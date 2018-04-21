Експерт: Рішення КС залежить від того, чи визнає він, що парламент здійснив ревізію волевиявлення

На запитання УНІАН відповів голова правління центру прикладних і політичних досліджень «Пента», політолог Володимир Фесенко. Володимире В’ячеславовичу, в ситуації навколо дострокових виборів ми бачимо суцільну істерику у вищих ешелонах влади, особливо в парламенті. Складається враження, що, скажімо, Мороз чинитиме опір волевиявленню, навіть якщо політичне рішення узгодять і приймуть всі сторони. Якщо говорити так радикально і не дуже дипломатично, то елементи політичної істерики ми бачимо не тільки в залі парламенту, іноді вони звучать і в заявах працівників Секретаріату Президента. На нервах грають і ті, й інші. Потрібно знизити політичну температуру і зайнятися розв`язанням кризи. У Мороза є проблема особистих і партійно-політичних інтересів. У разі дострокових виборів він ризикує втратити пост спікера. І зараз він головний суб`єкт, незацікавлений у виборах. Але якщо буде принциповий політичний компроміс щодо можливості проведення дострокових виборів, то вирішуватиметься питання деталізації умов, вмовлянь Мороза, пошуків внутрішнього компромісу всередині коаліції і правових форм проведення виборів. Проводити вибори поза межами правового поля дуже небезпечно для перспективи, для становлення в Україні верховенства права.

Деякі експерти пропонують провести вибори до Верховної Ради, до місцевих рад і президентські одночасно, але з перервою в два-три місяці. Навіщо взагалі прив`язувати парламентські вибори до президентських? Я принциповий противник одночасного проведення президентських і парламентських виборів.

Це може привести до загострення кризи, адже на кону буде вся повнота влади - і парламентська, і урядова, і президентська. Повториться ситуація 2004 року, але в складніших проявах, будуть спроби втручання в цей процес, порушення при підрахунку результатів голосування.

Щодо того, навіщо прив`язувати президентські вибори до парламентських... Коли назріває криза, то питання ставиться дуже гостро: Президент фактично не визнає парламент, і виникають сумніви в легітимності Президента. І не дай Бог, завтра підуть заяви про невизнання з боку місцевих рад або Президента, або коаліції - адже це вже тенденція до розколу країни. У цих умовах, якщо є сумніви в легітимності інститутів влади, то слід оновити їх і дати їм другий мандат легітимності. Але проблема проведення президентських виборів залишається. Якщо буде рішення Конституційного Суду щодо неконституційності указу Президента, то це фактично вже підстава для проведення дострокових президентських виборів.

Я є прихильником проведення тільки дострокових парламентських виборів. Проте, на мою думку, вони повинні пройти пізніше - з урахуванням усіх правових процедур і проведенням відповідних рішень через Верховну Раду. Якщо це не вдасться і криза триватиме, то у нас просто не залишиться іншого виходу, як оновити і інститут Президента, і інститут Верховної Ради. Але це план максимум - на випадок загострення кризи.

Проведення ж місцевих виборів доречне в тому випадку, якщо будуть внесені зміни до Конституції щодо розподілу повноважень між місцевими радами і місцевими адміністраціями.

Усі юристи, які спеціалізуються на конституційному праві, як один кажуть про те, що ані зараз, ані після ймовірних дострокових виборів ми не знімемо проблему конституційної і політичної кризи, поки не «відремонтуємо» розбалансовану Конституцію, прийняту під тиском екс-Президента Кучми. Проте думки щодо того, як це зробити, у різних політичних сил дуже розходяться... Знаєте, я не прихильник Леоніда Даниловича, але регіональну політику - цілісності і територіальної єдності України - він проводив набагато ефективніше, ніж Віктор Ющенко чи Віктор Янукович. На інтереси України він працював більш продуктивно, хоча не завжди демократично.

Різні висловлюються думки з приводу того, що робити, якщо сторони не чують один одного. Є проблема моральних авторитетів, довіри, зокрема, до політичних партій. Але, проте, люди потім йдуть і голосують за конкретну політичну силу. Так і в нашому випадку, якщо пропонується розумна ідея, до неї варто прислухатися, незалежно, від кого ця ідея йде.

Зміни до Конституції повинні пропонуватися загальною конституційною комісією, яка включатиме представників, експертів усіх сторін.

Міністри коаліції багато разів повторювали, що нам потрібна парламентська демократія, прем`єрська республіка, а повноваження Президента потрібно урізати. Говорили, не дуже чітко розуміючи, що в таких республіках Президент може розпускати парламент, коли захоче... Зараз Президент має набагато більше прав розпускати парламент, ніж за часів Кучми. Кучма міг розпустити Верховну Раду тільки в одному випадку: якщо місяць не проводяться пленарні засідання. І він жодного разу не ризикнув піти на це. Зараз підстави для дострокових виборів розширені.

Проте право розпускати парламент обмежене. І тому є конфлікт між буквою і духом Конституції. І тут вже Конституційний Суд має вирішувати, наскільки коректно діє Президент. Він міг вважати себе загнаним у глухий кут - мовляв, у нього не було іншого виходу, окрім як припинити повноваження Верховної Ради. Але тут хай вирішує суд - була така ситуація чи ні. Провів парламент ревізію виборів чи ні. Є підстави вважати, що така ревізія мала місце. Коли люди знаходилися в опозиційних фракціях і при цьому намагалися вступити в коаліцію, - це порушення духу і букви, цілком конкретних статей Конституції.

Конституційний Суд може визнати: у даній ситуації Президент перевищив свої повноваження, але в цьому він був правий. І виникла ситуація, яка не регулюється в повній мірі Конституцією. Далі можуть бути рекомендації - скажімо, відносно змін до Конституції і як вихід з кризи - проведення дострокових виборів.

Інакше криза продовжиться. Один політолог сказав, що є політична правда, а є правова. Одна - в основі букви Конституції, інша - в основі її духу і принципів. І їх не можна розривати - дух і букву. Хай вони будуть разом...

Персоналії членів Конституційного Суду знаходяться під пильною увагою громадськості. Преса активно обговорює, хто з них може захищати інтереси Президента, хто - коаліції. Виявили там, нібито, навіть людей Медведчука... Пам`ятаєте, чиєю креатурою свого часу вважався колишній голова Верховного Суду Василь Маляренко? Креатурою Медведчука, але це не завадило суду ухвалити доленосне рішення 2004 року. Чекаючи на рішення суду, ми повинні виходити з «презумпції довіри» Конституційному суду.

Я думаю, що була допущена помилка, коли визначалася процедура формування Конституційного Суду. Він формувався за політичною ознакою. Я прихильник того, що при вдалому розв`язанні кризи потрібно вносити зміни до закону про Конституційний Суд України, де чітко позначити вимоги, критерії і компетентність кандидатів у його члени.

Зараз у чому проблема? Не у тому, що одні судді пропрезидентські, а інші пропарламентські. А в тому, що деякі судді професійно не завжди відповідають тому рівню, коли потрібно тлумачити такі складні і делікатні речі, як співвідношення букви і духу Конституції. Таких фахівців мало. Але я думаю, що Конституційний Суд не діятиме так прямо. Адже зараз як ніколи гостро стоїть проблема довіри до них. Це їх перше рішення, і якщо зараз вони його приймуть так, що виникнуть підозри, що це рішення політично заангажоване, то на цьому суді можна поставити хрест. Але у них є можливість знайти єдине правильне політико-правове рішення, соломонове рішення.

Коли, на Вашу думку, будуть проведені дострокові вибори? Можлива дата виборів - кінець червня. Реалістичніша - осінь.

Записала Маша Міщенко