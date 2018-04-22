Ющенко пропонує Морозу любуватися кріслом спікера на кухні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає “маніпуляціями” нинішні дії керівництва Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він сказав: “Питання повноважності ВР по суті закрито”.

Президент заявив, що не приймає тих “маніпуляцій”, які зараз проводить керівництво ВР.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Президент, прем’єр-міністр і голова ВР раніше (27 травня) підписали спільну заяву, ключовими у якій є три пункти: проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня, проведення цих виборів на підставі складення повноважень депутатами опозиційних фракцій, а також ухвалення необхідних для виборів законів впродовж двох днів - 29-30 травня.

“Президент виконав усі ці пункти”, – заявив В.ЮЩЕНКО.

Натомість Верховна Рада, за його словами, займається маніпуляціями поточної ситуації.

Він нагадав, що «Наша Україна» і БЮТ провели з’їзди, позбавили повноважень своїх народних депутатів, і тому зараз парламент є неповноважним.

“На цьому чесні політики могли б зупинитись”, – сказав В.ЮЩЕНКО. Однак, за його словами, 30 травня Верховна Рада прийняла постанову, відповідно до якої депутати мають позбавлятися повноважень на засіданні парламенту після оприлюднення відповідних заяв. “На кого це розраховано?”, - запитав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що такі рішення є маніпулятивними, оскільки депутати, відповідно до Конституції, позбавляються своїх повноважень після рішень з’їздів своїх політичних сил.

Президент закликає голову Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА дотриматись досягнутих домовленостей.

На прес-конференції В.ЮЩЕНКО сказав, що в України є шанс вийти з кризи, але є політичні сили, які торпедують цей процес, до них відноситься і голова ВР.

Президент додав, що сьогодні для О.МОРОЗА - останній шанс залишитись у парламенті, і українці достойні того, щоб такі політики як О.МОРОЗ дотримались свого слова і виконали домовленості.

“Давайте не будемо робити шоу для однієї політичної фігури”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

"Я б не хотів, щоб ми знаходились в ситуації, коли як ви пригадуєте, одного голову ВР з кабінету виносили разом з кріслом – так воно приклеїлося", - сказав він.

"А якщо комусь подобається те крісло, я думаю, що невелика втрата буде для української нації, якщо його забрати зараз , поставити на кухні і хай воно стоїть. І любується та людина ще багато-багато років", - сказав Президент.

"Але треба перестати мордувати країну", - додав він.

Ющенко ініціює скасування депутатської недоторканності

За його словами, ця теза має увійти до програми кожної політичної сили.

“В парламент мають прийти чесні політики”, – вважає В.ЮЩЕНКО.

Він переконаний, що українське суспільство підтримає цю ініціативу.

Зі свого боку, Президент пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб відповідні зміни були внесені до Конституції України.

Президент переконаний, що питання обнулення списків не лежить у компетенції ЦВК

На переконання В.ЮЩЕНКА, це питання вирішується з’їздом відповідної політичної сили. «Питання обнулення - це питання з’їзду і закону, а не питання того, чи захоче ЦВК мати кворум, зійтися і схвалити те, що прийняв вищий політичний орган партії. Це абсурд», - наголосив Президент, висловивши жаль, що «цей абсурд заведений в українське законодавство».

ЮЩЕНКО закликає Центральну виборчу комісію забезпечити об’єктивне проведення виборів.

Президент зазначив, що виборчий процес фактично розпочався, і обов’язком усіх політичних сил є забезпечити чесні й прозорі вибори.

В.ЮЩЕНКО окремо звернувся до членів ЦВК, зауваживши, що розуміє сьогоднішню політизацію. Однак, за його словами, ЦВК є “технічним інститутом”, який обслуговує виборчий процес. Президент закликав членів ЦВК “керуватися цими постулатами”.

Він підкреслив, що буде нейтралізувати усіма можливими правовими засобами спроби вплинути на ЦВК. При цьому В.ЮЩЕНКО гарантував, що з його боку “ніякого силового чи адміністративного тиску на виборчий процес не буде”.

Віктор ЮЩЕНКО вважає, що принцип політичного квотування у державних органах влади, в тому числі Центральній виборчій комісії, є помилковим.

«Очевидно, в чинній конструкції і в чинних функціях сьогоднішня ЦВК, сьогоднішня комісія виглядає ще досить складною і заангажованою. Очевидно, політичний принцип формування ЦВК є принцип помилковий, бо він буде тяготити роботу цієї комісії до певних політичних доктрин, до виконання певних політичних замовлень і це очевидний висновок», - наголосив Президент.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що якби політична криза на найвищому рівні була врегульована, і не було б маніпулювань, які є сьогодні у ВР, то робота ЦВК була б менш політизованою. «Якби в найближчий час були досягнуті домовленості і те маніпулювання, яке йде сьогодні у ВР, було відправлено в архів, якби політична криза вирішувалася… на політичному рівні, а не втягувала б в експлуатацію правоохоронну, судову систему, роботу ЦВК чи Конституційного Суду, ми сьогодні мали б ситуацію, коли такий технічний інститут, як ЦВК, не мала б такого політичного впливу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що буде врегульована політична криза, і над роботою ЦВК “перестануть діяти політичні догмати”, і ЦВК виконуватиме свою технічну роботу щодо підготовки дострокових виборів.

Президент висловився за ефективну роботу Комісії і порадив їй не розпочинати свою роботу з політичних питань. «Політики повинні знаходити компроміс, і тому сьогоднішня ситуація в ЦВК задає більше питань, ніж дає відповідей. Від політичного квотування треба відмовлятися», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що необхідно ухвалити відповідні зміни в законодавстві.

Ющенко сподівається, що у найближчі місяці Україна закінчить процес вступу до СОТ

Він зауважив, що напередодні підписав останні закони, необхідних для вступу до СОТ, і таким чином, Україна закінчила процес ухвалення законодавства для вступу до цієї організації.

“Я сподіваюсь, що у найближчі місяці Україна пройде усі технічні процеси для вступу до СОТ”, – сказав Президент.

Віктор ЮЩЕНКО обіцяє зробити все, щоб міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО відповів за законом за спробу захоплення Генеральної прокуратури бійцями спецпідрозділу “Беркут”.

На думку Президента, судові і правоохоронні органи усвідомили, що втручання у політику призводить до непередбачуваних наслідків, “і той інцидент, який організував ЦУШКО щодо захоплення Генпрокуратури, я думаю, ще багато років буде прикладом того, як не треба діяти”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

“Я все зроблю для того, щоб ця людина відповідала відповідно до закону”, – пообіцяв він, додавши, що “це перший випадок і, сподіваюсь, останній”.

Президент також зазначив, що днями отримав перший звіт від новопризначеного Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА. Він сподівається, що Генпрокуратура працюватиме продуктивно. “Маю надію, що Генпрокуратура починає робити висновки з того невизначеного порядку роботи, який був характерний в останні місяці для цієї інституції”, – додав В.ЮЩЕНКО.

РНБО розгляне 10 ключових питань життєдіяльності країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні у п’ятницю, 15 червня, розгляне 10 ключових питань життєдіяльності країни.

В.ЮЩЕНКО подякував секретарю РНБО Івану ПЛЮЩУ за роботу, здійснену для врегулювання політичної кризи.

Президент зауважив, що у даний час РНБО проводить велику роботу зі сприяння злагодженості роботи правоохоронних і силових інститутів.

“Через день ми проведемо засідання з порядком денним з 10 ключових питань” і спробуємо дати відповіді на основні моменти діяльності країни, зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент наголошує на необхідності відділення великого бізнесу від влади.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні спостерігається характерна для українського парламенту особливість: «Український парламент засвідчив, що ми маємо досить криміналізовану політику, чого не має, очевидно, жоден парламент в світі. Українська практика показала, що ми маємо досить корумпований парламент», - наголосив В.ЮЩЕНКО. За його словами, це призводить до того, що певні тіньові кола починають мати вплив на прийняття державних рішень.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що така ситуація загрожує формуванню національних пріоритетів, верховенству права і є серйозною проблемою української політики.

Президент вважає, що проведення дострокових виборів народних депутатів дозволить зменшити кримінальні та корумповані явища в парламенті, в тому числі, це стосується й підкупу депутатів за підтримку тих чи інших законів.

Він наголосив, що великий бізнес повинен бути відділений від влади. «Я проти того, щоб люди, які представлені у великому бізнесі, сьогодні могли бути представлені у політиці. На жаль, закони сьогодні не виписані так досконало, щоб була змога розділити в такій ситуації бізнес і політику», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, відповідаючи на запитання про стосунки з власником компанії «Систем Кепітал Менеджмент» Ринатом АХМЕТОВИМ, В.ЮЩЕНКО сказав, що після спілкування з цим бізнесменом у нього склалося враження, що «у цієї люди формуються конструктивні позиції щодо перспектив національного розвитку».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що під час консультацій щодо шляхів розв’язання конфлікту Р.АХМЕТОВ мав «позиції, які були важливими і корисними по врегулюванню політичної кризи. Я хотів би, щоб в даному випадку журналісти про це знали», - сказав глава держави.

Президент за створення коаліції демократичних сил після дострокових виборів

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні українське суспільство найбільше потребує створення демократичної коаліції. «Зробити всі чесні уроки із того, що було, пройти етап політичних прощ і вибачень, стати плечем до плеча», - наголосив він, додавши, що національно-патріотичним силам необхідно боротися за кожен відсоток голосів виборців для створення демократичної коаліції.

«Я розумію, що широка коаліція значно ускладнює політичний динамізм і всередині коаліції», - сказав В.ЮЩЕНКО, водночас він висловив переконання, що з іншого боку демократичний фронт України не може дозволити собі втратити хоча б один відсоток. «Мова йде на відсотки, я думаю, що головна мета сьогодні і політиків, і Президента в тому числі, все таки продемонструвати політичним силам, які можуть принести і закріпити демократичні засади української політики, як навчитися за деревами бачити ліс, як побачити мету, яка може вас об’єднати, ціль, яка може бути для вас сенсом вашої політики», - підкреслив Президент.

Він також закликав всі демократичні сили об’єднатись.

В.ЮЩЕНКО розповів, що під час останньої зустрічі з лідерами демократичних сил він радив їм не ігнорувати позицію один одного, триматися одне одного, вести коректну політичну кампанію і бути консолідованими.

Президент наголосив на необхідності сконцентруватись на перемозі демократичних сил. «Це є суть, все решта - це дрібниці, а потім буде етап формування політичних цілей, пріоритетів коаліції, уряду і багато інших етапів, на базі яких можна приймати ті чи інші рішення, які хоче та чи інша політична сила», - підкреслив він.

Президент України доручив уряду, генеральному прокурору і Антимонопольному комітету оцінити правомірність внесення в кінцеву ціну на природний газ, що поставляється промисловим підприємствам, витрат на його зберігання.

«Я дав доручення генеральному прокурору, Антимонопольному комітету і уряду якнайшвидше розібратися в цьому питанні і дати базу, тематичну відповідь для всього ринку, яка потім би була імплементована в ділову практику, - сказав В.ЮЩЕНКО. – Я позитивно оцінюю ту позицію, професійну, ділову, яку зайняв ІСД (корпорація “Індустріальний союз Донбасу” - УНІАН) в дискусії з газовим монополістом. Оцінюю позитивно, і можу пояснити, чому. Питання перенесення витрат зі зберіганню газу в сховищах завжди є проблемою постачальника і ніколи не було проблемою споживача. Це проблема постачальника, що взимку він не може дати стільки газу, скільки ринок хоче використовувати, це його проблема, як влітку закачати газ в сховища і від свого імені в міжсезонний період його продавати, але це ніколи не було проблемою споживача. Це є світовою практикою, і ті зусилля, які докладалися для того, щоб перенести на споживача, на промисловість витрати на зберігання газу в підземних сховищах, це безпрецедентний випадок за останні шістнадцять років».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ряд ЗМІ повідомив, що "УкрГаз-Енерго" не виділила ліміти природного газу на червень 2007 року підприємствам корпорації "ІСД" - Алчевському металургійному комбінату, Дніпропетровському трубному заводу, ДМК ім. Дзержінського, офісу ІСД і футбольному клубу "Металург", а також ММК ім. Ілліча.

Ющенко вважає неефективною та криміналізованою діючу редакцію закону про держзакупівлі

За словами Президента, зміни до закону про держзакупівлі були підтримані діючою владою.

“За нинішню технологію державних закупок проголосувала вся влада й очолила цей процес, а сьогодні каже, що цей закон не дає їм дихати. Ви знаєте, Президент двічі накладав вето на закон про державні закупки”, – нагадав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він вказав на те, що сьогодні контролюючі органи у сфері держзакупівель - Тендерну палату України та Антимонопольний комітет - очолюють представники правлячої коаліції.

“Але сьогодні комісію Тендерної палати, вищий спостережний орган, очолює голова фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, представником, який регулює ці питання в Антимонопольному комітеті від Партії регіонів, є голова Антимонопольного комітету пан КОСТУСЄВ, який був у списку Партії регіонів”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

“Насправді ми маємо закон не просто неефективний, це закон, який криміналізує наш діловий світ. І це, до речі, нові ознаки, які сьогодні прийшли у нашу ділову дійсність”, – сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2006 року Р.БОГАТИРЬОВА була обрана почесним президентом Тендерної палати України замість члена фракції «Наша Україна» Миколи ОДАЙНИКА, який зберіг посаду голови з`їзду ТПУ.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та інші законодавчі акти України» Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2005 року. Цим законом, зокрема, вводиться принцип суспільного контролю за держзакупівлями, уточнюються окремі процедурні питання, що стосуються порядку розкриття тендерних пропозицій.

У січні 2006 року Президент ветував цей закон. На думку Президента, ряд його положень не відповідає Конституції України, Бюджетному кодексу України, законам «Про Антимонопольний комітет України» і «Про Рахункову палату».

21 лютого Верховна Рада подолала вето на Закон «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»

ЮЩЕНКО переконаний, що Україні не потрібно змінювати свою оборонну політику через останні заяви Президента Росії Володимира ПУТІНА щодо націлення на Європу балістичних ракет.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна чітко висловилася відносно своєї безпекової і оборонної політики. «Наша стратегія полягає в тому, що кінцевою метою України в цьому питанні, як записано в законі про основи національної безпеки і оборони, є вступ України до Північноатлантичного оборонного блоку», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що після вступу України до НАТО, наша держава приєднається до системи колективної безпеки.

Водночас Президент зауважив, що питання розміщення в Європі елементів системи американської протиракетної оборони обговорюватиметься на засіданні Ради національної безпеки і оборони України після того, як кожна зацікавлена країна, висловиться щодо цього процесу.

Крім того, в ході прес-конференції В.ЮЩЕНКО багато говорив про відносини з Росією. Він оптимістично дивиться на розвиток цих відносин. Водночас він вважає, що двосторонні відносини з Росією потребують стратегічного переосмислення за дуже багатьма напрямками. За словами Президента, у відносинах з РФ прийшов час переходити від декларацій до реальних справ.