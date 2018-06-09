Як молода команда Черновецького зчепилася з командою професіоналів Попова

«Ви переходите на особистості, значить, у вас самого багато проблем», — закричала людина Черновецького. «У цьому залі люди стали мільярдерами». «Ми за вас всією душею, а ви...»

Вчора в Київраді сталася показова сутичка між представниками «молодої команди» Черновецького і представником «команди професіоналів», головою Київської міськадміністрації Олександром Поповим за можливість перерозподіляти київські активи.

Недоторканність мера Києва Черновецького, якої дотримуються два останні президенти, для киян завжди була лакмусовим папірцем чистоти намірів влади і елементарної поваги до себе.

Ніколи раніше до Черновецького київська земля не йшла сотнями гектарів, тварини зоопарку не вимирали в такій кількості, а багато тисяч людей похилого віку не ламали взимку свої руки і ноги.

«Регіони» це добре розуміли, тому, відстронивши Черновецького, демонстративно завели кримінальні справи на медичне управління Київської адміністрації. Але при цьому на вибори в місцеві ради не зважувалися, бажаючи підготувати столичних жителів до кандидатури міцного господарника Попова. Черновецький ховався на французькій Рив’єрі, а питання про нього залишалося незручним для влади.

За великим рахунком, кримінальна справа на Черновецького і його команду стала б показником того, що «регіонали» прийшли не для того, щоб замість однієї «молодої команди» поставити свою, теж дуже «молоду», а спробою припинити цю вакханалію корупцію і дерибан. У липні минулого року СБУ провела виїмку документів в офісі київської мерії. Керівники столичного УБОЗу заявили про двадцять кримінальних справ проти київських чиновників. Періодично в пресі піднімалася інформаційна війна, покликана показати серйозність антикорупційних намірів нової влади на київських теренах.

В кінці року навіть з`явилася інформація про те, що закінчили розслідування проти шести чиновників КМДА за земельні махінації. Правда, про те, чи засудили цих чиновників, інформації не з`являлося.

БРАТВА ЧЕРНОВЕЦЬОГО ТАКИ ПОКУРАЖИЛАСЯ НАД ЛЮДИНОЮ ЯНУКОВИЧА

Загалом, ніхто напевно не знає, яку мету переслідувала влада, спробою влаштувати звіт Олександра Попова перед Київрадою і викрити з трибуни київське самоврядування. Але цифри з вуст глави КМДА вражали.

– У період з 2007 по липень 2010 року Київрада безкоштовно передала різним юридичним особам у власність 364 гектари рекреаційних земель в заповіднику Жуків острів і 415 гектарів особливо цінних земель в Національному музеї народної архітектури і побуту України “Пирогово” і прилеглих зелених зонах заповідника Конча-Заспа. Найбільшим покупцем активів столиці при головуванні в Київській міській держадміністрації Леоніда Черновецького стала компанія «Новий регіон» (її пов`язують із зятем Черновецького Вячеславом Супруненком). На неї розписано придбання «Київміськбуду», «Київгазу», «Київводоканалу» і «Київхімволокна». «Київміськбуд» продали за ціною в 36 разів нижчою від експертної оцінки – за 150 млн. зі всіма його активами. Ми, безумовно, зупинили цей процес, зараз підприємство контролюється містом. Але ми пройшли довгий ряд судів і продовжуємо це робити. І обов`язково все це доведемо до кінця, – заявив голова КМДА. – Впродовж останніх років 5,5 тис. кв. метрів приміщень у центральній частині Києва було вилучено з урахуванням ціни, яку заявив сам інвестор. Ціна продажу нерухомості була зухвало низькою. Наприклад, житловий будинок на самому Майдані Незалежності було оцінено в 350 доларів за квадратний метр. Його площа – 10 тис. кв. метрів. Ви розумієте, скільки поклав у кишеню той, хто цю аферу затіяв. З власності територіальної общини Києва вилучено більше 68,5 тис. кв. м нежилої нерухомості, в якій були розташовані міські і загальнодержавні установи.

Слухаючи голову, депутати не нервували. А він продовжував:

– Кияни втратили 34% загальної площі парків, скверів, лісів. Щоб надати всьому цьому вигляду законності, Київрада 526 разів міняла Програму розвитку зелених зон Києва, виключаючи з неї ділянки, зайняті зеленими насадженнями. Зараз на цих територіях встановлюють будівельні огорожі, вирубують дерева. Крім того, в цей же період ряд терміново створених кооперативів безкоштовно отримали у власність більше 360 га резервних земель на житловому масиві Троєщина, передбачених для винесення промислових зон з центру міста.

Пан Попов знову повторив озвучену кількома місяцями раніше тезу про те, що виведені зі столиці активи треба повернути. І це переповнило чашу терпіння «молодої команди».

– Ви знову нам розповідаєте про активи. І через рік нам про це розповідатимете? А раз не повернуть вам ці підприємства, то значить, ви працювати не зможете? — уїдливо сказав приятель Довгого Денис Комарницький.

– Коли я говорю про активи, то маю на увазі вас, і не тільки вас, а всіх, кого ви тут представляєте, — завівся Попов, відповідаючи Комарницькому. — Тому я вам пропоную серйозно подумати, прийти до мене і запропонувати варіанти повернення цих активів, тому що, звичайно, робота через правоохоронні органи і суди – це дуже копіткий процес. І мені дуже не хотілося б, щоб він затягнувся

– Те, що ви переходите на особистості, означає, що у вас самого багато проблем, — закричав Комарницький.

Він явно не хотів віддавати ніяких активів, і сидіти теж не хотів…

– Це неправильно – все повернути, – переконував член «молодої команди» Черновецького. – У нас є проблеми, наприклад, з вилученням до державного бюджету. І наша думка – що до вас усе було добре.

– Покарати потрібно не стрілочників, а саме тих, хто організовував цю грандіозну аферу. У цьому залі люди стали мільярдерами. Причетні до цього керівники Київради і КМДА, вони не мають морального права обіймати ці посади і повинні бути притягнені до відповідальності, — заявив під аплодисменти Попов.

ДОВГИЙ – ПОПОВУ: "Я ЛЬ ТЕБЯ НЕ ХОЛИЛ, НЕ ЛЕЛЕЯЛ?"

Питання про відставку секретаря Київради спочатку не стояло на порядку денному засідання. Але після звіту Попова Олесь Довгий вийшов на кілька хвилин із зали і, повернувшись, таки поставив питання про свою відставку на голосування. Не знаю, на кого був розрахований ефект... Щоб кияни побачили мерзотність «молодої команди», яка не хоче знімати Довгого? Але ж не тільки Блок Черновецького, а й київські «регіонали» демонстративно виймали картки для голосування, показуючи своє небажання знімати секретаря. За відставку Довгого проголосувало всього 28 осіб. Блок Кличка і залишки фракції БЮТ. Ймовірно, це всі ті, кому нічого здавати з придбаної за безцінь власності.

Довгий одержав сатисфакцію і право на останнє слово.

Спочатку він розсипався в подяках депутатам, які так підтримували всі рішення і так злагоджено працювали, що дали кредит довіри новій владі. Ну а потім вирішив дорікнути голові КМДА:

– Факт вашого особистого становлення як керівника міста відбувся не тільки за підтримки президента України, уряду, але й з моєю підтримкою і всієї сесійної зали. І починалося це з ліквідації районних у місті Києві рад, безпрецедентного голосування за бюджет міста Києва. Ми ухвалювали ці рішення і, відповідно, демонстрували повагу до вас.

Великих, з погляду справ, які вони провертають, людей в цій країні знімають після попередньої підготовки перших осіб з депутатським корпусом.

Було зрозуміло, що нинішня Київрада не відправить свого «добродійника», з яким усе було так добре, так усе виходить.

Мені згадався випадок. Коли Олеся Довгого після дострокових виборів мера переобрали секретарем Київради, я через день брала в нього інтерв`ю. Під час розмови задзвонив його телефон. Він, галантно вибачившись, узяв трубочку, при цьому шепнув мені:

– Це – президент.

Ще п`ять хвилин я була свідком того, як, напевно, Ющенко вітав Довгого з переобранням, а той багато разів дякував президентові за поздоровлення.

Цікаво, чи має Довгий такий же чудовий контакт і з нинішнім президентом? А якщо не має, то чому ж київська команда «регіоналів» так підгуляла при голосуванні? Чи їм Попов не авторитет? А може, їм президент не указ?

Швидше за все, нам просто вирішили підняти ще одне інформаційне ніби цунамі. Май президент намір провести вибори в Київраду, враховуючи, як усі кияни цього чекають, були б зроблені публічні і демонстративні кроки в цьому напрямі. Але виборів поки немає. Так хоч поговорити можна.

Маша Міщенко