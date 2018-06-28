8% усіх справ у Європейському суді з прав людини – походженням з України

Україну відвідав голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль Коста, який дав прес-конференцію в Міністерстві юстиції, зокрема відповів на запитання кореспондента УНІАН. Подаємо найцікавіші з відповідей пана Кости.

Пане Коста, чому саме наші громадяни так часто звертаються до Європейського суду?

Це правда, в середньому в перерахунку на кількість населення ця цифра є високою. Для цього є і позитивні причини, і негативні. Позитивний аспект полягає в тому, що це свідчить: громадяни України знають більше і про Європейську конвенцію з прав людини, і про існування та роботу Європейського суду.

Хочу нагадати, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію лише в 1997 році, тож це відносно нещодавній інструмент. Негативною стороною є певні системні проблеми, які наш суд, зокрема, виявив. І саме це є причиною того, що до Страсбурга надсилається така велика кількість заяв. Однією з таких проблем є невиконання рішень судів України. Але є надія, оскільки вже розроблено законопроект, який мав би сприяти розв’язанню цієї проблеми, і ми сподіваємося, що цей законопроект може буде прийнятий у близькому майбутньому – ми обговорювали це питання і з міністром юстиції Лавриновичем, і з президентом України.

Ми сподіваємося, що кількість справ буде знижуватися в майбутньому, але такої ситуації на сьогодні нема. Заяви від українців становлять приблизно 8% від усіх справ проти всіх 47 країн Європи.

У наших судах дуже часто застосовується така міра запобіжного заходу, як арешт. Яка ваша точка зору з цього приводу?

Ми бачимо, що кількість людей, які утримуються в досудовому слідстві, в Україні є доволі високою.

Водночас в Україні просувається – кримінально-процесуальна реформа... Українські органи влади надали мені достатньо інформації, як відбувається цей процес...

Чому перебуваючи в Україні, ви як голова Суду з прав людини мали зустрічі лише з офіційними особами? А як же численні порушення прав людини у в’язницях та камерах, де утримуються підозрювані під час досудового слідства?

Європейський суд не працює у вакуумі, ми дуже тісно співпрацюємо з іншими органами Ради Європи, наприклад, з Європейським комітетом запобігання тортурам або Європейською комісією з прав людини. Ці органи мають серед своїх завдань відвідування таких місць, де можуть спостерігатися порушення прав людини. Тож здійснючи свої візити до, скажімо, поліцейських відділків, тюрем, вони пишуть звіти щодо ситуації, яка стосується великої кількості людей. Тому якщо ми працюємо з індивідуальними справами, то маємо не лише документи заявника і відповідь країни-відповідача, а й можемо також покладатися на звіти, які регулярно готуються вище згаданими органами.

У якому разі ми можемо самі здійснювати місії зі з’ясовування фактів порушення прав людини? Ми здійснюємо такі місії у багатьох країнах, включно з Україно. Але через велике навантаження на суд, ми намагаємося не збільшувати кількість таких окремих видів діяльності, якими займаються інші органи. І це правда, що під час таких офіційних візитів, як цей, мені не вистачає часу, аби відвідувати такі проблемні місця, як в’язниця. Мені шкода... Це не є ознакою того, що ми є байдужими до ситуації, і це не є бажанням встановлювати лише офіційні контакти. Це є результатом розподілу повноважень між нами, Європейським судом, який є органом судової влади, та іншими спеціальними органами.

Чи мають перспективи резонансі справи Юрія Луценка та Юлії Тимошенко? Як по-вашому, судові процеси, що відбуваються в Україні, є проявами демократії чи, може, чогось іншого?..

Я не маю права відповідати на це питання. Принцип Європейського суду - ніколи не коментувати справи, які знаходяться в розгляді. Що стосується процедури розгляду справ, то ми абсолютно відкриті, всю інформацію ви можете знайти на нашому сайті, але, на жаль, коментувати це питання я не можу.

Записала Руслана Ільченко, студентка КНУ ім. Т.Г.Шевченка