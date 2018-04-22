Грузія має готуватися до гіршого через події в Україні

Ситуація в Україні привернула до себе велику увагу в Грузії, оскільки конфронтація між помаранчевими прихильниками Революції та їхніми проросійськими супротивниками стає дедалі напруженішою.

Адміністрація Революції Троянд відкрито підтримувала Помаранчеву Революцію в Україні. Україна - ключовий стратегічний партнер для Грузії у пострадянському просторі.

Західно-орієнтовані сили, які прийшли до влади в Україні, дали Грузії додаткові надії. Активно обговорювалися перспективи інтеграції України до європейських структур та НАТО, викликаючи радісні почуття у грузинських офіційних осіб.

Україна також розглядалася як ринок, на якому можна було б продавати грузинські продукти, і який в остаточному підсумку міг би замінити російський ринок.

Після того, як український Президент Віктор Ющенко прийшов до влади, також пожвавилися надії щодо майбутнього ГУАМ, регіональної організації, яка поєднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову.

Нині проросійські антиреволюційні сили стали дуже потужними в Україні, і всі ці плани, здається, перебувають під загрозою. Наприклад, штаб парламентської асамблеї ГУАМ буде розташований у Баку замість Києва, оскільки діяльність України в цій організації розцінюється як ще один фактор для російського роздратування.

Влада в Азербайджані намагається запевнити, що цей союз не повинен дратувати Росію. За словами члена комісії міжнародних відносин парламенту Азербайджану Асіма Моллазаде, ГУАМ не спрямований проти Росії і його ключова мета полягає в тому, щоб інтегрувати держави-члени організації у Європу і розвивати реформи.

Угода про проведення парламентських виборів в Україні 30 вересня фігурувала в дискусіях як кінець політичної кризи в країні.

Але, мабуть, правильніше було б сказати, що криза просто відкладена. Що трапиться, якщо прихильники проросійського прем`єр-міністра Віктора Януковича переможуть на виборах?

У цьому випадку адміністрація Ющенка буде лише формальною, і він повинен буде або звикнути до нового розподілу влади, або піти.

Згідно з думкою експертів, грузинська влада повинна робити виважені публічні коментарі щодо поточних подій в Україні, і офіційні особи, здається, прислухаються до цієї поради.

Незважаючи на загальновизнану лояльність до адміністрації Помаранчевої революції, будь-які коментарі або кроки, зроблені грузинським урядом, не можуть розглядатися як спроби втрутитися у внутрішні справи України.

Політичний аналітик Демур Джорхелідзе коментує: "Це - внутрішні справи України, як політичний процес розвиватиметься у країні, і я не думаю, що є бажаним винесення якихось суджень грузинами. Навіть європейські держави утримуються від цього".

Експерти вважають, що Грузія повинна вести більш прагматичну і добре прораховану міжнародну політику. Грузія повинна планувати гірший сценарій і готуватися до того, щоб, можливо, стати єдиною революційною державою, яка залишиться на пострадянському просторі, та очікувати через це ще більшого тиску з боку Росії.

М.Алхазашвілі, Месенджер (Грузія)

Переклав Микола Писарчук

Від перекладача. Хотілося б розвіяти всі страхи наших колег-журналістів грузинського щоденного англомовного видання „Месенджер”. Ми, українці, не допустимо реваншу антидемократичних сил у нашій країні і не кинемо на самотині в пострадянському просторі братню Грузію на поталу жорстокому імперському шовінізму! Но пасаран! :)