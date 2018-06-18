Що буде, якщо Луценко йтиме до кінця?

Екс-міністра внутрішніх справ, лідера опозиційної Народної самооборони Юрія Луценка посадили до в’язниці начебто для того, аби він читав свою кримінальну справу, пообіцявши випустити його, як тільки він це зробить. У жодній цивілізованій країні таких запобіжних заходів (для читання справи) не застосовують, але це аніскільки не турбує уповноважену з прав людини “регіоналку” Карпачову... Та й узагалі – навколо розкрадаються мільярди, а Луценкові шиють якийсь дріб’язок... І хоча лідер НС таки прочитав справу «найсправедливіший» суд в Україні – Печерський – не відпустив його, бо справу, мовляв, ще не почитали його адвокати.

22 квітня Юрій Луценко на знак протесту оголосив голодування. Він почав втрачати вагу, за словами дружини Ірини та лікарів, схуд на 20 кг. Кілька днів тому ув’язненого “самооборонця” зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва. До речі, у той самий день, коли розпочалося головування України в Комітеті міністрів Ради Європи.

Дружина Луценка сказала, що її чоловік або доб’ється свого, або його винесуть уперед ногами, припинити голодувати він не має наміру, оскільки такий запобіжний захід щодо себе категорично вважає несправедливим.

В інтерв’ю ЗМІ Луценко сказав: «Усе це скидається на кориду з неминучим фіналом. Але, як на мене, це краще, ніж покірний похід на бійню районного м`ясокомбінату".

Газета «Сегодня» (№101) написала, що медики заявили про загрозу життю екс-міністра: таке різке схуднення дуже небезпечне... У нього може порушитися клітинний обмін, і це може призвести до смерті.

Навіть пані Карпачова визналапогіршення стану здоров’я Луценка.

Та незважаючи на все це, правоохоронні органі не збираються змінювати йому запобіжний захід. Навпаки – у його палаті днюють і ночують чотири міліціонери і ще 20 спецназівців біля палати й лікарні, на вікнах і дверях – ґрати. ВР відмовилася заслухатиомбудсмена Карпачову та генпрокурора Пшонку… Сьогодні, 13 травня, планується ще одна спроба...

Друзі, колеги та захисники Юрія Луценка все ще сподіваються на Європейський суд... Якщо рішення цього суду буде позитивним, Луценка будуть зобов’язані випустити. «Бо в цій частині європейське законодавство є частиною нашого українського законодавства і рішення Європейського суду є обов’язковим для виконання на території України», – сказав нам нардеп Юрій Гримчак.

Чим закінчиться справа Луценка? Що буде, якщо він «під до кінця»? Про це ми запитали в експертів.

Віктор Небоженко, політолог:

ЯНУКОВИЧА НА МІЖНАРОДНИХ ЗУСТРІЧАХ ПИТАТИМУТЬ – А НАВІЩО ВИ ВБИЛИ КОЛИШНЬОГО МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ?

Це буде набагато гірше, ніж імітація «самовбивства» Кравченка… Тут при всіх живих – Могильові, Хорошковському, Пшонці – у СІЗО гине колишній міністр внутрішніх справ. Це, звісно, буде удар по системі, бо такого ще не було в європейських країнах у повоєнний час. Вони й гадки не мають, як поглиблюється їхня власна причетність до цього, далі їм доведеться спихати вину одне на одного.

А іміджево найбільше постраждає Янукович, тому всюди на міжнародних зустрічах його питатимуть: «Слухайте, а навіщо ви вбили міністра внутрішніх справ?» І Янукович відповідатиме: «Та він відмовився їсти смачні яблука і свіжі пиріжки». Ну, уявіть собі цю розмову у Вашингтоні чи Брюсселі.

Янукович цього всього не розуміє, він думає, що все не по-справжньому, що цього не може статися, просто тому, що не може статися.

У разі смерті Луценка в тюрмі невиїзними стануть Пшонка, Кузьмін, глава Адміністрації президента Льовочкін, начальник тюрми, слідчий, голова Печерського суду. І, звісно, Янукович! Ні, це не тому, що за кордоном вважають Луценка лідером української нації, просто очевидним є використання правоохоронних органів у кримінальних цілях. Не в корупційних, бо смерть – це вже не корупція, а кримінал.

Раніше такого ще не було, у нас відрізали голови журналістам, журналісти зникали, залякували письменників, кидали політичних активістів у в’язницю, затримували їх без серйозних причин... Але щоб просто взяти й посадити міністра й не мати до нього серйозних претензій – ну це взагалі… Навіть звичайним людям на периферії зрозуміло, у чому тут справа: процес над Луценком вийшов з-під контролю авторів. Ось і вся історія! А страждає Юрій Луценко.

Вони самі не знають, що з ним робити, тобто і випустити не можуть, і публічний суд улаштувати немає як, бо влада, яка арештує високопосадовців, повинна бути переконана в тяжкості обвинувачення, але цього ж не відбулося... Вони спочатку арештували, а тепер шукають йому тяжкість вини. Це перше.

Друге – якщо колишній міністр внутрішніх справ не може себе захистити, то що тоді казати про звичайного міліціонера чи громадянина?! А ще – якщо прокуратура не справляється зі справою Луценка, то як вона може впоратися зі справою Гонгадзе, отруєнням Ющенка?!

Примусове годування нічого владі не дасть. Бо якщо людина так протестує і погрожує своєю смертю, то все одно провина лежатиме на Генеральній прокуратурі.

Геннадій Москаль, народний депутат:

ВЛАДА ВЛАСНИМИ РУКАМИ ЛІПИТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГЕРОЇВ

Я б не хотів щось прогнозувати щодо справи Луценка, бо прогнози в Україні – справа невдячна…

А що ще Луценкові робити, як не йти до кінця?! Депутатам відмовили віддати його на поруки… Так, Юрій Луценко такий, що йтиме до кінця. Він не з тих, хто вертається з половини шляху. Тим більше що його загнали в глухий кут.

То була обіцянка, що його випустять, коли він ознайомиться зі справою. Він ознайомився, але його не випустили. Ну скажіть мені, будь ласка, де таке бачено, що людина має сидіти, поки адвокати знайомитимуться зі справою?! Луценко що, має на них тиснути?! Тоді не треба було Генпрокуратурі давати йому надію. Це й спричинило такий протест у Луценка.

Наша влада не може зрозуміти: ментальність українського народу така, що люди люблять скривджених владою, а тим більше коли вони цю владу не люблять. Влада сама своїми руками ліпить національних героїв з пані Тимошенко й пана Луценка.

Олександр Палій, політолог, іторик:

ВЛАДА ВИГЛЯДАТИМЕ ЯК ТАКА, ЩО ЗАМОРДУВАЛА ЛЮДИНУ ЗА НАДУМАНИМ ЗВИНУВАЧЕННЯ

Якщо Луценко піде до кінця, то це буде дуже трагічний розвиток ситуації. Це означатиме, що влада замордувала людину за надуманим звинувачення. Влада виявиться винною в тому, що тримала людину за сорок тисяч гривень (сума, яка начебто фігурує у справі) в умовах, коли на очах усього суспільства щодня цією ж владою розкрадаються сотні мільйонів. Звісно, їм би зараз пасувало його випустити, бо підвищення в посаді якогось водія і порушення на сорок тисяч гривень на тлі непрозорого розподілу мільярдів державних коштів, непрозорих тендерів, виглядає просто комічно. Тобто це означає, що або прокуратура справді на Луценка більше нічого не має, або вона цілковито не здатна нарити на нього щось більш серйозне. Тема підвищення в посаді водія виглядає як повна профанація.

Гадаю, це матиме дуже негативний наслідок для іміджу України загалом та влади зокрема. Світова спільнота жаліє невинно замордованих. І наш сердобольний народ це відчує. Відповідно, самого Януковича сприйматимуть у світі ще гірше, ніж зараз, та головні трансформації можуть відбутися всередині країни, бо все ще велика кількість людей схильні асоціювати його то з вінком, то з «Чеховим-поетом». Тобто в ньому бачать людину, над якою потішаються, котру не сприймають як кривавого тирана... І тут раптом можуть зміститися ці акценти. Його вже згадуватимуть не в контексті смішних ляпсусів, а розглядатимуть як загрозу.

А силовики – Кузьмін, Пшонка, Могильов – сприйматимуться як такі, що своїми замовними переслідуваннями загнали людину до смерті. Як на мене, прокуратура й силові структури тут виглядають абсолютно дико.

Ясно, що Янукович і деякі інші персонажі запам’ятали, що Луценко багато говорив про них як про зеків, тому вирішили зробити його таким самим зеком.

У нас немає незалежного суду, вони намалюють будь-які вироки. Якщо влада з такими мізерними звинуваченнями саджає своїх опонентів, то які санкції свого часу будуть щодо неї?! Цього вони бояться. І можливо, спрацює якийсь інстинкт самозбереження, бо якщо Луценко сидить за сорок тисяч гривень, які допоміг надати водію (навіть не собі), тоді які вироки мають бути для цієї влади за мільярди, отримані у свою кишеню?!

Позиції влади на сьогодні в суспільстві є дуже хисткими, захищати її буде нікому. Тому вона, незважаючи на те, що формально повноваження сконцентрувала у своїх руках, насправді є доволі слабкою, бо якщо буде реальний вибух у суспільстві, усі закони, конституції, які вони приймають, мало їм допоможуть. Ще менше, ніж це допомогло президентові Мубараку, президенту Тунісу…

Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ:

В УКРАЇНИ Є ШАНС ЗМІНИТИ СИТУАЦІЮ

Сподіваюся, до такого трагічного кінця все-таки не дійде.

Ось ми зараз головуватимемо в Раді Європи (Комітеті міністрів), і, гадаю, є шанс змінити ситуацію. Сам факт, що сьогодні Україна головує в цій організації, змусить подумати над тим, що відбувається всередині країни.

Інакше ми, безумовно, дійдемо до дуже ганебної ситуації!

Ольга Герасим’юк, народний депутат:

УЖЕ ЗАРАЗ ВЛАДА ВИГЛЯДАЄ, М’ЯКО КАЖУЧИ, ЖАХЛИВО

Я вірю в те, що до цього не дійде! Не хочу навіть про це думати…

Юрій муситиме пройти весь цей шлях. Ви бачите, що у ВР виноситься пропозиція розглянути це питання, коаліціянти, не опускаючи голови, не голосують за це питання. Тобто перед ними фактично стоїть пряме запитання: «Ви хочете смерті Луценка?» Але люди, навіть не знаю, чи доречно називати їх людьми, не натискають кнопку. Тобто вже зараз влада виглядає, м’яко кажучи, жахливо. Напевне, можна знайти якісь провини в Луценка, але справжніх злочинців-чиновників, які бітами б’ють простих громадян, навіть не допитали… Більшого цинізму, як з Луценком, не було.

Ми розпочали головувати в Комітеті міністрів Ради Європи. Ми були взяли на себе зобов’язання в цьому органі саме у сфері прав людини. Для головуючої країни це все неприпустимо. Якщо Луценко призначив комусь завелику пенсію, то нехай відповідає, але для цього мають бути адекватні заходи. На жаль, у нашій країні це вже звичай, коли саджають людину за велосипед, причому на десять років, і вона більше не виходить на волю.

Ось ви запитуєте, як виглядає Україна в ситуації з Луценком, бо переживаєте за це, а ті люди у ВР навіть не думають про це. Їм глибоко плювати.

Ксеня Лесів