Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю

У суботу, 19 березня, у прес-залі УНІАН стартує проект «Зроби себе сам». Організатори – агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особистості Валентина Бадрака створили Лабораторію, яка допоможе кожному, хто прагне до цього, стати яскравою і неординарною особистістю. Як? Про це – розмова з головним редактором УНІАН Олександром Харченком і координатором проекту Валентином Бадраком.

Олександре, агентство УНІАН як один з лідерів на інформаційному ринку України асоціюється у більшості людей перш за все з актуальними політичними і економічними новинами. І раптом – «Зроби себе сам», розвиток особистості. Що спонукало вас зайнятися цим? Олександр Харченко: Це було зовсім не «раптом», і ми вважаємо, що зовсім не відходимо від сфери нашої діяльності. «Зроби себе сам» - це і політика, і економіка, і соціальні проблеми разом узяті. Тому що, чим більше в країні буде тих, хто відчує себе особистістю, що відбулася, тим більше буде щасливих людей і тим сильнішою буде країна. Так ми прийшли до ідеї цього масштабного проекту. Задумка така – зібрати тих, хто може допомогти людям в саморозвитку, і дати їм вихід на аудиторію у вихідні дні – суботу і неділю, коли можна відволіктися від повсякденних турбот, а наш прес-зал, зайнятий практично щодня упродовж тижня під резонансні прес-конференції, – вільний.

Так і уявляєш, як перед агентством на Європейській площі стоїть черга, люди заходять і виходять особистостями, що вже відбулися. Хто ж «робитиме» особистостей? Олександр Харченко: Це головна помилка – ніхто не зробить особистість з іншої людини. Можна тільки допомогти в цьому, дати імпульс, поштовх. І ось тут сам наставник повинен бути «зіркою» - яскравою, харизматичною. Ми зібрали таких «зірок». До проекту вже підключилися і відомі у області педагогіки вчені, і популярні в країні практики. Серед них можемо назвати, скажімо, відомого своїми оригінальними методиками Анатолія Сологуба, автора школи синергетичного ефекту Геннадія Дмитренка, відомого практика у області успіху і особистої ефективності, автора спеціальної методики Іцхака Пінтосевича, провідного в країні фахівця в галузі тайм-менеджменту Людмилу Богуш. І це тільки деякі імена. Це люди, які реалізують місії, а, відповідно, у нас всіх формується дуже позитивна точка перетину персональних місій.

Валентин Бадрак: Якщо хочете, лабораторія «Зроби себе сам» - це спільна спроба зробити кожного українця сильнішим. Тренери і лектори - представники найрізноманітніших систем і галузей знань, але в тому-то й ідея, щоб звести їх разом, дати в одному місці практикум найширшого діапазону. Потрапити до деяких з наших учасників украй складно, а деколи і неможливо, через їх роботу в спеціальних, часто закритих аудиторіях. А тут у слухачів з`являється така можливість.

Валентине, але погодьтеся, сьогодні в країні досить багато структур, що пропонують розвиток особистості. Чим відрізняється проект «Зроби себе сам»? Валентин Бадрак: Насправді, сьогодні і в Україні, і в світі в цілому спостерігається справжній сплеск інтересу до саморозвитку, придбання знань. У світі зафіксовано справді вибухове зростання випуску літератури на цю тему. Це лише свідоцтво того, що людина вступила в нову, перехідну фазу розвитку. Причини? Перш за все, кількість проблем, що різко зросла, – починаючи від природних і техногенних катастроф, і завершуючи втратою сучасною людиною сенсу існування. Відчуження і так звана «самотність у натовпі», характерна для мешканців мегаполісів, стимулюють невпевненість, підштовхують до алкоголю, наркотиків... В той же час в людині активно діє інстинкт життя, і ось до нього і апелює наш проект.

Як же ви будитимете цей інстинкт? Олександр Харченко: Тільки Інститут обдарованої дитини, що приєднався до проекту, має десятки розроблених методик з розвитку. До речі, хоча в країні спостерігається підвищений інтерес до саморозвитку, навчальні і тренінгові центри майже не пропонують програми, спрямовані на розвиток дітей. Тоді як в проекті «Зроби себе сам» категорія підлітків, а також молодих батьків визначені як активні потенційні аудиторії. Ще один наш козир – активна підтримка сім`ї в Україні. Тому що гармонійна сім`я – це передумова і передвісник народження успішної особистості.

Словом, мені здається, жодна з існуючих в країні тренінгових структур не має одночасно такої розвиненої комунікативної системи і колосального практичного досвіду відомих коучів. Тому, ми сподіваємося, що такий проект може вирости в масовий. В будь-якому разі, у нас є намір стимулювати бажання розвиватися в кожному українцеві. До речі, дослідники вже давно відзначають як історично породжену характерну національну рису українця, на відміну, скажімо, від росіянина або білоруса: небажання чекати допомоги ззовні, від української влади, від міжнародних структур. На це і робитимемо ставку.

Тобто, проект – це спроба терапії національного масштабу? Валентин Бадрак: Ні, звичайно. Щоб прийти на семінар або тренінг, зовсім не обов`язково мати проблеми. Досить мати бажання розвиватися. А це завжди - необхідність змінюватися, виходити із зони звичного комфорту. А це саме те, що не дуже любить людина, що звикла до обивательщини.

Всесвітньо відомий фахівець у галузі психології і психотерапії особи Віктор Франкл допускав, що середня людина порочна, і що знання цього зобов`язує нас стати кращими, ніж середня людина. Не оспорюючи Франкла, я наполягаю, що обиватель не стільки потенційно порочний, скільки слабкий і безвільний. При тому, що абсолютно кожному підвладні видатні досягнення. Тому важливо пробудити в кожному продуктивні сили, віру в себе, наситити його позитивними установками. Деколи людині не вистачає не стільки інформації, скільки того самого імпульсу, поштовху ззовні.

А чи можуть до проекту приєднатися і нові «зірки» з числа коучів? Олександр Харченко: Двері нашої Лабораторії відкриті. Головна умова: щоб була запропонована цікава освітня методика або дієвий тренінг. У деяких випадках ми самі шукаємо зацікавлених партнерів. Наприклад, ми б вітали учасників з відпрацьованою системою психофізичної саморегуляції, аутогенних тренувань. Скажімо, методики, створені і запропоновані Генріхом Шульцом або Ханнесом Ліндеманом, є відносно простими і достатньо ефективними для будь-кого охочого.

А можна якось ілюструвати сказане. Ну, ось приходить звичайна людина з вулиці, на що він може розраховувати? Валентин Бадрак: Історії успіху – це історії боротьби ідей. І їх розвитку. Сальвадор Далі зізнавався, що найбільше думав про Пікассо і його творчість. І це дало сплеск, прилив сил і ідей. Олександр Суворов трепетно ставився до військової справи Олександра Македонського і Цезаря, а ось Жуков уже вивчав методи управління військами Суворова. Самопрограмування образами можливо у всьому. Пам`ятайте, Арнольд Шварценеггер став брати приклад з нашого Юрія Власова, і став Містером Всесвіт. А ось британському астрофізикові Стівену Хокінгу, якому лікарі в двадцять один рік відміряли два з половиною роки життя, за рахунок самонавіяння і позитивного мислення не тільки переміг невиліковну хворобу і вже переступив восьмий десяток. І при цьому зумів добитися неперевершеного серед сучасників визнання, написати захоплюючі книги, стати вагомим ученим, створити сім`ю. Головне: навчитися позитивно мислити, тому що перемога відбувається в голові задовго до битви.

А продовжити життя можна за допомогою таких технологій? Валентин Бадрак: Життя – це теж частина програмування. Бертран Рассел «зобов`язав» себе написати автобіографію в 95 років, і програма спрацювала – він наполегливо писав її два роки. Коли 70-річна японка підкорила Еверест, хлопчисько задумав зробити те ж у віці 13 років. І минулого року йому це вдалося. Приклади одних надихають інших.

Валентине, Ви сказали, що головне - дати імпульс для саморозвитку. Як це трапляється? Що відбувається з людиною під час тренінгу? Валентин Бадрак: Це можна порівняти з ін`єкцією. Тільки замість медичного препарату мозок одержує психологічні установки. Сьогоднішній мільярдер Джордж Сорос був колись убогим угорським євреєм, який ледь-ледь врятувався від гітлерівців. Але психологічні установки вивели його на дорогу до успіху, насичення мозку думками Карла Поппера про відкрите суспільство дало в руки таку приголомшливу ідею, яка зробила його людиною планетарного масштабу. Найголовніше в цьому – розуміння, що успіх не в копіюванні, а у використанні образу мислення. Наприклад, який урок можна винести з пізнання образу мислення Ганса Крістіана Андерсена? З чотирнадцяти років юний Андерсен став самостійно шукати щастя у великому місті, маючи намір стати актором великої сцени. Йому вдалося добитися у директора Великого театру можливості навчатися співу, - але тільки до безнадійної ломки свого голосу. Але замість відчаю, він почав писати, копіюючи Шекспіра й інших відомих майстрів. Перші книжки містили вірші, історичні романи, водевілі, оперні лібретто. Він пробував все, максимально можливий діапазон застосування слова. І лише до тридцяти років Андерсен видав першу збірку казок. Саме підхід до вирішення проблеми – «використовувати все» - і є родзинкою.

А жінки чому можуть навчитися? Валентин Бадрак: Є незліченна безліч історій. Від Коко Шанель, яка уміла вчитися у оточуючих її чоловіків, до Марії Монтессорі, яка, коли її не прийняли в університет, добивалася прийому у Папи Римського і одержала такий дозвіл. Який висновок? Шляхи не обов`язково повинні бути прямолінійні, є багато обхідних доріг до мети.

Тепер, Валентине, безпосередньо про ваші семінари... Валентин Бадрак: Так, 19 березня – семінар з гармонії відносин в парах. Чому починаємо з сім`ї? Тому що це - колиска особи, з неї починається життя маленької людини, і від неї в значній мірі залежить, чи стане вона гідною, самодостатньою і реалізованою особистістю. І тут знову боротьба з лінню і безвіллям в людині. Видатний сімейний психотерапевт Вірджинія Сатір стверджувала, що основною проблемою шлюбу є незнання партнерами один одного. Але нинішня сім`я - це ще часто і небажання знати один одного. Думаю, кожен знає, що ідеального браку не існує в принципі. Будь-який союз можна розглядати як тест на психологічну зрілість, на психологічну готовність до подолання певних труднощів. Щасливий союз – це праця, ті ж акти волі, що і при розвитку особи. І саме про це буде розмова.

В цілому ж питання гармонійних відносин в парах – це лише маленька частина розробленої мною геній-терапії. Мова про можливості будити в собі мотивацію до активної діяльності за допомогою образів відомих осіб, людей, які увійшли до історії як генії. Всесвіт дає людині безліч шансів і незліченну кількість можливостей. Назву тільки деякі з них: картини з сильною енергетикою, музика, спостереження за танцем, власні фізичні вправи, спостереження за природою і насолода нею, медитація. У цьому ряду зустріч з іншою особою, нехай навіть уявна, займає особливе місце. Це якнайдавніший спонукальний спосіб, пригадайте міфи або билини з їх героями. Механізм цієї чудової дії помітив ще Річард Бендлер, один із засновників НЛП. «Перш ніж щось успішне завершити, ми переживаємо це в своїй уяві», - стверджував він. А геній-терапія – це те ж спілкування з героями, тільки концентроване, і тому діє як масований мозковий штурм. Ці ідеї викладені мною в п`ятитомній серії книг «Стратегії геніїв». На роботу над цими книгами пішло рівно 20 років.

По геній-терапії буде семінар в рамках проекту? Валентин Бадрак: Він називатиметься «Матриця переможця. Як використовувати досвід геніїв для досягнення мети» і пройде в УНІАН. Коли? Стежте за анонсами.

Розмову вела Вероніка Демченко (Нагадаємо, що детальніше ознайомитися з концепцією розвитку особистості Валентина Бадрака можна на його сайті , а запис на семінар здійснюється по телефону 279-33-53 або по ел. пошті vika@unian.net) .