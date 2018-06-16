Віхи тижня. Отруєння ціною газу, «Санта-Барбара» по-київськи і європейські реверанси в тіні ЧАЕС

Віктор Янукович публічно обурився ціною російського газу для України, що виглядало особливо показово в річницю підписання Харківських угод... У Київраді змінили секретаря-мільйонера на мультимільйонера... У засудженого екс-депутата Лозінського знайшлися гідні «наступники»... Європейський Союз продовжує обіцяти Україні усілякі блага...

Нерадісна річниця

Через рік після підписання Харківські угоди сприймаються без ейфорії, наче нагадуючи про відому істину: «Велике бачиться на відстані». І сто доларів знижки на тлі 25-річної пролонгації перебування Чорноморського флоту РФ в українських портах вже не здаються такою значною сумою. Навіть Віктор Янукович відзначив, що ціна російського газу для нашої країни сьогодні неприйнятна, правда, відзначивши, що без підписання домовленостей у Харкові Україна могла втратити не тільки промисловість, але й незалежність. Ось тільки ні Харківські 2010-го, ні підписані в січні 2009 року на 10 років московські газові контракти керівництво РФ переглядати не збирається. Та й у Москві нікому розділити праведний гнів Віктора Федоровича – шеф «Газпрому» Олексій Міллер назвав спроби перегляду контрактів «безперспективною затією». Міллеру можна вірити: у нього на язиці те, що в Путіна на розумі.

Українська влада опосередковано визнала, що розірвати газові контракти в односторонньому порядку не вдасться, навіть якщо Юлію Тимошенко четвертують на Майдані. Генпрокуратура натяки з Банкової давно розуміє з півслова, тому забезпечила проведення очної ставки Юлії Володимирівни з тодішнім шефом «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Слідчі-варвари навіть намагалися завадити Юлії Володимирівні під час допиту відправляти повідомлення в Twitter. Просто нечуване свавілля! Тимошенко в односторонньому порядку коментує підсумки очної ставки, порушуючи при цьому процесуальні норми. Мабуть, арія Генпрокуратури на газову тему прозвучить вже в залі суду. Принаймні, все більше колишніх чиновників з найближчого оточення Юлії Володимирівни відвідують Генеральну прокуратуру для допитів.

Не пощастило і Юрієві Луценку. Екс-міністр внутрішніх справ оперативно завершив знайомство з матеріалами кримінальної справи, надихнений словами першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна про те, що колишніх чиновників, які дочитали справу, можуть із СІЗО випустити. Але на балакуна і правдоруба Луценка це правило не поширилося, у відповідь лідер «Народної самооборони» оголосив голодування.

Київрада: рокіровка мільйонерів

Тим часом Київ намагаються перетворити на зразково-показовий приклад наведення ладу, для чого не шкодують навіть колишніх союзників. Молодий та ранній Олесь Довгий залишив пост секретаря Київради «за власним бажанням» і зачаївся в позафракційному «болоті» Київради. Олеся Станіславовича рано списувати з рахунків, звичайно, якщо інтерес правоохоронці до його персони не перешкодить активно займатися політикою.

Новим секретарем Київради стала Галина Герега, жінка-мультимільйонер, яку раніше не помічали в політичній активності. Представник «Громадського активу Києва» після комфортної пересадки в президію Київради пообіцяла не повторювати раніше допущених помилок (мабуть, маючи на увазі свою співучасть як депутата в дерибані столичної землі восени 2007 року). Схоже, таку можливість їй нададуть, як і більшості інших депутатів столичної ради. Леонід Черновецкий, який заявив, що роздумує над перспективами власної відставки, в умовах консолідації Київради виглядає нейтралізованим. Основним супротивником глави КМДА Олександра Попова є власна невисока популярність. Судіть самі: у «Батьківщини» немає гідного кандидата на пост мера столиці за винятком Юлії Тимошенко, але вона розглядає подібну перспективу як особисту образу, Віталій Кличко довів, що малоефективний у випадках, коли кулаками не махають, а Віктора Пилипишина співробітники міліції ізолювали за місцем лікування від гіпертонічного кризу. Здається Київ надійно зафіксований в очікуванні майстер-класу ефективного управління мегаполісом від Попова, але в нашому житті ніщо не буває таким оманливим, як відчуття стабільності.

Справа Лозінського живе і перемагає

Хоча Дніпровський районний суд засудив колишнього депутата-бютівця до 15 років позбавлення волі за вбивство свого земляка, цей випадок нічому не навчив місцевих князьків. На Буковині глава Заставненської РДА Михайло Бойчук разом із родичами і охоронцями ставків «провчив» рибалок за замах на приватну власність. У сухому залишку не тільки тяжкі тілесні ушкодження у рибалок і загроза їх життю, але й звільнення чергового глави райадміністрації вкупі із затриманням його спільників. Партія регіонів і «Фронт змін» вступили в дискусію, з чийого партійного «стада» була ця «паршива вівця». Але зараз саме час не партквитки перевіряти, а намордники й ошийники для подібних «господарів життя» купувати.

Червоний прапор розбрату

Відзначилася минулого тижня й парламентська більшість, з другої спроби прийнявши закон, що зобов`язує в день Перемоги вивішувати разом із державними прапорами копію прапора Перемоги. Чесно кажучи, цинічнішого способу проявити турботу про ветеранів Великої Вітчизняної війни складно й придумати, адже рівень їх соціального забезпечення це рішення не підвищило, а святкувати 9 травня під червоними прапорами ніхто нікому не забороняв і раніше. У західних областях не приховують своєї готовності саботувати виконання закону, якщо президент його підпише. Очевидно, що подібні «подарунки до свята» - тільки квіточки, і якщо тенденція збережеться, то який-небудь з чергових візитів патріарха Кирила вся країна за розпорядженням Верховної Ради зустрічатиме в уклінному стані. Хочеться вірити, що цього разу абсурдність закону буде компенсована низькою ефективністю його виконання.

Передчуття «Укриття»

Під час міжнародної конференції донорів ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи було зібрано 550 мільйонів євро. Віктор Янукович запевнив, що до 2015 року об`єкт «Укриття» над четвертим енергоблоком ЧАЕС буде зведено. Не менш ніж фінансові пожертвування Віктора Федоровича мали надихнути слова президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, який запевнив, що Євросоюз сприймає Україну як члена європейської сім`ї і партнера в енергетичній сфері. Після цих слів Янукович і почав обурюватися ціною російського газу для нашої країни.

Євген Магда