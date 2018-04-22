Чи почався в Україні силовий сценарій?

Конституційний суд охороняє Держохорона. Вчора бійці спецпідрозділів «Беркут», відстоюючи інтереси тричі звільненого генпрокурора Піскуна, витіснили працівників управління Державної служби охорони з Генпрокуратури.

Президент виступив із зверненням і наказав Держохороні та СБУ посилено охороняти КС. Він же перепідпорядкував собі внутрішні війська. Парламент сказав, що не віддасть. Це реалізація силового сценарію? І якщо – так, хто перший почав?

Микола Полудьонний, радник Президента з юридичних питань: СИЛОВИЙ ВАРІАНТ ЗАГРОЖУЄ АЖ НІЯК НЕ З БОКУ ПРЕЗИДЕНТА

Питання перепідпорядкування Внутрішніх військ лежить у площині закону про Внутрішні війська та норм Конституції про те, що Президент є Головнокомандуючим і йому підлеглі всі військові формування. З боку Президента жодного разу не виникала ситуація, яку можна було б трактувати як початок розвитку силового сценарію.

Хто блокував ініціативи опозиції в парламенті? Коаліція. Хто порушував Регламент? Коаліція. Хто блокував ініціативи Президента в парламенті? Коаліція. Хто почав порушувати Конституцію щодо принципів формування коаліції? Коаліція.

Президент видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, спираючись на 102 статтю Конституцію. Хто не визнав указ і зробив кроки, щоб його заблокувати? Коаліція. Ці кроки були системними, починаючи від ухвал про нефінансування виборів і закінчуючи незабезпеченням кворуму в ЦВК.

Хто звернувся до судів – Феодосійського, Донецького, відкривши тим самим сезон політрейдерства? Коаліція. Президент вимагає виконання указу. Ви оскаржуєте його в суді, але поки немає рішення суду, ви повинні його виконувати.

Хто вдався до махінацій в питаннях судді-доповідача в КС? Коаліція. Хто вчора ввів силові підрозділи в Генпрокуратуру? Коаліція. І це люди, які кажуть про «сценарії на Банковій».

Хто весь час говорить про танки з «житомирськими номерами»?

Позавчора Президент і прем`єр чітко сказали, що є домовленість і дата виборів. Де протокол? Прем`єр виїхав до Ялти, а спікер – до Словаччини.

Багато говорять, що управління Держохорони захопило суд. Держохорона не захопила, вона охороняє судову інстанцію і не пускає окремих осіб до Конституційного суду. Це особи, які думають, що вони «судді». Хоча є укази про їх звільнення. А завдання Держохорони якраз і полягає в тому, щоб не допускати в приміщення тих осіб, які не мають на це право.

Не можна такі речі розцінювати, як початок силового сценарію.

А ось коли йдеться про введення силових підрозділів, які не мають відношення до певної установи (йдеться про введення підрозділів «Беркута» в Генпрокуратуру. – Авт.), то це вже початок силового сценарію.

У чому винні офіцери та прапорщики управління Держохорони? У тому, що вони намагалися виконати укази Президента, які не були скасовані? Унаслідок чого ми одержали бійку і взаємні образи. Вони виконували указ Президента. Це їх функції. І я переконаний, що указ Президента про перепідпорядкування внутрішніх військ не ставить за мету розв`язати силовий сценарій.

Віктор Небоженко, політолог: СУДДІ МАЮТЬ РАЦІЮ, КОЛИ ЛОМЛЯТЬСЯ, А МІЛІЦІЯ МАЄ РАЦІЮ, КОЛИ ЇХ НЕ ПУСКАЄ

Конфлікт прискорюється і заглиблюється. Якщо він починався з перших осіб, то тепер в ньому бере участь велика кількість людей: переговорний процес супроводжується обміном ударів у ЗМІ, провокаціями, майданізацією. До цього набору приєдналися силові структури. Але ні та, ні інша сторона не мають реальних засобів для здійснення силового сценарію. Але імпульсно-реактивна силова діяльність відбувається. Перепризначення командирів, перерозподіл командирів, поява і героїв, і зрадників – це наступний етап нашої кризи. Але силового сценарію не буде. Для реалізації силового сценарію необхідна скоординована робота ста осіб впродовж півроку.

Разом з судовою війною ми перейшли до з`ясування відносин на рівні польових командирів. І це дуже погано. Те, що відбулися бійки і між молодшим сержантським складом і офіцерами, – це погано. Але це не плани коаліції, це реактивні дії.

Там, на думку коаліції, незаконно змінювали прокурора, міністр внутрішніх справ прийшов. Можливо, і нині хтось віддає наказ підрозділу з якимись потужними можливостями. Хто віддає накази? Ми на тому етапі боротьби, коли поєднання анонімності та руху є дуже небезпечним. Адже ми свого часу так і не відкрили жодної резонансної справи, ми не знаємо, хто віддає накази. А події відбуваються, і пояснень їм немає.

Іващенко, Станик і Пшеничний ходять на роботу – імітують, що вони діючі члени Конституційного суду. Вони роблять правильно, як всі інші, намагаються одержати легітимність і перевагу перед супротивником. А Держохорона їх затримує, і теж правильно робить.

Сьогодні я зустрічався з дипломатами, і пояснити суть того, що відбувається, їм практично неможливо: як одночасно йде конфлікт усередині прокуратури (що є священним для будь-якої країни), як йде конфлікт усередині Конституційного суду (що також священно), як одночасно очікується футбольний матч, і при цьому спека, і ще Сердючка старається... Вони кажуть, що, поєднуючи мирне і немирне, ви опановуєте всі схеми конфлікту, які тільки є.

Юрій Мірошниченко, народний депутат, Партія Регіонів: ОТОЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА ХОЧЕ УЗУРПУВАТИ ВЛАДУ

В Україні розгортається силовий сценарій, мета якого – узурпація влади з боку оточення Президента. Є кілька об`єктів рейдерської атаки: Верховна Рада, Конституційний суд, Генпрокуратура, суди загальної юрисдикції. Тиск на суд не обмежується тільки Печерським районним судом. Сотні суддів призначалися Президентом на посади, щоб у разі потреби приймати рішення радикально настроєного оточення Ющенком.

Навіщо було міняти половину членів РНБО на лояльних Президентові людей? Тепер туди ввели і лояльних Президентові губернаторів. Вони вже заявили, що визнають укази Президента конституційними. Очевидно, РНБО повинен відіграти роль псевдопарламенту і псевдокабміну.

Перепідпорядкування внутрішніх військ потрібне для того, щоб використовувати їх для фізичного захоплення держустанов. Міністр оборони заявив, що він братиме участь у внутрішніх політичних процесах шляхом залучення військових. Яка мета цього сценарію? Усунути від влади опонентів. Провести псевдовибори і зробити маріонетковою Верховну Раду і таким же Кабмін. Відмінити реформу і зробити авторитарну модель управління.

Володимир Барабаш, народний депутат першого скликання, колишній голова Асоціації народних депутатів: ПЕРШИЙ КРОК ДО СИЛОВОГО ВАРІАНТУ ВЖЕ ЗРОБЛЕНИЙ

В основі політичної кризи лежить руйнування обома протиборчими сторонами правового поля. У наявності спільні – з обох боків – неповага до рішень судів, використання судів як органів політичної розправи.

Щодо силового варіанту – складається враження, що перший крок до цього зроблений. Оскільки залучені силові структури, які протистояли одна одній.

Щодо Пшеничного, Станик і Іващенка сказати щось важко. Мені здається, що їм слід було підкоритися рішенню Президента. Тим більше що доцільність такого указу Президента зайвий раз підтвердила сама ж Верховна Рада, з таких же мотивів припинивши повноваження судді Конституційного суду Петра Стецюка. Верховна Рада застосувала таку ж логіку, і тому претензії в цьому сенсі до указу Президента виглядають двозначно і нещиро.

А рішення Кам’янобрідського і Кіровського судів – неправомірні. Суд не відновив згаданих суддів на посаді, він зупинив указ Президента до ухвалення рішення по суті. Але більше за все мене дивує те, що застосовується система подвійних стандартів. Якщо рішення з порушенням своєї компетенції ухвалив Мукачівський суд, це тягне негайну розправу з боку Вищої Ради юстиції і Верховної Ради: звільняють суддю, який перебуває на лікарняному. А якщо такі ж абсурдні рішення ухвалюють судді суду Феодосії, Кіровського районного суду, Кам’янобрідського суду, то ті, хто кричав про неправомірність рішень Мукачівського суду, тепер беруть на щит ці рішення.

Адже в кодексі Адміністративного судочинства чорним по білому написано, що такі справи, як позови на укази Президента, розглядає тільки Київський окружний адміністративний суд, а за його відсутності – тільки Печерський районний суд. Є відповідні рішення пленуму Верховного суду щодо підсудності таких справ.

Сьогодні потрібно знайти політичне рішення, але обидві сторони виявляють хвороблий азарт, вони захоплені пошуком нових судів, де можна було б провести чергове хитре рішення, щоб дошкулити суперникові.

А суддям слід було б виконувати указ Президента, який не скасований, а тільки зупинений.

Опитувала Маша Міщенко