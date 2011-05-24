Біля ГПУ стоіть машина для перевезення арештантів - чекає на Тимошенко?

Слідчі дії у Генеральній прокуратурі України за участю лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО тривають уже понад 5 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, під Генпрокуратурою прихильники Ю.ТИМОШЕНКО час від часу вигукують: «Банду геть від влади!», «Руки геть від Юлії Тимошенко!» тощо.

Виїзд із внутрішнього двору Генпрокуратури, як і раніше, заблокований автомобілями народних депутатів – членів фракції «БЮТ-Батьківщина».

За огорожею залишається спеціальна машина для перевезення заарештованих, 5 правоохоронців у камуфляжній формі та дві жінки-конвоїра.

Водночас, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не зміг ні спростувати, ні підтвердити факт вручення Ю.ТИМОШЕНКО постанови слідчого про зміну запобіжного заходу і можливе її перевезення для ухвалення відповідного судового рішення до Печерського районного суду Києва.

«Нам нічого не відомо. У нас немає зв’язку з ними (з Ю.ТИМОШЕНКО та її захисником Сергієм ВЛАСЕНКОМ – УНІАН)», - сказав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, С.ВЛАСЕНКО перебуває у Генпрокуратурі. «Так, він (С.ВЛАСЕНКО – УНІАН) всередині», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Біля Генпрокуратури перебувають декілька народних депутатів – членів фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які представляють «Народну самооборону».

Як сказав "Українській правді" С.ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО «сьогодні відправлять в суд для обрання їй запобіжного заходу у вигляді арешту. Всі постанови ми отримали від слідчого».

"Вони написали брехню в поданні (на арешт) щодо того, що ТИМОШЕНКО не з`являлася (для проведення слідчих дій), але пішла на "Шустер Live". За "Шустер Live" ТИМОШЕНКО хочуть арештувати", - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Він також підтвердив, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні пред`явили звинувачення.

Як відомо, минулого тижня представники Ю.ТИМОШЕНКО стверджували, що вона хворіє і тому не може приходити на допити, проте 20 травня ввечері вона прийшла на ефір програми "Шустер Live".