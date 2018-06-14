Тимошенко вийшла з Генпрокуратури під пісню УПА

Сьогодні, коли Янукович зустрічавсяз головою російського Газпрому Міллером, до пані Тимошенко вжили неординарних заходів.

Вона, як завжди, з’явилася на допит у слідче управління Генеральної прокуратури. Та сьогоднішній допит був особливий… Прокуратура весь день тримала в напрузі прихильників лідерки опозиції, які мучилися в здогадах – випустять сьогодні Тимошенко, чи не випустять.

Зазвичай, коли Юлія Володимирівна приходила на допити, її охорона та прес-секретар залишалися під дверима кабінету, у якому Тимошенко перебувала з адвокатами та слідчим, - усе загалом було вільно й спокійно.

Але сьогодні в будівлі головного слідчого управління ГПУ було запроваджено безпрецедентний режим охорони. За словами прес-секретаря Тимошенко Марини Сороки, у коридорі біля кабінету, у якому відбуваються слідчі дії за участі лідера «Батьківщини», перебувало від 25 до 30 правоохоронців у масках – нібито з підрозділу «Сокіл». Причому в коридорі заблокували обидва виходи. А під будівлею слідчого управління стояла машина для перевезення арештантів, серед чоловіків-конвоїрів - дві дами конвоїрші.

Водночас з’явилася інформація: пані Тимошенко хочуть затримати – змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд. І така концентрація правоохоронців у Генпрокуратурі обумовлена планами відвезти Тимошенко до Печерського районного суду Києва, який нібито має ухвалити таке рішення.

Прокуратура всі ці речі не спростовувала. Навпаки – уранці перший заступник гепрокурора Рінат Кузьмін заявив, що з Тимошенко проведуть слідчі дії і її відпустять.

Коли проводили слідчі дії, її прихильники (такий собі фан-гурток) намагалися підтримати ЮВ…

…Нардеп Віталій Корж в компанії двох дам, які тримають бютівські прапори, пригадував, як добре вчилася Тимошенко в школі, як «талановито» захищала свою дисертацію і які зараз у неї є «бійцівські» здібності…

Дівчині на ім’я Ріта всього 16, вона приходить під ГПУ підтримати лідерку опозиції. Як каже, тікає від своїх батьків, які мешкають у Білій Церкві, пропускає школу, щоб приїхати до Києва й подивитися на Юлію Володимирівну. Пан Корж каже, що вона навіть пробралася на закрите судове засідання, на якому судили Луценка. І це все тому, що «бере приклад з Юлі»…

Уперше, відколи ЮВ тягають на допити, підтримати її прийшов її чоловік Олександр Тимошенко. Каже, раніше його просто не було в Києві. Спочатку пан Тимошенко не хотів спілкуватися з пресою, казав, що йому дуже «боляче».

– Я весь час у від’їздах по роботі… Просто неможливо сидіти в офісі чи дома, коли дружина тут і розвиваються такі події.

Олександр Тимошенко спрогнозував, що його дружину не затримають, бо владі поки що вистачає одного Луценка. Дочка Євгенія, за його словами, не прийшла, бо зараз не в Києві. Слів підтримки, крім як «з Богом», пан Олександр дружині не казав, адже їхня родина давно вже звикла до допитів.

– Звісно, я хвилююся. Це як завжди! Бо як можна не хвилюватися, – каже він. – Це ж дружина, сім’я, рідна людина. Я не знав, що мій приїзд викличе таку увагу. Я просто хотів тихо постояти й подивитися.

Права рука Юлії Володимирівни Олександр Турчинов помітно хвилювався. Він весь час переходив з місця на місце з купкою депутатів, радився, що робити далі. Він відмовлявся говорити зі ЗМІ аж поки не з’явилася інформація від Кузьміна, що Тимошенко сьогодні таки відпустять. Після цього під слідчим управлінням наче посвітліло, люди пожвавішали…

– Ця влада втрачає все: авторитет, обличчя. Єдине, що вони можуть сьогодні запропонувати, – силу: багнети, спецпідрозділи, війська. Вони хочуть нас залякати, залякати Україну. Це вже було. Ганьба! – кричав Турчинов у мікрофон. Його революційний голос розносився навсібіч із двох колонок.

Народ дружно підтримував гасла.

– Вони розповідають про боротьбу з корупцією і завдяки цій «боротьбі» витягують мільярди з бюджету, сотні чиновників знущаються над підприємцями, які змушені платити хабарі. Тотальна корупція – ось їхні боротьба. Україна сьогодні визнана однією з найкорумпованіших країн… Вони нищать опозицію, кидають усі сили на Тимошенко, над якою знущаються вже не один місяць, але ж вона мужня, героїчна, вона витримає. Підтримаймо й ми: нас не залякати!

Пан Турчинов також звернувся до працівників Генпрокуратури, щоб ті не виконували злочинних наказів, бо вони все-таки громадяни України, їхні керівники сховаються, а вони відповідатимуть.

Прихильники скандували: «Свободу Юлії Тимошенко! Нас багато, Юлю не здолати!»

Не обійшлося без пісень. Співали тільки українські, причому стрілецькі, упівські - «Ой, у лузі червона калина», «Ой, у лузі на полянці стояли повстанці»… Співом і грою на гітарі відзначився добре відомий з іншого контексту нардеп Віктор Уколов.

А під пісню «Лента за лентою» Юлія Володимирівна вийшла з дверей управління. Їй одразу ж подарували букет троянд, на який її прихильники збирали по гривні. Дивно, але ЮВ хоча і була «поза зоною», вона знала про такі деталі…

Нардеп і офіційний захисник пані Тимошенко Сергій Власенко взявся пояснювати, що сьогодні відбулося:

– Ви були свідком, що Юлія Володимирівна сама, за власним бажанням прийшла в прокуратуру. Хочу підкреслити, що жодних дій з ухиляння від слідства Юлія Тимошенко не чинила. Однак сьогодні, як тільки ми переступили поріг кабінету слідчого, о 10.12 ранку Тимошенко було пред’явлено протокол затримання, а також постанову Печерського районного суду від учорашньої дати про затримання Тимошенко та доставку її до Печерського суду з метою зміни їй міри запобіжного заходу: з підписки про невиїзд на взяття під варту.

За його словами, у цей момент вони були «заблоковані в приміщенні ГПУ співробітниками МВС у масках, які представилися співробітниками спецпідрозділу».

– Вони відмовилися виконати мої законні вимоги як народного депутата щодо можливості покинути приміщення Генпрокуратури. Це все належним чином задокументовано. І завтра я звернуся до генпрокуратура з заявою про злочин, які вчинили ці співробітники МВС. Мене утримували там силою, порушуючи не лише закон про статус народного депутата, а й основні права і свободи громадянина. Після цього була спроба нав’язати Юлії Володимирівні адвоката, який уже чекав у сусідній кімнаті. Потім почалося проведення слідчих дій, які в жодній країні не визналися б законними, крім України.

Власенко переконаний у тому, що саме під тиском людей і ЗМІ вони були змушені змінити свою думку й у кінці дня оголосили про її звільнення.

Юлія Тимошенко теж переконана, що Генпрокуратура змінила своє рішення під тиском громадськості.

– Ще вчора було прийнято рішення арештувати, у Печерському суді наперед були виписані всі рішення. Сьогодні вони діяли так, наче в них усі питання вирішені, залишилися лише формальності. Я зробила фотокартки з омонівцями, які заблокували всі ходи й виходи.

Пізніше Генпрокуратура підтвердила, що вони справді мали такі наміри.

Вона розповіла, що відчула щодо себе репресивні дії і що «за державний кошт було проплачено потужну, безжалісну жорстоку незаконну машину, яка може приїхати по долю будь-якої людини».

– Саме в цій країні розумієш, наскільки важливо, аби було чесне правосуддя, - сказала вона.

ЮВ зізналася, що ще ніколи не переносила такого приниження, як сьогодні, - як її ганебно обшукали, забрали й описали особисті речі.

– Ви тільки уявіть собі, що з моменту пред’явлення обвинувачення і до моменту завершення досудового слідства пройшло чотири години. Тобто істину ніхто не хоче встановлювати. Наприклад, замовляють експертизу вранці, а через пару годин вона готова. То що це за експертиза, яка проводиться за кілька годин? Усе робиться цинічно!.. Але нікуди не ховатимуся, ходитиму в Генеральну прокуратуру, хоча вона не є Генеральною прокуратурою. Це орган, який приватизований кримінальними елементами, що прорвалися до влади. Та я ходитиму, аби продемонструвати вам, що цю мафію можна не боятися! Вони сьогодні відступили, це значить, що нам треба наступати.

Пані Тимошенко, користуючись нагодою, звернулася безпосередньо до Януковича:

– Так, я справді, пане Януковичу, не маю ні силових структур, ні кишенькових суддів, ні репресивної машини, ні банди, яка вас оточує, ні мільярдів грошей, які ви забрали у держави. Можливо, я нічого не маю, але після таких ваших дій ви набагато слабкішим виглядаєте, ніж я... Бо вам страшно, а не мені, бо ви боїтеся, а не я. Політик владу втрачає, коли втрачає підтримку людей у країні. Ви її втратили, я вам співчуваю, але не опускайтеся до такого низького рівня, щоб своїх опонентів, конкурентів кидати у в’язниці. Будьте хоч коли-небудь чоловіком, а не людиною, яка, вибачте, претендували на чужі шапки.

…Важко повірити, що Генпрокуратура справді ось так узяла й злякалася громадськості. Очевидно, вийшло все так, як і планувалося. Можливо, влада просто кинула пробний камінь – якою буде реакція на її арешт.

Аналітик Ігор Лосєв вважає, що це справді виглядало як проба ґрунту, адже Тимошенко, на його думку, «залякати неможливо». Якби це було так, сказав він, вона б уже давно була за кордоном. Юлія Тимошенко знала на що йде.

– Гадаю, це також була перевірка нашого суспільства на вошивість. Сьогоднішній владний режим, схоже, починає своє панування з переслідування таких, як Тимошенко, Луценко, а закінчить – письменниками, журналістами, інженерами. Вони хочуть перевірити сьогодні живість українського суспільства. Але в нашого суспільства є така хвороба – бути пасивними. Це вже багато разів бувало в історії, а потім були дуже погані наслідки.

Крім того, Лосєв розглядає такі методи ведення слідства як гру на нервах підслідного.

– Це метод такого собі психологічного терору, аби людина постійно перебувала в напруженому стані й весь час думала, посадять її чи ні. Та якщо її посадять, то в Європі до них ставитимуться так само, як до Лукашенка, і можуть бути такі ж санкції, як до білоруських і російських високопосадовців, котрі, до речі, причетні до справи юриста Магницького, що загинув у слідчому ізоляторі. Тобто якщо наші високопосадовці так чинять, то повинні розуміти, на що йдуть.

Знущаючись з Юлії Тимошенко, каже він, влада сама своїми руками ліпить із неї образ страдниці й навіть святої.

Оксана Климончук

Фото автора та Андрія Скакодуба/УНІАН