадим Карасьов, політолог:

ЯНУКОВИЧУ ВИГІДНІ ТАКІ БЕЗЗМІСТОВНІ ФОРМИ ДРУЖБИ З РОСІЄЮ

Демонстраційність “братніх почуттів”, “дружби народів”, “стратегічного партнерства” держав вигідні зараз і Медведєву, і Януковичу. З різних причин. Але тут їхній президентський інтерес збігається. Януковичу вигідні ці сублімовані пусті, беззмістовні демонстраційні форми дружби, аби відтягнути розв’язку щодо тих реальних змістовним проектам, які ініціює російська сторона, зокрема Путін. І чим далі – тим краще. У крайньому разі доти, доки не буде зрозуміла диспозиція російського тандему на президентські вибори в Росії 2012 року. Якщо Путін зійде з дистанції, тоді в Януковича з’являється поле для маневру. Якщо ні – тоді потрібно буде повертатися до переговорів щодо Нафтогазу – Газпрому, ядерної енергетики, об’єднання авіаційної промисловості і т. д. Чим менше змістовності – тим більше демонстраційності.

Що стосується Медведєва, то для нього важливо показати успіхи на пострадянському напрямку російської зовнішньої політики. Медведєв може записати собі в актив як президентські вибори в Україні й перемогу Януковича, так і зміну не тільки тональності, а й векторів української політики, особливо в російському напрямку. Наступним претендентом на успіх може бути Білорусь. Такі зовнішньополітичні успіхи Медведєва, умовно кажучи, від Обами до Януковича й Лукашенка – це вагомий аргумент у номінації на нове президентство. Це те поле, де Медведєв зможе переграти Путіна.

Думаю, на зустрічі без преси Медведєв намацував реакцію Януковича на ситуацію в білорусько-російських відносинах. Ліквідація Лукашенка – це сьогодні питання успішності Медведєва як президента Росії. Їм важливо, щоб Україна проявляла риторичну солідарність. Або принаймні тримала нейтралітет, а не діяла в обхід російських інтересів. Як це було в рішенні українського уряду щодо транзиту нафти Чавеса для Білорусі по території України.

Друге – Придністров’я. Ситуація в Молдові зараз непокоїть усіх...

Третє питання, яке могло хвилювати Медведєва, – це перспективи українсько-китайського співробітництва. Китай сьогодні, використовуючи як економічні труднощі Білорусі й України, так і специфічну географію цих країн, вибудовує свою не тільки економічну, а й геополітичну логістику повз РФ у напрямку ЄС. Росію хвилюють ці “шлюбні ігри” білорусів з Китаєм, і не можуть не насторожувати “залицяння” з Китаєм українського керівництва.

Віктор Небоженко, політолог:

МЕДВЕДЄВ ЗРОЗУМІВ, ЩО КОНЦЕНТРАЦІЯ ВЛАДИ НЕ ПОСИЛИЛА ЯНУКОВИЧА

На столі президента Медведєва лежить аналітична записка, де написано, що концентрація влади президентом Януковичем в Україні не призвела до посилення його повноважень. Насправді, колишній Янукович був рівний президентові Росії. А після рішення Конституційного суду Медведєв дуже обережно ставиться до всіх пропозицій Януковича. Тому що у випадку зміни політичної ситуації, новий КС чи Верховна Рада скасує всі ці рішення як нелегітимні. А для Медведєва – це означає втратити обличчя.

Тому він розмовляє з Януковичем про найпростіше, наприклад, про спрощення проходження кордону. Хоча там жодних проблем немає, окрім звичайних крадіжок і корупції з боку прикордонників обох сторін. Це звичайна технічна проблема, яку мають вирішувати керівництва двох відомств, але не два президенти.

Зараз повністю застопорився харківський процес. За цими договорами Україна, набравши боргів на 4 мільярдів доларів з Росії, мала підписати документи про реконструкцію атомних станцій, передачу авіаційної промисловості в спільне користування і багато іншого. Але цього не сталося. І не тому що Україна саботує. Просто Кремлю треба вирішити питання: чи вони займаються геополітикою, чи корупцією. Тому, думаю, найголовнішою темою розмови між президентами було буксування харківських домовленостей.

Демонстрація теплих відносин між Україною і Росією перш за все вигідна Медведєву. Адже зараз відбувається дуже серйозний конфлікт між “братніми республіками” Білоруссю і Росією. І Медведєву дуже важливо показати, що Янукович з ним солідарний, що Україна зрадила білорусів, але готова виконати будь-які, навіть непристойні побажання Кремля.

Опитувала Яна Солнцева