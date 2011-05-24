Чоловік Тимошенко: Я думаю, що їм вистачає одного Луценка

Олександр ТИМОШЕНКО, який прибув до Генеральної прокуратури для підтримки Юлії ТИМОШЕНКО, розраховує, що влада не піде на арешт його дружини.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТИМОШЕНКО висловив сьогодні журналістам біля Генпрокуратури.

«Сподіваємося, що влада на це не піде. Я думаю, що їм вистачає одного ЛУЦЕНКА», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

За його словами, він намагався зв’язатися зі своєю дружиною телефоном. «Дзвонив, але ніхто не відповідав», - додав він.

О.ТИМОШЕНКО повідомив, що підтримував постійний зв’язок з народними депутатами і, прочитавши в Інтернеті інформацію про можливий арешт Ю.ТИМОШЕНКО, вирішив приїхати до Генпрокуратури. «Просто неможливо сидіти десь в офісі або вдома, коли дружина знаходиться тут», - сказав він.

Водночас чоловік Ю.ТИМОШЕНКО зазначив, що раніше ніколи не приходив до Генпрокуратури, коли її викликали на допити, оскільки постійно перебуває у роз’їздах.