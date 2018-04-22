Юрій Луценко: Мегаблок можливий тільки за умови створення єдиної партії

УНІАН звернувся по інтерв’ю до лідера “Народної Самооборони” Юрія Луценка.

Юрію Віталійовичу, на недавній експертній тусовці почула фразу: мовчання – нестерпна для політика річ. А ви мовчите вже кілька тижнів. Як іде створення блоку?

Переговори про створення блоку демократичних сил мали б проводитися в тиші, без передчасного анонсування такого об’єднання. Але нещодавнє опублікування рейтингів засвідчує наявність серйозної підтримки серед виборців саме у двох сил, які ведуть переговори: “Нашої України” та Народної самооборони як основних, поза БЮТ, сил демократичного табору. Соціологія також підтвердила співвідношення – два до одного – наших рейтингів. Здавалося б, цифри говорять про абсолютно зрозумілість шляху щодо об’єднання демократичного блоку – з метою досягнення результату, зіставного з результатом БЮТ, а разом – переможного результату для демократичних сил.

Але існує цілий ряд невирішених питань: назва блоку, лідерство в блоці, кадри. Ми вважаємо, що ці питання не варто виносити на загал і коментувати їх до прийняття спільного рішення. Але задля того, щоб переговори не були безкінечними, Народна самооборона від самого початку пропонує радикальний, але ефективний шлях розв’язання цих проблем – об’єднавчий процес усіх політичних сил блоку для створення єдиної демократичної партії ще до закінчення виборчої кампанії.

Я впевнений, що ті проблеми, які виникають щодо лідерства, кадрів, назви, необхідно швидко подолати, аби запропонувати суспільству ту конкретику, з якою ми йдемо до них. А не лише ті амбіції, які сьогодні випливають з інформаційних стрічок. Я мав бесіди з президентом Віктором Ющенко як почесним головою “Нашої України” і з багатьма лідерами цієї політичної сили щодо пріоритетів, які блок має відстоювати під час кампанії, а відтак і в реалізації у майбутньому демократичному уряді. Я переконався, що наші погляди на ці пріоритети збігаються.

Чи залишається шанс, що мегаблок у заявленому форматі і з заявленими квотами відбудеться?

Лише в тому форматі, у якому його учасники готові до створення єдиної політичної партії. Партії, котрі лише хочуть під’їхати на чужому возі, щоб далі йти своїм шляхом, мають, як і в Європі, іти самостійно. Ті партії, що бачать виборчий процес як етап повноцінного об’єднання в єдину потужну політичну силу, будуть у складі такого блоку. Це зрозуміло і для виборця, бо він голосує за єдиний список, а не за аморфне об’єднання, де потім з’являться діячі, котрі, користуючись певними юридичними моментами, нав’язуватимуть волю меншості, протиставляючи її волі виборця.

Ви висуваєте ультиматум Правиці? Вони ж чітко заявляли, що не хочуть єдиної партії.

Якщо справді не хочуть об’єднуватися, то мають об’єднатися між собою і запропонувати виборцям своє бачення. Якщо виборець їх підтримає, то, значить, суспільство потребує такої політики. Якщо ні, то – ні. Наші позиції з “Нашою Україною” з більшості питань збігаються. І я бачу, що може бути добра основа для об’єднання, бо вже сьогодні вона дає спільну підтримку близько 16–18 відсотків виборців. Отже, якщо інші політичні сили готові чинити так само – піти шляхом подальшого злиття партії, то двері відкриті. Якщо ні, то тоді не треба робити штучних утворень, які потім всередині розвалюватимуть спільну діяльність і призводитимуть до чергових кінахів та морозів. Абсолютно зрозуміло, створення єдиної партії знімає проблеми як юридичного, так і персонального характеру.

Лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко активно проводить тури по регіонах. Як Ви їх оцінюєте і коли свої тури відновить Народна самооборона?

Нормальний тур у комфортний для лідера “Нашої України” регіон засвідчує підтримку цієї політичної сили. Я задоволений, бо впевнений, що результат, досягнутий на цих зустрічах, піде в спільну скарбничку наших політичних сил. Щодо нас, то ми почнемо тури тоді, коли вони будуть найбільш ефективними, і вже разом з “Нашою Україною”.

Чим у створенні спільної з “Нашою Україною” “Народної програми” готовий пожертвувати лівий політик Луценко?

Ми чотири місяці їздили по регіонах, і наші гасла народилися не в голові Луценка, а саме на зустрічах Народної самооборони з людьми. Так що ми вже написали “Народну програму”. Я впевнений, що вона збігатиметься з програмою, яку почує від людей Кириленко. Це антикорупційна реформа, реформа оплати праці, охорони здоров’я та освіти, створення системи відповідальності політика перед виборцями через реформу Конституції. Про це говорять усі відповідальні політики. І останній пункт – підтримка середнього та малого бізнесу як шлях переходу від сировинної монополії – головного джерела олігархії – до конкурентної економіки вільних людей.

Маю на увазі підтримку середнього класу, який був рушієм помаранчевих подій, але не дістав державної підтримки. З усіх цих позицій я не бачу чим поступатися, бо тут ми з “Нашою Україною” стратегічно співзвучні. Я бачу це і в діяльності Президента, і в основі заяв “Нашої України”.

Тому, гадаю, саме це буде основою спільної виборчої програми й подальшої реалізації такої програми в уряді. Усі інші захмарні історичні та геополітичні питання будемо вирішувати, коли суспільство буде єдиним, нагодованим та перебуватиме в безпеці.

Ось нам давав інтерв’ю член СПУ Василь Волга, який мріє створити партію нових лівих. Якщо в принципі лівий політик Луценко ввійде до правої “Нашої України”, то чи не душитиме його при створенні таких партій “політична жаба”?

На цих виборах не стоїть питання правих і лівих, тому будь-яке політичне об’єднання не можна розглядати як праве чи ліве. Сьогодні йде конкуренція між тими, хто сповідує європейський шлях України, і тими, хто хоче повернути її в статус колонії. Причому колонії у двох значеннях цього слова.

Я щойно назвав наші пріоритети. Скажіть, вони цілком ліві чи цілком праві? Ні, вони мають комбінації і правих, і лівих підходів для реалізації сьогоднішнього порядку денного. Саме так і треба діяти об’єднаній політичній силі. У минулому уряді представник СПУ Луценко на посаді міністра внутрішніх справ був найбільш правим, бо ввів міліціонера в кожне село. І максимально натискав на посилення кримінальної відповідальності. З іншого боку, висуванець правої політичної сили Кириленко був найбільш лівим, бо небачено підняв соціальні виплати й підтримку для незахищених верств населення.

Я впевнений, що в Україні не можна відтворити рафіновану ліву чи праву ідеологію 20 століття, це нерозумно, немодерново. Щодо проектів пана Волги, то мене не душить ніяка жаба, бо я не вірю в життєву спроможність його проектів.

Напередодні Дня Конституції ми задаємо політикам одне й те саме питання. Чи мають вони право святкувати День Конституції?

Якщо Конституція стримує суспільний розвиток і постійно приводить до політичних катаклізмів, то очевидно, у день її свята необхідно говорити про її реформу. Мені імпонують французький чи польський досвід. Вони змінювали конституцію задля рішучого розвитку країни. Були і перша, і друга, і п’ята республіка...

Нам слід не святкувати, а поговорити, чому наша латана Конституція є джерелом нестабільності й призводить до конфліктів. І всі політики мають поговорити про консенсус між різними політсилами задля створення нової Конституції, яку б однаково читали і влада, і опозиція, яку б затвердив на референдумі народ і яка б з років десять – п’ятнадцять була недоторканною.

Лана Самохвалова