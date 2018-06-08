Чорні археологи виставили на Інтернет-аукціон архів УПА: півмільйона за списки загиблих
Серед документів - списки загиблих на 167 сторінках. Можливо, родичі не знають про долю своїх рідних, котрі загинули в Українській повстанській армії чи в підпіллі…
Звернутися до громади нас змусила остання крапля, що переповнила чашу терпіння – перший випадок, коли «чорні копачі» виставили на аукціон в Інтернеті архів УПА.
|Ось так виглядає повстанський архів-бідон в землі
|Іноді знайдений пошкоджений бідон, очевидно, не цікавитиме “чорних археологів”, і може бути викиненим
Ми також приймаємо документи на копіювання – це дозволяє залишати в родинних архівах фото, листи, спогади, а нам – вводити такі знахідки в науковий обіг.
|Буває, що знаходять архіви УПА і в такому стані
Тому, коли нам доводиться розмовляти з приватними колекціонерами, то ми орієнтуємо їх на те, щоб вони хоча би копіювали ці документи, агітуємо передавати їх до державних фондів, де вони будуть досліджені й збережені.
Я мав можливість ознайомитися із архівом, виставленим на продаж. Його знайшли восени минулого року у Лапаївському лісі біля Львова у бідоні, коли “копачі” шукали техніку і зброю часів Другої світової війни. Певний час вони пробували продати його приватним шляхом за абсолютно неадекватну суму у декілька сотень тисяч євро. Зробити копії з цих документів для архіву Центру досліджень визвольного руху, якогось державного архіву чи нашого музею ці люди відмовилися.
Мова йде про понад 270 документів (3,5 тисячі аркушів), які потребують негайної реставрації і цілком можуть бути втрачені. Це – документи з Житомирщини, Хмельниччини, Донбасу, Запоріжжя та західноукраїнських областей періоду 1949-1951 років. Багато з них – добре відомі й продубльовані матеріали, які не мають колекційної цінності. Їх можна знайти в архіві СБУ, Центральних державних архівах. А для приватних колекціонерів цей архів не є цікавим, і ціна на нього, виставлена продавцями – 500 тис. грн – явно завищена. У колекціонерів мають попит мистецькі речі — підпільні гроші, нагороди УПА або дереворити художника, члена ОУН Ніла Хасевича, а не повстанські звіти.
|Архівний документ на реставрації
Продавати ці документи – вчинок не тільки аморальний, він є злочином, бо за них свого часу вже оплачено. Кров`ю, життям та каторгою в Сибірі.
Притягнути ж «чорних археологів» до відповідальності сьогодні практично неможливо: навіть коли їх зловити на місці розкопування, то можна хіба оштрафувати на 590 грн… Тому внаслідок несанкціонованих розкопів не тільки системно розкрадаються і нищаться могили та пам’ятні місця, а й ініціюються ось такі інтернет-торги архівними знахідками. Міліція, прокуратура, Служба безпеки мали б впорядкувати цю ситуацію, але…
Зі свого боку ми зініціювали підготовку відповідних нормативно-правових актів, аби забезпечити збереження історичних знахідок для України, є підтримка обласної влади, і ми сподіваємося, що з допомогою громадськості доб`ємося внесення відповідних законодавчих змін. Адже завтра можуть знайти не тільки упівські звіти – з останків вашого діда, який міг загинути і в Червоній Армії, і в УПА, і в будь-якому іншому формуванні знімуть його хрестик, продадуть за 10 гривень запаяну гільзу з його іменем. Таким чином родина, можливо ваша, можливо ваших друзів, втратить останній шанс дізнатися про долю загубленого на полях Другої світової війни воїна.
|Відреставрована брошура з оунівського архіву
Серед документів, виставлених сьогодні на інтернет-аукціон, були списки загиблих на 167 сторінках. Можливо, якісь родичі так і не дізнаються про долю своїх рідних, полеглих в Українській повстанській армії чи в підпіллі…
Руслан Забілий, історик, директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” (Львів)