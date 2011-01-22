Тігіпко розказав, яким був дефіцит ПФ у 2010-му

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік, за останніми даними уряду, збільшився, порівняно з очікуваним результатом у 26,6 млрд. грн., до майже 37,5 млрд. грн.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО у п`ятницю в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«У 2009 р. було 30 мільярдів гривень (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН), в 2010-му, буквально два дні тому ми порахували - 37 млрд. 482 млн..», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, напри кінці 2010 року в уряді очікували, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а в 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн. Крім того, в уряді обіцяють, що в результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.