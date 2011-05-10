Дружина: або Луценко доб'ється свого, або його винесуть вперед ногами

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не має наміру припиняти голодовку в СІЗО, незважаючи на погіршення стану здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО повідомила журналістам після відвідин сьогодні Ю.ЛУЦЕНКА в Лук’янівському СІЗО.

«Він продовжуватиме голодовку доти, поки не вирішиться ця ситуація в той чи інший бік. Це його слова», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Він підкреслила, що до Ю.ЛУЦЕНКА в СІЗО приїжджала комісія, якій він сказав: «Я або вийду звідси нормальною людиною, мене нічого тримати під вартою, або мене винесуть вперед ногами».

При цьому І.ЛУЦЕНКО підкреслила, що її чоловік не приймає суміш для голодовки і п`є тільки воду.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Ю.ЛУЦЕНКО і його адвокати спеціально затягують ознайомлення з матеріалами поділа.

Начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН 28 квітня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки. Працівники Державної пенітенціарної служби, якій підпорядкований СІЗО, також повідомляли, що Ю.ЛУЦЕНКО "від їжі не відмовлявся, і продовжує приймати її з рештою підслідних".

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО в заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що чинитиме опір примусовому годуванню, навіть якщо працівникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.

8 травня в прес-службі Генеральної прокуратури заявили, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА задовільний.