ВР відмовилась заслухати Пшонку і Карпачову щодо Луценка

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Володимир ЛИТВИН на вимогу двох фракцій – "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС.

Перерва була оголошена після того, як Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проект постанови про заслуховування у ВР інформації генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо ситуації навколо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Під час перерви, яка триватиме до 11.25, буде проведено Погоджувальну раду керівників фракцій.