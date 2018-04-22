Чи готуються області до позачергових виборів? Про це УНІАН запитав голів облдержадміністрацій.

Віра Ульянченко, голова Київської облдержадміністрації:

Ми почали готуватися до дня виборів вже після першого указу Президента. Ми ведемо роботу з обліку виборців, в райдержадміністраціях є кімнати, в яких працюють зі складання списків. Наради з головами райдержадміністрацій відбулися одразу ж після згаданого указу, і місцева влада працює. З матеріально-технічного забезпечення виборів ми провели вже декілька нарад в обласній адміністрації, визначені приміщення, практично вирішені питання щодо їх обладнання. Друге питання: підготовка реєстрації виборців. Якщо говорити про електронну систему обліку виборців, то ми маємо одержати від ЦВК розпорядження, яке б регламентувало питання фінансування і давало б розроблену методику. Головне, що ми маємо приміщення, маємо людей. Голови абсолютної більшості районів легко вам розкажуть, де в них виборчі дільниці, у якому вони стані, де там йдуть ремонти, а де приміщення готове.

Петро Олійник, голова Львівської облдержадміністрації:

Наша область готова до виборів. В нас є абсолютно все: скриньки, сейфи, телефони, комп’ютери, комунікації, приміщення, автомобілі... Є лише одна проблема. Коли робилася програма списку виборців 2006 року, в ній не були враховані молоді виборці, яким виповнилося 18 років після 31 березня 2006, для того, щоб їх внести, потрібне розпорядження ЦВК.

Звичайно, ми збираємося голосувати за старою програмою списку виборців. Бо той, хто говорить про створення реєстру виборців, лукавить або не розуміє, або свідомо обманює. Для створення реєстру потрібні мінімум вісім-дев’ять місяців. А якщо ще точніше, то один рік... Отже, часу до дня голосування нам цілком вистачить, щоб організовано провести вибори.

Євген Червоненко, голова Запорізької облдержадміністрації:

А коли це в Червоненка щось було не готове? Прошу згадати, що після минулих виборів ми отримали нагороду ОБСЄ за рівень проведення виборів. І цього року також розраховую на таку саму нагороду. Звичайно, ми не чекали третього указу Президента, а вже після другого квітня почали працювати у цьому напрямку. Зараз ми працюємо над уточненням старих списків виборців, а щодо складання реєстру чи питань нової бази обліку виборців, то будемо чекати рішення ЦВК.

Павло Качур, голова Сумської облдержадміністрації:

У нас була створена робоча група з виконання указу Президента. Ми провели звірку списку виборців, чекаємо процедур ЦВК, щоби внести зміни і подальші розпорядження щодо створення реєстру.

Щодо матеріально-технічного забезпечення, то про комп’ютери подбали, тепер шукаємо додаткові приміщення для дільниць. Базові дільниці залишаться у своїх приміщеннях, але деякі дуже малі, щоб не було черг, ми хочемо якісь більші кімнати, і тому це ще в процесі вирішення. Думаю, що явка на голосування буде високою.

Олександр Садиков, голова Миколаївської облджерадміністрації:

У нас створена група з уточнення списків виборців, і відповідне розпорядження було підписане мною ще два місяці тому. Створена група зі сприяння проведенню виборів. Ми провели ревізію всього, що необхідно до цього, урни, сейфи – оглянули цей реманент. Щось потребує ремонту, бракує оргтехніки, але її в оренду дільницям дадуть окремі управління нашої адміністрації, як це було на минулих виборах. Все зробимо вчасно. Чекаємо розпоряджень ЦВК.

Юрій Павленко, голова Житомирської облдержадміністрації:

Відразу після виходу першого указу Президента Житомирська область розпочала підготовку до виборів. На сьогодні затверджено склад обласної робочої групи обліку виборців, такі ж робочі групи відновили свою роботу у всіх містах і районах області. Крім того, попередньо проведена інвентаризація наявності виборчих скриньок, матеріалу для облаштування кабін для голосування. З метою підготовки списків проведені робочі нарад із керівниками місцевих органів влади, правоохоронних органів, установ соцзахисту. Але на сьогодні залишаються відкритими питання, які мають бути вирішені на центральному рівні: фінансування, затвердження календарного плану підготовки виборів і методичних роз’яснень щодо складання списку виборців. Ми очікуємо їх вирішення найближчим часом. Наше завдання: організувати вибори - і ми до цього готові. Завдання політисил: у чесному змаганні довести свою політичну спроможність.

Опитувала Маша Міщенко