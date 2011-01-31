Генпрокуратура не пустила Тимошенко у Брюссель

Слідчий у особливо важливих справах Генеральної прокуратури України відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у задоволені її клопотання щодо можливості здійснити поїздку за кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, слідчий мотивує своє рішення тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі.

Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, йдеться у повідомленні.