У Європі не вірять, що Тимошенко хотіла втекти

У Європі з подивом і розчаруванням дізналися про те, що Генеральна прокуратура 31 січня відмовила у можливості лідеру української опозиції Юлії Тимошенко відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема, і з Президентом Європарламенту Єжи Бузеком.

Як повідомляв УНІАН, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, зазначили в Генпрокуратурі, є оперативні дані про те, що Тимошенко має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства.

Власний кореспондент УНІАН у Брюсселі звернувся з цього приводу за коментарями до європейських політиків.

Президент Європарламенту Єжи Бузек розчарований рішенням Генеральної прокуратури України не пускати лідера партії ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко в Брюссель. Про це повідомив прес-секретар Президента Європарламенту Роберт Голянські.

«Президент Є.Бузек був розчарований, коли дізнався, що не матиме можливості зустрітися з Ю.Тимошенко. Він був готовий зустрітися з Ю.Тимошенко під час її перебування в Брюсселі, щоб обговорити ситуацію в Україні і нинішній стан відносин Україна-ЄС з нею як з лідером однієї з головних опозиційних партій», - заявив Р.Голянські.

Він також зазначив, що Президент Європарламенту сподівається на наступну зустріч.

«Не знаючи точних обставин нинішнього рішення української влади, я хотів би нагадати, що в минулому Президент Є.Бузек заявляв про занепокоєння щодо кримінальних справ, порушених проти ряду опозиційних політиків в Україні», - додав Р.Голянські.

Європейська комісія шкодує, що лідеру української опозиції Юлії Тимошенко Генеральна прокуратура не дозволила відвідати Брюссель. Про це заявила представник Єврокомісії Наташа Бютлер.

«Повністю поважаючи юридичні процедури, ми шкодуємо, що пані ТИМОШЕНКО обмежена в поїздках, і що європейські інститути не зможуть продовжити діалог з нею в Брюсселі найближчим часом», - сказала вона.

«Як ви знаєте, цей діалог є частиною ширшого діалогу, який ЄС проводить з усіма важливими акторами політичного поля України, і вони всі мають брати участь у реалізації європейського порядку денного в Україні», - додала представник Єврокомісії.

Прес-секретарзазначила також, що Єврокомісія не раз підкреслювала важливість шанобливого ставлення до верховенства права в усіх кримінальних розслідуваннях в Україні, а також необхідність забезпечення того, щоб судові процеси проводилися з урахуванням принципів незалежності і чесності, і не використовувалися в політичних цілях.

Депутат Європарламенту, голова делегації Європарламенту по зв`язках з Україною Павло Коваль (група європейських консерваторів і реформістів, Польща) вважає, що заборона Юлії Тимошенко відвідати Брюссель є дуже поганим сигналом.

«Не дозволити пані Тимошенко приїхати до Брюсселя – це дуже поганий сигнал. Він демонструє, що команда (Президента України – УНІАН) Віктора Януковича не зрозуміла, наскільки важливим для позитивного іміджу України в Європейському Союзі є і уряд, і опозиція», - сказав депутат.

«Спроби виключити опозиційних лідерів і політиків із суспільного життя, врешті-решт, обернуться проти нинішньої влади», - додав П.Коваль.

Депутат Європарламенту, член делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Ян Козловські (група народних партій, Польща) вважає, що рішення української Генпрокуратури не відповідає принципам демократії.

“Для мене це не лише сумне рішення, але й рішення, що викликає стурбованість. Такі дії проти політичних опонентів не відповідають принципам демократії, і ми не можемо прийняти такого типу політично мотивованого тиску проти лідера опозиції”, - заявив він.

Разом з тим, депутат висловив сподівання, що Україна все-таки буде слідувати демократичним принципам, які мають найважливіше значення для Європейського Союзу, а заборона на подорожі для колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко буде скасована.

Колишній Президент Європарламенту Ханс-Герт Пьоттерінг хоче почути, чому лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко не пустили до Брюсселя.

“Мені дуже шкода, що Юлія Тимошенко не була тут, вона була запрошена. Я хочу знати причини, з яких їй заборонили приїхати до Європи”, - сказав колишній Президент Європарламенту.

Він зауважив, що у сучасній Європі має бути свобода пересувань для всіх громадян, у тому числі для всіх політиків.

“Мені дуже шкода, що Ю.Тимошенко було заборонено прибути сюди, і ми наполягаємо на тому, щоб знати причини: чи є тут політичне підґрунтя, чи це виключно юридичне питання, чи є політичний вплив на юриспруденцію в Україні”, - сказав Х.-Г.Пьоттерінг. Він зазначив, що на це питання мали б відповісти ті, “хто не дали можливості Ю.Тимошенко” приїхати до Брюсселя.

Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що процес проти лідера партії «Баткьівщина» Юлії Тимошенко має бути прозорим і швидким.

“Я думаю, що дуже важливо мати цей процес проти Юлії Тимошенко якнайбільш прозорим і якнайбільш швидким”, - сказав він.

Водночас М.Сівець висловив думку, що заборона Генпрокуратури Ю.Тимошенко відвідувати Брюссель є внутрішнім питанням України. “Рішення української юридичної системи щодо мадам Тимошенко перебуває поза обговоренням, оскільки це внутрішнє рішення України”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що чув низку скарг щодо незалежності юридичної системи України, однак при цьому висловив думку, що будь-які звинувачення на адресу влади у впливі на рішення правоохоронців мають бути доведені.

“Я думаю, що будь-які обвинувачення нинішнього уряду, що вони впливають на певні рішення, мають бути доведені. Якщо вони не доведені, то немає підстав скаржитися на це політично”, - сказав М.Сівець.

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає неприпустимим факт заборони лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко поїхати до Брюсселя.

“Той факт, що їй було заборонено приїхати, звичайно, є неприпустимим”, - сказав міністр.

“Це не було б можливим у жодній європейській країні в тих умовах, які я можу бачити”, - додав К.Більдт.

За його словами, у політиків Європи є “серйозні питання” до справи щодо Ю.Тимошенко. “Ми говорили владі у Києві досить багато, що ми вважаємо, що є дуже серйозні питання щодо цього”, - сказав він.

Міністр також зауважив, що має суттєві підозри стосовно політичного підґрунтя у справі Ю.Тимошенко. “Підозри тут є, це – абсолютна правда”, - сказав К.Більдт.

Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група європейських консерваторів і реформістів, Велика Британія) вважає безглуздими пояснення заборони Тимошенко виїхати до Брюсселя.

«Висувати як можливу обставину для заборони її поїздки до Брюсселя як політика те, що мадам Тимошенко може втекти з країни і шукати політичного притулку від «правосуддя» в ЄС, – повна безглуздість», - сказав Ч.Теннок.

«Вона – смілива жінка, яка вже була у в`язниці раніше, і я переконаний, що вона повернулася б до України, щоб з`явитися перед звинуваченням і очистити своє ім`я», - сказав депутат.

Ч.Теннок відзначив, що шкодує про заборону Ю.Тимошенко відвідати Брюссель і вважає цей захід непропорційним і політично мотивованим.

“Самі сьогоднішні звинувачення сильно пахнуть політичним впливом, оскільки порушення, що припускаються, якщо вони взагалі мали місце, навряд чи є кримінальними, якщо, як я розумію факти, японські гроші за вуглецеві викиди було використано прем`єр-міністром Тимошенко в українському бюджеті для погашення пенсійного розриву, а не для її особистого чи її партії збагачення», - сказав депутат.

«У цілому я вважаю підхід нового генерального прокурора дуже дріб`язковим стосовно колишнього видатного прем`єр-міністра країни, а також, що одного разу влада може почати шкодувати, коли м`яч опиниться на іншому боці», - сказав Ч.Теннок.

Депутат Європарламенту Міхаель Галер (група народних партій, Німеччина) вважає, що заборона лідеру партії «Батьківщина» відвідати Брюссель продемонструвала неєвропейські звички влади України.

“Я вважаю, що відмова у подорожі Генеральною прокуратурою є ще одним доказом неєвропейської звички української влади інструменталізувати державні інституції для їхнього дуже ангажованого політичного порядку денного”, - сказав депутат. “Я суворо протестую проти цих старорежимних маневрів”, - додав він.

На думку М.Галера, схвалене свого часу рішення використати певні бюджетні фонди для виплати пенсій було політичним і може підтримуватися або критикуватися політично.

“Це було використано для виконання законного зобов’язання – виплати пенсій. Я переконаний, що якби пенсії не були виплачені, то нинішні керуючі структури зараз сконструювали б обвинувачення проти неї за невиконання цього зобов’язання”, - сказав він.

“Янукович та його команда хочуть використати цю ситуацію, щоб роздавити всю опозицію, як персонально, так і політичні структури”, - додав М.Галер.

Депутат водночас зазначив, що як малопомітні, так і відкриті залякування опозиції нікуди не приведуть.

“Коли уряди не здатні відповісти на економічні та соціальні виклики, вони вдаються до подальших авторитарних методів, поки протести проти їх політики не виплеснуться на вулиці”, - сказав М.Галер.

Опитував Сергій Воропаєв