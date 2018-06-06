Віхи тижня. ПР долучилася до Перемоги, Тимошенко заземлилася, Азаров повірив у майбутнє

Святкування Дня Перемоги стало майданчиком для брудних технологічних розробок... Тимошенко позначила нову мету боротьби.. Азаров хвалиться резервами...

День Перемоги як майданчик для брудних технологічних розробок

Віктор Янукович, який обіцяв підписати горезвісний закон про використання копії встановленого в травні 1945-го над рейхстагом прапора під час святкування Дня Перемоги в Україні, так і не зробив цього. Президентська адміністрація після отримання завізованого Володимиром Литвином документа технологічно відправила його на експертизу в Мін’юст, який до 9 травня провести її, теж технологічно, не встиг. Довелося Вікторові Федоровичу обмежитися гучними обіцянками, заразом спостерігаючи, в яких обласних центрах вивісили «прапори Перемоги», а в яких – вважали за краще обмежитися конституційними стягами. Про те, хто з губернаторів пройшов тест на кмітливість, ми невдовзі дізнаємося.

Глава держави пообіцяв до 2015 року вирішити житлові проблеми ветеранів, а вже з наступного травня підняти святкові виплати на 40%.

Святкування Дня Перемоги стало майданчиком для технологічних штучок провокаційного характеру. Представники проросійських політичних сил і прихильники ВО «Свобода», керовані невидимою політтехнологічною рукою, зустрілися аж у Львові і навіть застосували травматичну зброю.

Чимало «підсиропили» президентові власні однопартійці, які примудрилися в ефірі програми «Шустер LIVE» вступити в гарячу дискусію з «дітьми війни» (це не реальні ветерани, а «діти»). Схоже, «регіонали» навіть не намагаються поводитися як належить партії влади, а здатні лише зриватися на крик, коли інші аргументи не знаходять розуміння в аудиторії. Якщо так піде далі, то Януковичу доведеться відмовитися від Партії регіонів як свого передового загону в політичній боротьбі.

Тимошенко робить ставку на землю

Лідер «Батьківщини» справедливо назвала метушню навколо червоного прапора технологією, направленою на розкол країни. При цьому Юлія Тимошенко постаралася привернути до себе додаткову увагу, намагаючись призначити нардепа Сергія Власенка, який очолює юридичний департамент БЮТ, на роль свого адвоката у заведених проти неї кримінальних справах.

Втім, словесні пікірування зі слідчими не завадили Юлії Володимирівні вирватися на оперативний простір у Сумську область, де вона провела зустрічі з потенційними прихильниками. Тимошенко переконана, що більшість українців вже не хочуть чекати осені 2012 року для зміни влади, але при цьому ніяк не можуть виступити проти режиму Януковича. Як інструмент консолідації вона запропонувала проведення референдуму про заборону продажу земель сільгосппризначення.

Юлія Тимошенко стверджує, що процес продажу землі може привести до втрати контролю України над частиною своєї території.

Енергії Тимошенко вистачає і на турботу про Юрія Луценка, факт голодування якого нарешті визнали представники пенітенціарної системи. Для цього, правда, його адвокатам довелося дійти до Віктора Януковича, а той типу доручив Генеральній прокуратурі оперативно розібратися. За сукупністю чинників колишнього міністра внутрішніх справ перевели в медчастину Лук’янівського СІЗО, де він сподівається дочекатися позитивного для себе рішення Європейського суду з прав людини.

Ще один вірний соратник Тимошенко, Андрій Шкіль, знаходиться в лікарні після ДТП. Для народних обранців (і їх нащадків) ганяти в темний час доби на високій швидкості завжди було чимось на зразок обов`язкового атрибуту приналежності до депутатського корпусу.

Прем`єр для оптимізму

Хоча багато аналітиків прогнозують перестановки в уряді, а міністрові освіти, науки, спорту і молоді Дмитру Табачнику інформовані джерела узагалі вже видали «чорну мітку», прем`єр Микола Азаров продовжує випромінювати оптимізм.

Миколу Яновича потішили рекордні розміри золотовалютних резервів Нацбанку, головою правління якого йому не світить стати у разі відходу з поста прем`єра.

Цікаво, що аналогічного рекорду запасів резервів досягла і Молдова, яку називають найбіднішою країною Європи. Навряд чи професійний бюрократ Азаров забув, що Україна займає малоприємне друге місце після Румунії за обсягами позик у МВФ, і саме ці кошти багато в чому складають золотовалютний запас країни. Але якщо прем`єрові сказано демонструвати оптимізм – він посміхатиметься.

Євген Магда