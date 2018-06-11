Як Суркіс проводив конгрес ФФУ

XII конгрес Федерації футболу України закінчився, так і не розпочавшись... Президент ФФУ Григорій Суркіс таки зміг утриматись на своїй посаді й тепер має два місяці для організації оборони...

Напередодні конгресу ФФУ, що було заплановано на 15 грудня, ЗМІ повідомляли про масштабні акції протесту біля Будинку футболу, які мали організувати опоненти Суркіса. Утім президент ФК “Металіст” Олександр Ярославський, якому приписують авторство кампанії з дискредитації президента ФФУ, дотримав свого слова й жодних антисуркісівських уболівальників під Будинком футболу помічено не було. Про всяк випадок за два квартали від місця проведення конгресу чергували автобуси зі співробітниками міліції, однак ці заходи безпеки виявились непотрібними.

Початок конгресу не віщував якихось збурень. Делегати обрали керівні органи, після чого Григорій Суркіс надав слово члену виконкому УЄФА. Той зачитав зібранню “привіт від Платіні”, який, крім традиційних побажань плідної роботи, містив прозорий натяк на небажаність зайвих суперечок, а тим більше революційних змін у керівництві головної футбольної організації країни. У своєму листі Платіні нагадав, що до початку Євро-2012 залишилося всього півтора року і нормально підготуватись до проведення чемпіонату можна лише за однієї умови – єдності. “Немає часу на дрібні суперечки, які цікавлять лише декількох осіб”, – зачитав представник УЄФА слова Платіні.

Але “декілька осіб” з делегатів конгресу були іншої думки. Віце-президент ФФУ, харків’янин Сергій Стороженко запропонував внести до порядку денного питання про недовіру Григорію Суркісу як президентові ФФУ. Він нагадав, що останнім часом у різних містах України з`явилася антиреклама із закликами відправити Суркіса у відставку. За словами Стороженка, такі гасла завдають шкоди іміджу українського футболу, Федерації футболу України й особисто Суркісу. Спростувати звинувачення на адресу очільника українського футболу й підтвердити його авторитет дуже просто – потрібно внести це питання до порядку денного нинішнього конгресу і провести голосування.

Навряд чи такий хід став для Суркіса несподіванкою. Спираючись на норми документів ФФУ, він заявив, що пропозиції щодо порядку денного можуть бути внесені за два місяці до дати проведення конгресу письмово.

Стало зрозуміло, що цього разу компромісу сторони не дійдуть. Позиція Суркіса спричинила вибух емоцій з боку його супротивників, котрі наполягали на розгляді цього питання. Делегати, котрі підтримували чинного президента ФФУ, і ті, що виступали проти нього, перебиваючи одне одного, намагалися одночасно виступати з трибуни, забирали одне в одного мікрофон. Кожна зі сторін спиралася на свої юридичні аргументи, однак зовні це дійство аж ніяк не нагадувало засідання вищого керівного органу футбольної федерації європейської країни. У залі тільки й лунало: “Він нас спровокував”, “Ви безглуздо виглядаєте!”, “Я виглядаю так само, як і ви!”

Закликаючи до порядку, Суркіс зазначав, що сьогодні принципово не підтримає пропозицію про те, щоб піти на порушення регламенту й уже під час засідання конгресу внести зміни в проект порядку денного щодо висловлення йому недовіри. Відповідаючи на репліки деяких делегатів про те, що на попередніх зібраннях таке питання вносилося в день засідання і голосування проводилось, він сказав, що не підіграє їм сьогодні “принципово”. За словами президента ФФУ, це пов`язано з «безпрецедентним нахабством і хамством» деяких делегатів.

Суркіс заявив, що останні два місяці на багатьох делегатів конгресу ФФУ здійснювався тиск з вимогою підтримати пропозицію про висловлення йому недовіри. «Їх залякували, погрожували звільнити з роботи або закрити бізнес, погрожували їхнім дітям», – сказав він. За словами Суркіса, він не підставлятиме цих людей, погоджуючись на незаконний розгляд питання. «Я не в цирку і не йтиму на повідку в кількох людей», - сказав він. При цьому нагадав, що в тих делегатів, котрі йому не довіряють, є законне право через два місяці зібрати позачерговий конгрес ФФУ й поставити на розгляд питання про недовіру.

Стримавши шквал атак, Суркіс спробував повернути хід засідання в заплановане ним русло й поставив на голосування попередньо узгоджений порядок денний. Але тут на нього чекала неприємна несподіванка. Делегати конгресу не підтримали такий порядок денний. За цей проект проголосували лише 49 делегатів, проти – 63. Усього на конгресі нарахували 137 делегатів. Після голосування президент ФФУ сказав, що конгрес уперше стикається з такою ситуацією, і запропонував провести голосування за затвердження порядку денного в таємному режимі. За його задумом, такий варіант мав би нейтралізувати тиск, який чиниться на багатьох учасників конгресу.

Однак і цей хід не вдався. За цю пропозицію проголосували 55 делегатів, проти – 75. Розуміючи, що ситуація стає для нього вкрай загрозливою, Суркіс зреагував миттєво. Відразу після оголошення результатів голосування він подякував делегатам «за втрачений час» і закрив засідання конгресу.

Михайло Читарчук