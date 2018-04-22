Чи замінить ГУАМ СНД і як це позначиться на російсько-українських відносинах?

Круглий стіл з такою цікавою темою провів російсько-український інформаційний центр ІА «Новий Регіон». І хоча експерти були одностайні в тому, що ГУАМ не починає заміщувати СНД, але інші міркування на тему ГУАМ, думки з приводу створення спільного миротворчого батальйону, можливість співпраці в рамках ГУАМ Ющенка і Януковича здалися нам цікавими. Окремі думки експертів ми публікуємо.

Віктор Небоженко, політолог: НАЙБЛИЖЧЕ ЗАРУБІЖЖЯ – ОДИН З НАЙБІЛЬШ ПРОВАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ПРЕЗИДЕНТА ПУТІНА Несподіване скандальне піднесення ГУАМ, це, швидше за все, результат неефективної політики Росії в СНД. Я вже не раз казав: Росія повинна була вирішити – або вона реконструює СНД під себе, або займається проектом ЄЕП, або займається системою військової безпеки в рамках Ташкентського договору. В результаті нічого не було зроблено. Кремль цікавили великі бики, великі країни і великі ефекти. А найближче зарубіжжя – це один з найбільш провальних національних проектів Президента Путіна. Путіну легше працювати з колишньою НДР, Данією, Італією, чим з сусідніми державами. Але і країни ГУАМ мало що пов`язує одну з одною.

Важлива і неартикульована тема – зона вільної торгівлі між Грузією і США. Ті країни, яким пощастило підженитися зі США, і будуть ядром союзу. Так, ми – Україна – найбільші, ми найсумніші і найромантичніші. І наш Президент найцікавіший серед їхніх президентів, але при цьому треба розуміти, що у Азербайджану і Грузії є перспективи швидко просуватися, а у нас - грати роль підтанцьовки. Не треба робити Україну якимось епіцентром. Піднесення ГУАМ однаково несподіване і для нашого, і для російського емзеесів.

Поза сумнівом, ГУАМ – це клуб нових лідерів. Саме нових лідерів, тому що СНД – це був клуб старих президентів. Росії нема на кого ображатися: їм треба або урочисто поховати СНД або своїми руками, або руками України (думаю, Україна легко виконає ритуальні функції), або спробувати знайти своє місце у відносинах з ГУАМ.

Розмови про євроазіатський енергетичний коридор – поки просто розмови. Але це якийсь привід торкнутися проблеми РосУкрЕнерго. Це – величезна імперія в центрі Євразії, повністю непроникна, з массонсько-мафіозно-алькаїдним відтінком. Досі не вийшло жодного літературного твору про РосУкрЕнерго. Це свідчить про те, що Росія пішла на дуже непристойний хід, вона створила якусь дуже герметичну зону.

І останнє, про миротворчий контингент. У ГУАМ зібралися найслабкіші армії, і, мабуть, з цих найслабкіших армій виведуть найсильніших і найтовщих солдат і зроблять миротворчий батальйон.

Володимир Фесенко, директор центру прикладних і політичних досліджень «Пента»: МИРОТВОРЧИЙ КОНТИНГЕНТ СТАВ УЖЕ ПОДРАЗНИКОМ ДЛЯ РОСІЇ ГУАМ не починає замінювати СНД, це – КОНТРСНД. Боюся, що і перспектива у нього буде така ж, як у СНД. Якийсь там дуже клубний формат. Жодних серйозних політичних і геополітичних наслідків від існування ГУАМ я не бачу, але як чинник подразника Росії він діє.

Звичайно, тут є проблеми. Створюваний у рамках ГУАМ миротворчий контингент став уже подразником для Росії.

Створення енергетичного коридору в рамках ГУАМ – не блеф. Але реалізація цього проекту залежатиме від двох сторін: Туркменістану і ЄС. Поки ж Європейський Союз Україну як значущий енергокоридор не розглядає.

Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократії: СПРОБ ОСЛАВИТИ МИРОТВОРЧІ СИЛИ З БОКУ РОСІЇ БУДЕ БАГАТО

ГУАМ створювався як економічна організація, спрямована на вирішення економічних проблем. СНД – це, перш за все, політика. Більше того, якщо ГУАМ чітко спрямований на вирішення майбутніх проблем, то СНД обернене у минуле. Це розмова про загальну історію, загальне коріння. За СНД стоїть тінь Радянського Союзу. У СНД є один чіткий лідер – Москва. У ГУАМ такого чіткого лідера немає. Одні говорять, що це Україна, інші говорять, що це Азербайджан і Грузія.

Це дві абсолютно різні організації, різні цілі, різні вектори розвитку. ГУАМ для України – священна корова. Не знаю жодного політика, який би погано сказав про ГУАМ. І, звичайно, щоб корова не виявилася мертвонародженою, важливо домовлятися про енергетичні проекти.

Спільний миротворчий батальйон не стане причиною для холодної війни з Кремлем, але приводом для гарячих маневрів в гарячих точках буде.

Ви можете уявити, що буде з миротворчим контингентом, який не буде підконтрольним Росії, але перебуватиме на території колишнього Радянського Союзу... Спроб ославити миротворчі сили з боку Росії буде багато. Потрібна професіоналізація батальйону. Якщо туди наганятимуть призовників, а не військових, таких, які працюють на професійній основі, то це небезпечно. Цей батальйон має бути створений на професійній основі.

Володимир Горбач експерт Інституту євроатлантичної співпраці: Є ЗАГРОЗА ГАРЯЧОЇ КОНКУРЕНЦІЇ МІЖ МИРОТВОРЧИМИ СИЛАМИ РФ І ГУАМ Грузія і Азербайджан потребують українських миротворчих послуг і терпляче чекають, поки Україна ратифікує статут ГУАМ. Але витіснити Російську Федерацію, яка вже присутня в цих країнах, буде дуже складно. Є загроза «гарячої» конкуренції між миротворчими силами РФ і ГУАМ у регіоні.

Ситуація може розвиватися аж до блокування Росією видачі мандата ООН на миротворчу діяльність на Кавказі силам ГУАМ.

Проте, участь миротворців ГУАМ у врегулюванні Карабахського конфлікту можлива вже найближчим часом.

Записала Маша Міщенко