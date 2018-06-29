Бюджет у січні – нас знову дурять чи чогось не кажуть?

Настав лютий, і Казначейство прозвітувалопро виконання державного бюджету за доходами в січні 2011 року.

Куди поділися торішні проблеми

2010 рік, хоч і був завершений недовиконанням плану мобілізації доходів до бюджету в сумі 14597,7 млн. грн., усе ж таки виявився значно кращим, ніж очікувала більшість експертів. Досягнуто це було, по-перше, за рахунок більших, ніж передбачалося бюджетним законом, сум перевищення доходів Нацбанку над його витратами. Замість 10 млрд. грн. Нацбанк, явно не з власного бажання, перерахував у держбюджет 12,4 млрд. грн. Крім того, для громадськості залишився невідомим розмір відшкодованого ПДВ за підсумками минулого року. Повідомлялося лише, що за 11 місяців підприємцям відшкодовано ПДВ на загальну суму 20,9 млрд. грн. А згідно з держбюджетом на 2010 рік таке відшкодування мало становити 27,5 млрд. грн. Навряд чи протягом грудня Мінфін мав можливість відшкодувати ще 6,6 млрд., тому можемо припустити, що принаймні ще на 3 млрд. грн. мало місце приховане завищення доходів держбюджету.

Пенсійний фонд – чорна діра з невідомим дефіцитом

Ще однією проблемою був фактичний розмір дефіциту Пенсійного фонду – він був більший, ніж про це звітують урядовці. За законом про держбюджет дефіцит ПФ за 2010 рік очікувався на рівні 26,5 млрд. грн. Натомість, за інформацією Сергія Тігіпка, він становив 34,4 млрд. грн. Вельми оптимістичні цифри, бо за тиждень до того пан Тігіпко повідомив , що дефіцит Пенсійного фонду у 2010 році сягнув 37 млрд. 482 млн. грн. Правда, таке «покращення» - на 3 млрд. грн., яке відбулось протягом тижня, - викликає подив. Це ж який безлад твориться в повністю автоматизованій системі обліку доходів та видатків Пенсійного фонду, якщо там губляться і “раптом” знаходяться 3 млрд. грн... Утім, від моменту заснування Пенсійного фонду ще жодного разу не проводився незалежний аудит його діяльності. Але то питання інше.

Дефіцит Пенсійного фонду передусім цікавить нас у тому сенсі, що витрат на покриття його перевищення у бюджеті передбачено не було. Тобто профінансувати його уряд міг лише за рахунок кредитів Казначейства.

Звідси два запитання. По-перше, як Пенсійний фонд та уряд планують їх закривати? Очевидно, попри всі запевнення урядовців, ніякого збалансування власних доходів та видатків Пенсійного фонду в найближчі роки очікувати не варто, а тому слід передбачати списання цих сум, що означатиме збільшення реальних видатків держбюджету у 2011 році. А це породжуватиме зростання формального дефіциту держбюджету в розмірах більших, ніж це передбачено угодами між урядом та МВФ. Правда, не виключено, що матиме місце чергове маніпулювання зі звітністю, і ці кредити просто висітимуть на балансах Казначейства й Пенсійного фонду весь 2011 рік. А уряд сподіватиметься на покращення з виконанням бюджету в наступні роки.

По-друге, за рахунок чого уряд планує покривати реальний дефіцит ПФ у цьому році? Враховуючи оприлюднені дані щодо розміру дефіциту Пенсійного фонду за минулий рік, очікувати, що уряд зможе скоротити його у 2011-му до 17 млрд. грн., було б надто оптимістично.

Аналіз виконання бюджету у 2010 році допомагає краще зрозуміти, чого слід очікувати в поточному році.

Січень якось пережили

Отже, за даними Казначейства, загальна сума доходів бюджету за січень 2011 року (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету) становила 18340,1 млн. грн., що на 3245,4 млн., або 21,5% більше, ніж за відповідний період 2010 року. Враховуючи, що річний показник становить 281464,9 млн. грн., то можемо зробити висновок, що в січні в державну скарбницу в цілому мобілізовано 6,5% річних доходів.

До загального фонду бюджету надійшло 15672,2 млн. грн., що на 3215,3 млн., або 25,8%, більше за відповідний показник 2010 року.

Річна цифра сягає 238581,2 млн., тобто за січень до загального фонду надійшло 6,6% від того, що потрібно зібрати протягом року.

Податкові надходження до загального фонду становили в січні 13475,5 млн. грн., що на 2313,8 млн. (20,7%) більше від надходжень за січень 2010-го.

Річний показник становить 234288,8 млн. грн., а це означає, що в січні зібрали 5,8% річного плану.

Отже, у 2010 році уряд недовиконав план з податкових надходжень до загального фонду щонайменше мільярдів на 9. 5,3 млрд. – це офіційне недовиконання, а ще 3,5-4 млрд. грн. – невідшкодоване ПДВ (у порівнянні з показниками держбюджету). На цей рік держбюджетом передбачено зростання податкових надходжень відносно фактичної мобілізації торік майже на 68 млрд. грн. Тобто розрахункове збільшення податкових надходжень заплановано на рівні щонайменше 40%. І це викликає великі сумніви щодо реалістичності плану.

Крім того, Казначейство повідомляє про суму доходів державного бюджету «з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету». Як бачимо, не згадується відшкодування ПДВ, хоча в усіх попередніх звітах воно є. Можливо, це технічне непорозуміння, але скоріш за все уряд у січні взагалі не проводив відшкодування ПДВ. Що дало йому можливість завищити формальний показник податкових надходжень.

До речі, виконання зобов’язань щодо запровадження автоматичного відшкодування ПДВ відкладено на березень, але оскільки уряд – “господар власного слова”, не виключено, що і в березні цього не буде.

Неподаткові надходження до загального фонду становили 1962,8 млн. грн., що на 1148,5 млн. грн., більше за відповідний показник січня 2010-го. Надходження в січні виглядають доволі непогано, враховуючи, що річний показник мобілізації встановлено на рівні 18741 млн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 2667,9 млн. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету). Позитивом, мабуть, вважати те, що Казначейство почало вказувати дані з урахуванням «власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету». Тобто при аналізі виконання бюджету не буде потреби робити припущення щодо власних надходжень бюджетних установ, аби потім додавати ці дані до показників спецфонду.

Державні запозичення

Картина не буде повною, якщо не згадати про фінансування дефіциту бюджету.

Державні запозичення передбачено розписом фінансування загального фонду на січень у сумі 4003,4 млн. грн. Станом на 31 січнядо бюджету надійшло 3589,6 млн., що на 413,9 млн. менше, тобто 89,7%.

При цьому Казначейство не вказує, з яких джерел це робилось, але виходячи з даних НБУ, можемо зробити висновок, що 2805,5 млн. грн. уряд залучив шляхом випуску ОВДП. А ось у кого він позичив ще майже 800 млн., не зовсім зрозуміло.

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Очевидно, що показники січня завжди суттєво нижчі, ніж середньомісячні за рік, тому робити якійсь однозначні висновки зарано. Можна лише стверджувати, що як і торік з виконанням бюджету будуть проблеми, і напевне уряд вдаватиметься до коригування його показників протягом року.

Особливо сумнівними є податкові надходження та можливість забезпечити покриття дефіциту Пенсійного фонду на рівні, передбаченому держбюджетом. Більш того, дуже ймовірною є перспектива загострення ситуації навколо Пенсійного фонду, бо зростання податкового тиску зумовить згортання ділової активності малого бізнесу та його відходу «в тінь», що призведе до втрати внесків до Пенсійного фонду.

Чи зможе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках забезпечити зростання експорту, яке сприятиме зростанню доходів фізичних осіб з відповідним збільшенням внесків до Пенсійного фонду? Поки що це важко прогнозувати – лише за підсумками першого кварталу стануть більш зрозумілими основні проблеми з виконанням доходної та витратної частин бюджету та Пенсійного фонду.

Борис Кушнірук