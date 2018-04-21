Експерти допускають, що Президент може запровадити надзвичайний стан

Політичні та економічні експерти допускають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може запровадити надзвичайний стан в країні.

Таку думку вони висловили в ході опитування, яке провів Центр досліджень політичних цінностей у зв’язку із заявою депутата від БЮТ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО, що Президент для забезпечення конституційного ладу може використати будь-які методи.

Зокрема, керівник Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що „третій указ буде присвячений надзвичайному стану”. На думку експерта, “коаліція в цьому указі буде поставлена перед вибором: або розпуск і Верховної Ради, і Кабінету Міністрів з призначенням в.о. прем`єр-міністра Віталія ГАЙДУКА, або коаліції дається ще один термін в жовтні і вона бере участь у виборах до Верховної Ради”. “Останній варіант найреальніший на сьогоднішній день”, вважає В.НЕБОЖЕНКО.

Між тим, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зазначив, що „в теорії, згідно з українським законодавством, Президент міг би ввести надзвичайний стан лише за згодою Верховної Ради. Але цю саму Верховну Раду Президент вже офіційно розпустив”. Разом з тим, за словами експерта, “частина радикального оточення ЮЩЕНКА вже підштовхує Президента і до такого кроку, як введення надзвичайного стану. Деякі регіональні філії «помаранчевих» партій навіть прийняли з цього приводу звернення”. Як зазначив експерт, “Конституційний Суд фактично дестабілізовано, тому і оскаржити ймовірне рішення Президента буде проблематично”.

Підсумовуючи, О.ДОНІЙ підкреслив, що “формального права без дозволу Верховної Ради вводити надзвичайний стан Президент не має, але в українській реалії ввести його цілком може. Що буде далі - навряд чи хто зможе спрогнозувати з високою долею ймовірності”.

У свою чергу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що „в якості теоретичної гіпотези” Президент може запровадити надзвичайний стан, але в цьому для В.ЮЩЕНКА немає необхідності. По-перше, відзначив експерт, “Президент контролює ситуацію і методично реалізовує сценарій легітимних дострокових парламентських виборів”. По-друге - якщо буде введено надзвичайний стан, в передвиборчій кампанії стовідсотково не будуть брати участь Партія регіонів і її коаліційні партнери, вважає В.КАРАСЬОВ. Експерт вважає, що для Президента такий розвиток подій не є вигідним, тому що це поставить під сумнів легітимність як дострокових виборів, так і репрезентативність новообраного парламенту.

Водночас директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО підкреслив, що „є чітко визначені Конституцією підстави, за яких Президент має право запроваджувати надзвичайний стан, і, відповідно, він мав би їх дотримуватись”. Інша річ, додав експерт, “що після 2 квітня, коли Президент фактично здійснив переворот, Конституція у нас фактично перестала діяти”. На думку К.БОНДАРЕНКА, “СИВУЛЬСЬКИЙ у дечому правий, що тепер Президент може діяти як завгодно. Інша річ, що і прем’єр-міністр, і Верховна Рада тепер теж нічим не зв’язані і можуть діяти як завгодно”. “У нас тепер суцільна циганшина - хто раніше встав, у того більше повноважень”, вважає експерт.

Зі свого боку директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ відзначив, що „нічого неможливого для Президента України зараз немає”. Експерт не виключив, що вже існує план щодо запровадження надзвичайного стану, додавши, що “є зацікавлені в цьому люди”. Безумовно, підкреслив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ, “керівництво БЮТ зацікавлене в силовому варіанті. Адже вони зацікавлені не просто в виборах, а в таких виборах, в яких би не брала участь Партія регіонів, або втратила б можливість для вільної роботи зі своїм електоратом”.

Разом з тим президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО звернув увагу, що „вислів «будь-які методи» не є коректним для нинішньої ситуації в Україні. Вона поки що знаходиться все ж таки в правовому полі”. Як вважає цей експерт, Президент може використати санкції задля розв’язання ситуації, але в межах Конституції України. “Можливе проголошення надзвичайного стану, наприклад, в деяких регіонах, застосування деяких методів, які входять до переліку заходів при надзвичайному стані. Якщо Президент розцінює, що є небезпека для територіальної цілісності України, для стабільного розвитку України, то тоді він може використати ті чи інші засоби. Але говорити, що будь-які засоби – це не коректно”, - підкреслив М.МИХАЛЬЧЕНКО.

“Ситуація в Україні, на жаль, стала патовою. Будь-якій гілці влади немає правового поля, куди ходити. В такій ситуації Президент може вдатися до не надзвичайного стану, а до надзвичайних заходів. В той же час, Президент буде консультуватись не тільки всередині країни з різними політичними силами, а й за її межами: Радою Європи, Європарламентом, з Президентом Росії”, вважає експерт.