А ти написав заяву про вихід з фракції?

Складення 151 народним депутатом своїх повноважень – необхідний етап для проведення дострокових виборів. Втім, вже сьогодні повзуть чутки про те, що не всі народні депутати з опозиційних фракцій налаштовані складати повноваження, бо не переконані, що вони знайдуть своє місце у новому парламенті. І це буцім-то є планом з чергової затримки виборів для уряду і коаліції, бо не дозволяє зробити “саморозпуск” Верховної Ради, таким чином легітимізувавши указ Президента. Чи складуть повноваження депутати БЮТ та “Нашої України”? На це запитання УНІАН відповідають члени опозиційних фракцій.

Борис Беспалий (Наша Україна): а Регіони також мають писати заяви про складення повноважень... 30 вересня парламентські вибори відбудуться, хоча будуть спроби у будь-який спосіб їх уникнути. Але це написано у спільній заяві Президента, прем’єра та спікера. У ній одним з пунктів є зауваження, що вибори проводяться згідно другої частини статті 82 Конституції України. Отже, 151 народний депутат повинен здати мандати, а оскільки Верховна Рада є повноважною лише за наявності двох третин парламенту, то з’являється причина для саморозпуску. І я розумію, що ніяких проблем немає. Бо, оскільки заява підписана прем’єром, то і фракція Регіонів повинна здати мандати. Раз вони так само підписалися, то це також і їхнє зобов’язання. Про настрої, бажання – небажання здавати я не знаю, бо в нас ще не було засідання фракції. Але думаю, що проблем не буде, бо у нашій партії не було жодного перебіжчика. Але заява, підписана трьома політичними лідерами, є політичною, тож ніякі процедурні та технологічні моменти не мають перешкоджати її реалізації. Добровільний вихід з фракції (на відміну від виключення з фракції) - це підстава для виключення.

Зараз опрацьовується процедура того, як має відбуватися складення повноважень. Складення повноважень може відбуватися двома способами. Перший: депутати просять позбавити їх повноважень (але тоді згоду на це має давати більшість), другий: депутати пишуть заяви про добровільний вихід з фракцій, а потім міжпартійні з’їзди позбавляють їх депутатських повноважень. Депутати мають писати заяву власноручно, цей підпис має завірятися у відділі фракції. Це важливий технічний момент. Отже, безпосередньо з моменту прийняття рішення з’їзду повноваження народного депутата припиняються.

Ігор Кріль (Наша Україна): вважайте, що нас вже немає в Раді...

Це – неправда, що в нас хтось не хоче писати заяви про добровільний вихід з фракції. Заяви написані, у тому числі і моя. Ми готові були публічно про це заявити ще у суботу, проте слід пройти необхідні етапи, зібратися на пленарному засіданні. Можливо, провести зміни у законодавство щодо дострокових виборів. Але ви можете вважати, що нас вже немає в Раді. Дурниця, що хтось з нас сумнівається, і ці сумніви нібито має використати коаліція. Заяви написані. Не кожен депутат- нашоукраїнець може потрапити у наступний парламент. Але це розуміння, це вибір і проблема кожного окремого депутата. Звичайно, більшість з людей хотіли би знову бути депутатом. Але більшість наших однопартійців, це – люди, які думають про краще життя країни і вони будуть робити так, як скаже партія.

Левко Лук’яненко (БЮТ): заяви вже давно лежать у керівництва блоку...

Про настрої всіх членів фракції я казати не можу. Я останнім часом не спілкувався із колегами. Особисто я заяву написав. Всього, наскільки я знаю, членами БЮТ написано 106 заяв про добровільний вихід з фракції. Ідея написати заяви про вихід виникла, тоді коли виникли сумніви, що парламентська більшість підпорядкується указу Президента. Тоді ми подумали, що шляхом зменшення депутатського корпусу до неконституційної більшості можна поставити коаліцію перед фактом виборів. Спосіб відмови від депутатства здавався нам цілком дієвим. Знаю, що до ста шести заяв нашої фракції додалися ще шістдесят п’ять “Нашої України”, тож сто сімдесят одна заява є. До вчорашнього дня заяви про вихід лежали у керівників фракцій. Але політичне керівництво блоків не подавало їх до ЦВК, бо сподівалися, що ВР припинить роботу згідно указу Президента. Після спільної заяви Президента, прем’єра та спікера ідея припинити роботу стає актуальною, тож тепер слід повернулися до цього способу. Особисто я готовий подати заяву про відмову. Ця заява подається політичному керівництву блоку. Рішення приймає міжпартійний з’їзд, який по тому делегує остаточну роботу керівництву блоку. Отже, залишається, щоб керівництво подало документи в ЦВК: заяви та виписки з протоколу з’їзду. ЦВК, підрахувавши кількість заяв, може визнати, що парламент не має конституційної більшості.

Володимир Яворівський (БЮТ): кожен член БЮТу підтвердив особисто свій підпис...

Кожна нормальна людина розуміє, що скласти повноваження - це внутрішньо нелегка процедура... Ми позбавляємося мандатів, позбавляємося недоторканості. А я, наприклад, працював на сумнозвісному сотому окрузі у Кіровограді, там, де стріляли, де розуміння закону дуже розмите. А за цей час туди повернувся весь кримінальний елемент, і всі вони сидять на своїх посадах і працювати там буде непросто... Я навмисно про це кажу, щоб ви розуміли – складати повноваження важко. Але нещодавно на нашому з’їзді кожен депутат БЮТ поіменно піднімався, і кожен підтверджував свій підпис під заявою про складення повноважень. Підтверджував, хто з гумором, хто із сумом... Тож всі заяви написані, і ми готові передати їх до ЦВК... Вже з’явився такий термін – обнулити списки. З’їзд скасовує повноваження депутатів на основі їхніх добровільних заяв, а ЦВК приймає, бо це рішення політичної партії... При цьому ми уникаємо ризиків, коли ЦВК частину заяв приймає, а частину - ні. На сьогоднішній день ми маємо 171 заяву... Є певні хитання у “Нашій Україні”... Навіть, якщо троє - четверо депутатів не захочуть розстатися із мандатом, це не вплине на ситуацію, проте ми матимемо стовідосотквий аргумент для запуску процедури дострокових виборів. Ви знаєте, що Президент відновив на два дні діяльність Ради. Ми були сьогодні на Погоджувальній раді: Мороз поводився конструктивно, Симоненко щось там дуже емоційно виступав... Проте, я чув як регіонали поміж нас казали: ну нічого, нехай повиступає. Тож, якщо сьогодні - завтра приймаємо зміни щодо виборчого закону, фінансування виборів, закон щодо уточнення виборчих списків, зміни до бюджету, то післязавтра подаємо списки до ЦВК.

Опитувала М.Міщенко