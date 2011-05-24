Янукович: Ціна на газ для України має бути нижчою, ніж для Європи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав голову правління ВАТ “Газпром” Олексія МІЛЛЕРА обговорити питання щодо зниження ціни на російський газ для України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таку думку Президент висловив під час зустрічі із головою правління ВАТ «Газпром» та міністром з питань палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ.

«Треба знаходити паритетні рішення і на їх основі будувати наші взаємини», – зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, він мав розмову зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ – у результаті з’явилася пропозиція провести зустріч із керівником «Газпрому» та обговорити актуальні питання нашої співпраці. В.ЯНУКОВИЧ також відзначив, що високо цінує демонстроване керівництвом «Газпрому» розуміння ситуації, в якій перебуває Україна. Так само українська сторона розуміє проблеми Росії, додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив: підписана в 2009 році газова угода «є некоректною по відношенню до Україні». «Звичайно, викликає питання і базова ціна, і сама формула. Та формула, яка застосовується в Європі, для України абсолютно не підходить», – підкреслив Президент.

Безперечно, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, ціна на газ для нашої держави, порівняно з країнами Європи, має бути значно нижчою – враховуючи зокрема меншу відстань між Україною та Росією й підписані торік харківські угоди.

«Я б хотів, щоб ми з вами сьогодні як старі партнери обговорили цю тему», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку голова правління «Газпрому» відзначив актуальність сьогоднішньої зустрічі – адже нині вже зрозумілою є поточна динаміка газового ринку в Європі, країнах СНД, самій Росії.

«Сьогодні я готовий з вами обговорити ті тенденції, які складаються на ринку, фактори, що впливають на нього, а також всі питання нашого перспективного співробітництва в газовій сфері», - сказав О.МІЛЛЕР.