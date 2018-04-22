“Партія війни” робить ще один хід

Конституційне подання 55 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України про призначення парламентських виборів на 30 вересня є черговою спробою загальмувати виборчий процес.

Таку думку висловили експерти в опитуванні, проведеному Центром досліджень політичних цінностей.

“В даній ситуації депутати хапаються за останню соломинку, щоб протягнути час, можливо до кінця липня, з тим, щоб дати можливість Президенту підписати ще й четвертий указ, який би унеможливив сподівання деяких сил оскаржувати ці вибори на тій підставі, що указ Президента був нелегітимним. Коаліціянти перестраховуються, аби не склалась така ситуація, що вибори, які вони можуть виграти, оголосять недійсними”, – сказав директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента” Володимира ФЕСЕНКО, для депутатів важливе визнання того, що Президент діяв неконституційно. “Тут справа не в тому, що вони проти виборів чи за вибори, справа не в заблокуванні виборчого процесу. Тим паче, що зараз коаліція навіть не розраховує на те, що найближчим часом буде рішення Конституційного Суду по цьому питанню. Я думаю, що до цього питання і до конституційності указу Президента вони можуть повернутись і восени, але важливо визнати дії Президента неконституційними”, – пояснив він.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що подання до КС є ініціативою так званої “партії війни” всередині коаліції на чолі з Олександром МОРОЗОМ. “Нове Конституційне подання щодо третього Указу Президента має три цілі: По-перше, це робиться на догоду «партії війни», щоби вона не підозрювала ЯНУКОВИЧА та АХМЕТОВА в повній колаборації з Президентом. По-друге, це робиться для утримання власного радикального електорату від перетікання до ще радикальніших партій (типу ПСПУ). По-третє, це закладається «про всяк випадок» міна уповільненої дії. Якщо після виборів до Верховної Ради політична ситуація знову загострюватиметься, то це подання реанімують, і боротьба за Конституційний суд набуде нових обертів”, - прогнозує політолог.

"Це ще один крок для затягування, навіть відходу від домовленостей або ж це пропагандистський крок і коаліція продовжує грати в гру з Конституційним Судом. Всі розуміють, що Конституційний Суд зараз не діє, тим більше після заяв трьох суддів про відставку. Швидше за все, що це пропагандистський захід і він не справить реального впливу на перебіг подій, але це не сприяє поліпшенню атмосфери в пошуках виходу з кризи”, - вважає професор політології НаУКМА, науковий директор Школи політичної аналітики Олексій ГАРАНЬ.

На думку керівника наукових програм Інституту відкритої політики Максима СТРІХА, подання до КС свідчить про те, що всередині коаліції поки ще є сили, які вважають за можливе проведення виборів у 2011 році. “Навіть якщо існує домовленість з приводу проведення виборів, коаліція прагне мати виграшну моральну позицію людей, які йдуть навіть на порушення права в ім`я збереження національної єдності. Судячи з останніх подій, на 100% стверджувати, що вибори відбудуться саме 30 вересня не варто, бо в рамках коаліції ще є впливові сили, які вважають, що вибори можна провести і в 2011 році”, - стверджує він.

“Конституційний Суд сьогодні паралізований, результатів чекати не варто, але коаліція абсолютно правильно оскаржила указ Президента від 5 червня, оскільки у Президента є право розпускати парламент тільки на підставі статті 90. Питання в іншому. Чи зможе в нинішніх умовах Конституційний Суд, де вже немає ні ПШЕНИЧНОГО, ні ІВАНЕНКО, взагалі прийняти якось рішення. Не можна було ні ЯНУКОВИЧУ, ні МОРОЗУ підписувати угоду з Президентом 27 травня про право Президента розпустити парламент на підставі 82. І сьогодні, коли не вдалася інтрига з 151 депутатом, коаліція розуміє, що вони зробили помилку і намагаються тепер повернутися в правове русло”, - вважає директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України „Про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України” від 5 червня 2007 року № 497/2007.

Довідка УНІАН. 5 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 30 вересня 2007 року.

В.ЮЩЕНКО прийняв зазначене рішення на реалізацію пунктів 2 і 3 Спільної заяви Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на врегулювання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року.

Також це рішення прийнято зважаючи на те, що з 3 червня 2007 року рішеннями вищих керівних органів блоків політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна», відповідно до частини шостої статті 81 Конституції України, достроково припинені повноваження народних депутатів України, обраних від цих виборчих блоків, що, відповідно до частини другої статті 82 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17–рп/2002, має наслідком неповноважність Верховної Ради України, та враховуючи неможливість відновлення двох третин від конституційного складу Верховної Ради України V скликання, і керуючись пунктом 7 частини першої статті 106 Конституції України.