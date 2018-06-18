Особливості українського національного плагіату
У ФРН міністр оборони подав у відставку через звинувачення в плагіаті. У нас було кілька гучних плагіатних скандалів за участю високопосадоців, які нічим для них не скінчилися...
У ФРН міністр оборони подав у відставку через звинувачення в плагіаті. У нас було кілька гучних плагіатних скандалів за участю високопосадоців, які нічим для них не скінчилися...
|Карл-Теодор цу Гуттенберг
Під час рутинної перевірки один із професорів Бременського університету виявив, що загалом понад 100 сторінок з 475-сторінкової дисертації мали витяги з робіт інших людей і не містили на них жодних посилань. Сам скандал, який отримав у Німеччині назву "Копігейт", зчинився після оприлюднення цієї інформації в авторитетній баварській газеті Süddeutsche Zeitung.
Після критики з боку опозиції університет міста Байройт позбавив цу Гуттенберга, 39-річного барона, вихідця з давнього і славетного лицарського роду, одруженого на Стефані – прапраправнучці "залізного канцлера" Отто фон Бісмарка, вченого ступеня.
Йому не допомогла підтримка з боку канцлера Ангели Меркель, яка, зокрема, заявила, що «брала на роботу міністра, а не наукового радника». Не допомогла навіть підтримка більшості німців, які, згідно з опитуванням громадської думки, проведеного соціологічним інститутом TNS Emnid на замовлення впливового німецького часопису Focus, виступили проти відставки одного з найпопулярніших членів кабінету Меркель.
Але мораль, етика, честь… Мусив іти у відставку.
Українському читачеві аж дивно все це читати. У нас було кілька гучних плагіатних скандалів за участю високопосадовців, які рівно нічим для них не скінчилися, окрім як всенародною ганьбою. На яку вони не звертають ані найменшої уваги.
|Володимир Литвин
Литвин захищався доволі незграбно: мовляв, він зреферував, а не скомпілював статтю Каротерса (будь-хто, знайомий з англійською мовою, міг переконатися, що це неправда), а посилання на автора з технічних причин кудись пропало.
Однак, крім великого сорому, Володимир Литвин не мав з того жодних реальних наслідків.
Директор Інституту археології НАН України академік Петро Толочко і професор НАУКМА Наталія Яковенко також звинуватили Литвина у вставці в його тритомник «Історія України» чималих фрагментів з їхніх робіт без посилання.
|Василь Мармазов
І з’ясував, що 18 листопада 2000 року такий собі пан LIU Wei подав до захисту тези дисертації на здобуття вченого ступеня доктора університету Роберта Шумана, назва яких французькою повністю збігається з назвою «праці» В.Мармазова: Les methodes d’interpretation dynamique de la Convention Europeene des Droits de l’homme utilisees par la cour Europeene des Droit de l’homme.
Далі цитата з Головатого: «Порівняння двох опублікованих текстів – українського (2002 рік) та французького (2000 рік) – достеменно доводить: усі 400 сторінок праці, опублікованої українською мовою – це один до одного переклад 359 сторінок тексту, опублікованого двома роками раніше французькою!»
Іншими словами – повний плагіат.
І що сталося з Василем Мармазовим? З червня 2010 року Василь Мармазов обіймає посаду заступника міністра економіки України. Може, ще якусь книжечку напише, про економіку...
На цьому тлі цілковитими дрібницями виглядають «запозичення» Юлією Тимошенко в Анатолія Кінаха назви передвиборної програми «Український прорив» або подача «тягнибоківцями» під виглядом «старого матюкливого москаля» на передвиборному плакаті цілком мирного немолодого поляка з фотосесії відомого польського фотографа.
Звичайно, плагіатом грішать і в розвинених демократичних країнах. Доказ – історія з керівником німецького оборонного відомства. Але тут є велика різниця. На Заході плагіат має для політиків серйозні, часто фатальні наслідки.
|Джозеф Байден
Полетіли голови високих осіб у вересні 2009 року в Чехії, коли там розгорівся скандал навколо законодавчого факультету Плзеньського університету, який нібито видавав дипломи про вищу освіту людям, котрі на практиці вищої освіти не здобули. У справі фігурували прізвища політиків і плагіат у дисертаціях.
|Володимир Путін
Якщо в нас політики хоч публічну ганьбу мають всередині України, то російські ЗМІ просто «не помітили» скандалу у світовій пресі навколо плагіатора Путіна. Мало хто з росіян про нього взагалі дізнався.
Але чи велика це для нас втіха?
Микола Писарчук