Суд над ЮВТ: Дубина пропонує розпитати Ющенка, Діденко зриває оплески

Суд над Тимошенко триває.

Нардепи-бютівці збираються ще до початку засідання, проглядають ранкову пресу, найактивніше обговорюють ініціативу свого колеги- регіонала Надоші легалізувати самогоноваріння.

О 10-й в залі з’являється усміхнена підсудна.

– Доброго дня! Як настрій? – запитує вона своїх прихильників.

– Бойовий, – дружньо відповідають нардепи.

– Дякую, що прийшли мене підтримати.

Родіон Кірєєв запізнюється на 20 хвилин. Каже, через клопотання Тимошенко, якими його озадачили у канцелярії.

Перше клопотання вже традиційне – про відвід судді. І вже традиційно Кірєєв його відхиляє, навіть не виходячи до нарадчої кімнати. Аналогічні клопотання вже розглядалися, і тому це клопотання суд розцінює як намагання затягнути розгляд справи – аргументація Кірєєва.

– Я хочу зробити заяву на дії головуючого, – бере слово Тимошенко.

– Встаньте. За нормами КПК ви маєте робити це стоячи. Ви порушуєте порядок судового засідання, – обурюється Кірєєв. – Ви вступаєте у суперечку з головуючим.

– Ви позбавляєте мене права участі у судовому процесі, – не відступає Тимошенко.

Після словесної перепалки Кірєєв переходить до наступного клопотання – про допуск громадського захисника. У якості громадського захисника Тимошенко просить залучити Власенка, раніше відстороненого від судового процесу.

– Я позбавлена судом і прокурорами права захисту. Мій захисник Власенко був видалений. Я була позбавлена інших захисників, тому що суддя надав одному з них 1,5, а двом три доби для ознайомлення із 5 тисячами сторінок кримінальної справи. Мене також позбавлено права мати три робочі дні на залучення нових захисників, – перераховує екс-прем’єрка. – З понеділка я кожного дня заявляю прізвища захисників, яких я хочу залучити у процес, а пан Кірєєв мені відмовляє, порушуючи закон…

– Ви виходите за межі клопотання, – перериває її суддя.

Врешті-решт, в цьому клопотанні Тимошенко теж відмовлено, “враховуючи, що підсудна зловживає своїми правами, висловлює неповагу до суду, перешкоджає встановлювати істину”.

Кірєєв починає вичитувати Тимошенко за порушення порядку.

– По-перше, ви звертаєтесь до головуючого у спосіб, не передбачений законодавством, ви звертаєтесь «пан Кірєєв», а треба звертатися «Ваша честь».

Далі суддя перераховує “провини” Тимошенко – вона не піднімається, роблячи заяву, ображає присутніх і взагалі не поважає суд.

Розглядають чергове клопотання. У ньому теж йдеться про Власенка. Тимошенко хоче долучити свого екс-адвоката до справи тепер вже у статусі представника цивільного відповідача.

За словами Юлії Володимирівни в рамках цієї кримінальної справи вона проходить як цивільний відповідач перед НАК “Нафтогаз України”, який звинувачує її в збитках у розмірі 1,5 млрд. грн.

– Згідно зі статтями 51 і 52 Кримінально-процесуального кодексу України я, як цивільний відповідач, вимагаю допустити Сергія Власенка як представника цивільного відповідача на підставі наданої мною довіреності, – заявляє екс-прем’єр.

І знову відмова. За словами Кірєєва, «особа, яка брала участь у справі як захисник, не може бути долучена в якості цивільного відповідача».

Суд також відмовляє Тимошенко і в долученні до справи американського правника Роджера Енока в якості представника цивільного відповідача.

– Цивільний позов є, цивільний позивач є, а цивільного відповідача немає, – дивується Тимошенко. – Якщо ви не визнаєте мене цивільним відповідачем, то зніміть цей цивільний позов… Я прошу роз’яснити рішення суду.

– Заяви і клопотання у встановленому законом порядку, – обрізав Кірєєв.

Судді, певно, набридає розбиратися у клопотаннях Тимошенко, він відкладає на потім, і розпочинає допит свідків.

Першим викликають колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Олега Дубину.

Просять розповісти все, що йому відомо про перебіг газових подій у 2008-2009 роках у довільній формі.

Відповідає Дубина російською. Йдеться про газові переговори з РФ наприкінці 2008 року.

– Переговори були спокійними. 31 грудня , коли ми вийшли на домовленість про підписання ціни на газ 235 доларів за тисячу кубометрів, мені була заборона від Ющенка підписувати таку ціну. Після розмови двох президентів було сказано, що перемовини закінчені, оскільки ціна російську сторону не влаштовує. І 1 січня було зупинено постачання газу з РФ.

Дубина розповів, що потім Росія з кожним днем збільшувала ціну. Спочатку називалася сума у 320 доларів, потім у 410, а 10 січня екс-голова Нафтогазу почув вже цифру 500 доларів.

– Я зрозумів, що Нафтогаз та Газпром самостійно не зможуть вирішити цю ситуацію і це мають бути політичні домовленості, – сказав він.

Екс-голова НАК «Нафтогаз України» зазначив, що в умовах припинення транзиту російського газу до Європи єдиним можливим варіантом розв’язання цієї газової кризи було підписання угод між Росією й Україною, яке відбулося 19 січня 2009 року, і за якими Україна вже отримувала газ по ціні 450 доларів за тисячу кубометрів.

Дубина розповів, що просив Ющенка відкликати його з переговорів, щоб не підписувати тих контрактів, але тодішній президент не відповів конкретно: підписувати чи ні, а лише сказав, що Тимошенко йому вже все доклала.

За словами екс-керівника Нафтогазу, за рахунок газу в сховищах України можна було протримати країну до кінця лютого, взагалі не купуючи газ у Росії. Тож Дубина хотів торгуватися і спробувати схилити Росію піти на поступки. Хоча водночас він заявив, що це б не гарантувало успіху у зниженні ціни.

Під час допиту за наполяганням прокуратури були зачитані покази Дубини під час досудового слідства, в яких той підтвердив, що Тимошенко погрожувала йому звільненням, якщо він не підпише відповідну газову угоду.

На допиті екс-керівник Нафтогазу також розповів, що як умову підписання газових контрактів 2009 року Росія висунула Україні вимогу про необхідність закупівлі 11 млрд. кубометрів природного газу в якості погашення боргу РосУкрЕнерго перед російським Газпромом.

– На той момент існував борг 2,8 млрд. доларів, і закупівля 11 млрд. куб. м газу – це було вимогою російської сторони для того, щоб був погашений цей борг. Мене здивувало, що після підписання цих угод російська сторона почала стверджувати, що це було нашою ініціативою, – сказав Дубина.

У своїх показах екс-голова Нафтогазу також зазначив, що сприймав компанію РосУкрЕнерго як компанію російського Газпрому. Водночас він підтвердив, що неодноразово зустрічався з акціонерами цієї компанії з української сторони.

– Я три рази зустрічався з ними в кабінеті Віктора Андрійовича (Ющенка – Авт.) і два рази – у Балоги.

Дубина вважає, що саме під впливом тодішнього Президента Ющенка Україна втратила можливість закупівлі альтернативного природного газу в Узбекистані та Туркменістані. На його думку, угода від 4 січня 2006 року між РосУкрЕнерго, Газпромом та Нафтогазом не лише розірвала прив’язку формування ціни на газ до ставки його транзиту і встановила незмінний тариф транспортування газу територією України, але й позбавила можливості отримувати альтернативний азійський газ.

– Я вважаю, що підписання цієї угоди було політичним рішенням, яке приймав Віктор Андрійович. Нехай він розповість, – додав Дубина.

Після допиту Дубини Тимошенко просить зробити перерву на обід тривалістю 1,5 години. Кірєєв дає тільки 35 хвилин.

– Ми ж не встигнемо з’їздити поїсти, – каже Тимошенко.

Але суддя, не реагуючи, йде з зали.

Сьогодні туалети вже зачинені на другому і третьому поверсі. Всіх відправляють на перший. У коридорі на першому поверсі коротає перерву і Юлія Володимирівна - в оточенні охоронця, прес-секретарки Марини Сороки і своєї помічниці Ольги Федорівни. Остання дістає з сумки завбачливо заготовлені у пластиковому судочку абрикоси і черешні і пригощає екс-прем’єрку. Скуштувавши кілька ягід, Тимошенко йде в кінець коридору про щось шепотітися з депутатом-бютівцем Сенченком, якого раніше видалили з зали.

Після перерви суд приступає до допиту у «газовій» справі Тимошенко колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка.

Перед його появою у залі помітно більшає грифонівців. Діденка приводять під конвоєм, оскільки він перебуває в СІЗО і проходить по іншій кримінальній справі обвинуваченим.

Він одразу заявляє, що надаватиме свідчення тільки у присутності свого адвоката Ігоря Степанова. Адвоката допускають.

Кірєєв просить Діденка розповісти про події того часу у вільній формі.

– Ви що хочете потік свідомості почути? – дивується екс-заступник керівника Нафтогазу. – Я прошу ставити мені конкретні питання.

Обвинувачення переходить до запитань.

Ігор Діденко розповідає, що для відновлення транзиту газу до Європи у 2009 році було достатньо підписання 2 контрактів, але Росія наполягала на 5.

– Зокрема, мова іде про контракти на транзит та на купівлю газу, – сказав він.

Водночас, за словами Діденка, керівництво Газпрому наполягало на підписанні ще трьох контрактів. Зокрема, це договір уступки права вимоги на 1,7 млрд. дол., що еквівалентно 11 млрд. кубометрів газу, а також контракти щодо умови купівлі-продажу газу з двох підземних сховищ.

Діденко розповідає, що фактично перша реальна спроба розв’язання «газового колапсу» відбулася 17 січня 2009 року, оскільки до цього часу це питання більше було в політичній, а не в економічній площині.

Тимошенко відмовляється від запитань і дякує екс-чиновнику за роботу. Діденка проводжають оплесками...

Три чергові допитаних свідки не знаходять у директивах Тимошенко ознак рішення уряду.

Кірєєв робить перерву у судовому засіданні до 1 серпня.

Екс-прем`єр обіцяє, що понеділок розпочнеться з традиційних клопотань. Перше – про відвід судді.

Анна Ященко