Соратники Тимошенко машинами заблокували виїзд із двору ГПУ

У Генеральній прокуратурі України після прибуття лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО сконцентровано велику кількість правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прес-секретаря лідера «Батьківщини» Марини СОРОКИ, «вперше за весь час, коли Юлія ТИМОШЕНКО бере участь у слідчих діях, у будівлі Головного слідчого управління ГПУ введено безпрецедентний режим охорони. В коридорі біля кабінету, в якому відбуваються слідчі дії за участі ТИМОШЕНКО, знаходиться від 25 до 30 правоохоронців у масках, нібито підрозділу «Сокіл». За її словами, заблоковано обидва виходи у коридорі.

За словами народних депутатів, які також прибули до Генеральної прокуратури, є попередня інформація про можливість зміни Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу. Вони не виключають, що така концентрація правоохоронних органів у Генпрокуратурі обумовлена планами відвезти Ю.ТИМОШЕНКО до Печерського районного суду Києва, який нібито ухвалювалить рішення про зміну запобіжного заходу (з підписки про невиїзд).

У дворі Генпрокуратури перебуває спеціальний автомобіль для перевезення затриманих, біля якого - близько 5 чоловіків у камуфляжному одязі, у масках та із щитами.

Зараз до Генеральної прокуратури під’їжджають представники партії «Батьківщина», які, у свою чергу, машинами заблокували виїзд із двору.