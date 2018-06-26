Суд над ЮВТ: Дубина пропонує розпитати Ющенка, Діденко зриває оплески
Нардепи найактивніше обговорюють ініціативу регіонала Надоші легалізувати самогоноваріння... Тимошенко обідає черешнями в коридорі... Репортаж
Суд над Тимошенко триває.
Нардепи-бютівці збираються ще до початку засідання, проглядають ранкову пресу, найактивніше обговорюють ініціативу свого колеги- регіонала Надоші легалізувати самогоноваріння.
О 10-й в залі з’являється усміхнена підсудна.
– Доброго дня! Як настрій? – запитує вона своїх прихильників.
– Бойовий, – дружньо відповідають нардепи.
– Дякую, що прийшли мене підтримати.
|Родіон КІРЄЄВ
Перше клопотання вже традиційне – про відвід судді. І вже традиційно Кірєєв його відхиляє, навіть не виходячи до нарадчої кімнати. Аналогічні клопотання вже розглядалися, і тому це клопотання суд розцінює як намагання затягнути розгляд справи – аргументація Кірєєва.
– Я хочу зробити заяву на дії головуючого, – бере слово Тимошенко.
– Встаньте. За нормами КПК ви маєте робити це стоячи. Ви порушуєте порядок судового засідання, – обурюється Кірєєв. – Ви вступаєте у суперечку з головуючим.
– Ви позбавляєте мене права участі у судовому процесі, – не відступає Тимошенко.
Після словесної перепалки Кірєєв переходить до наступного клопотання – про допуск громадського захисника. У якості громадського захисника Тимошенко просить залучити Власенка, раніше відстороненого від судового процесу.
– Я позбавлена судом і прокурорами права захисту. Мій захисник Власенко був видалений. Я була позбавлена інших захисників, тому що суддя надав одному з них 1,5, а двом три доби для ознайомлення із 5 тисячами сторінок кримінальної справи. Мене також позбавлено права мати три робочі дні на залучення нових захисників, – перераховує екс-прем’єрка. – З понеділка я кожного дня заявляю прізвища захисників, яких я хочу залучити у процес, а пан Кірєєв мені відмовляє, порушуючи закон…
– Ви виходите за межі клопотання, – перериває її суддя.
Врешті-решт, в цьому клопотанні Тимошенко теж відмовлено, “враховуючи, що підсудна зловживає своїми правами, висловлює неповагу до суду, перешкоджає встановлювати істину”.
Кірєєв починає вичитувати Тимошенко за порушення порядку.
– По-перше, ви звертаєтесь до головуючого у спосіб, не передбачений законодавством, ви звертаєтесь «пан Кірєєв», а треба звертатися «Ваша честь».
Далі суддя перераховує “провини” Тимошенко – вона не піднімається, роблячи заяву, ображає присутніх і взагалі не поважає суд.
Розглядають чергове клопотання. У ньому теж йдеться про Власенка. Тимошенко хоче долучити свого екс-адвоката до справи тепер вже у статусі представника цивільного відповідача.
За словами Юлії Володимирівни в рамках цієї кримінальної справи вона проходить як цивільний відповідач перед НАК “Нафтогаз України”, який звинувачує її в збитках у розмірі 1,5 млрд. грн.
– Згідно зі статтями 51 і 52 Кримінально-процесуального кодексу України я, як цивільний відповідач, вимагаю допустити Сергія Власенка як представника цивільного відповідача на підставі наданої мною довіреності, – заявляє екс-прем’єр.
І знову відмова. За словами Кірєєва, «особа, яка брала участь у справі як захисник, не може бути долучена в якості цивільного відповідача».
Суд також відмовляє Тимошенко і в долученні до справи американського правника Роджера Енока в якості представника цивільного відповідача.
– Цивільний позов є, цивільний позивач є, а цивільного відповідача немає, – дивується Тимошенко. – Якщо ви не визнаєте мене цивільним відповідачем, то зніміть цей цивільний позов… Я прошу роз’яснити рішення суду.
– Заяви і клопотання у встановленому законом порядку, – обрізав Кірєєв.
Судді, певно, набридає розбиратися у клопотаннях Тимошенко, він відкладає на потім, і розпочинає допит свідків.
Першим викликають колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Олега Дубину.
Просять розповісти все, що йому відомо про перебіг газових подій у 2008-2009 роках у довільній формі.
Відповідає Дубина російською. Йдеться про газові переговори з РФ наприкінці 2008 року.
|Дубина, Ющенко
Дубина розповів, що потім Росія з кожним днем збільшувала ціну. Спочатку називалася сума у 320 доларів, потім у 410, а 10 січня екс-голова Нафтогазу почув вже цифру 500 доларів.
– Я зрозумів, що Нафтогаз та Газпром самостійно не зможуть вирішити цю ситуацію і це мають бути політичні домовленості, – сказав він.
Екс-голова НАК «Нафтогаз України» зазначив, що в умовах припинення транзиту російського газу до Європи єдиним можливим варіантом розв’язання цієї газової кризи було підписання угод між Росією й Україною, яке відбулося 19 січня 2009 року, і за якими Україна вже отримувала газ по ціні 450 доларів за тисячу кубометрів.
Дубина розповів, що просив Ющенка відкликати його з переговорів, щоб не підписувати тих контрактів, але тодішній президент не відповів конкретно: підписувати чи ні, а лише сказав, що Тимошенко йому вже все доклала.
За словами екс-керівника Нафтогазу, за рахунок газу в сховищах України можна було протримати країну до кінця лютого, взагалі не купуючи газ у Росії. Тож Дубина хотів торгуватися і спробувати схилити Росію піти на поступки. Хоча водночас він заявив, що це б не гарантувало успіху у зниженні ціни.
Під час допиту за наполяганням прокуратури були зачитані покази Дубини під час досудового слідства, в яких той підтвердив, що Тимошенко погрожувала йому звільненням, якщо він не підпише відповідну газову угоду.
На допиті екс-керівник Нафтогазу також розповів, що як умову підписання газових контрактів 2009 року Росія висунула Україні вимогу про необхідність закупівлі 11 млрд. кубометрів природного газу в якості погашення боргу РосУкрЕнерго перед російським Газпромом.
– На той момент існував борг 2,8 млрд. доларів, і закупівля 11 млрд. куб. м газу – це було вимогою російської сторони для того, щоб був погашений цей борг. Мене здивувало, що після підписання цих угод російська сторона почала стверджувати, що це було нашою ініціативою, – сказав Дубина.
У своїх показах екс-голова Нафтогазу також зазначив, що сприймав компанію РосУкрЕнерго як компанію російського Газпрому. Водночас він підтвердив, що неодноразово зустрічався з акціонерами цієї компанії з української сторони.
– Я три рази зустрічався з ними в кабінеті Віктора Андрійовича (Ющенка – Авт.) і два рази – у Балоги.
Дубина вважає, що саме під впливом тодішнього Президента Ющенка Україна втратила можливість закупівлі альтернативного природного газу в Узбекистані та Туркменістані. На його думку, угода від 4 січня 2006 року між РосУкрЕнерго, Газпромом та Нафтогазом не лише розірвала прив’язку формування ціни на газ до ставки його транзиту і встановила незмінний тариф транспортування газу територією України, але й позбавила можливості отримувати альтернативний азійський газ.
– Я вважаю, що підписання цієї угоди було політичним рішенням, яке приймав Віктор Андрійович. Нехай він розповість, – додав Дубина.
Після допиту Дубини Тимошенко просить зробити перерву на обід тривалістю 1,5 години. Кірєєв дає тільки 35 хвилин.
– Ми ж не встигнемо з’їздити поїсти, – каже Тимошенко.
Але суддя, не реагуючи, йде з зали.
Сьогодні туалети вже зачинені на другому і третьому поверсі. Всіх відправляють на перший. У коридорі на першому поверсі коротає перерву і Юлія Володимирівна - в оточенні охоронця, прес-секретарки Марини Сороки і своєї помічниці Ольги Федорівни. Остання дістає з сумки завбачливо заготовлені у пластиковому судочку абрикоси і черешні і пригощає екс-прем’єрку. Скуштувавши кілька ягід, Тимошенко йде в кінець коридору про щось шепотітися з депутатом-бютівцем Сенченком, якого раніше видалили з зали.
|Ігор Діденко
Перед його появою у залі помітно більшає грифонівців. Діденка приводять під конвоєм, оскільки він перебуває в СІЗО і проходить по іншій кримінальній справі обвинуваченим.
Він одразу заявляє, що надаватиме свідчення тільки у присутності свого адвоката Ігоря Степанова. Адвоката допускають.
Кірєєв просить Діденка розповісти про події того часу у вільній формі.
– Ви що хочете потік свідомості почути? – дивується екс-заступник керівника Нафтогазу. – Я прошу ставити мені конкретні питання.
Обвинувачення переходить до запитань.
Ігор Діденко розповідає, що для відновлення транзиту газу до Європи у 2009 році було достатньо підписання 2 контрактів, але Росія наполягала на 5.
– Зокрема, мова іде про контракти на транзит та на купівлю газу, – сказав він.
Водночас, за словами Діденка, керівництво Газпрому наполягало на підписанні ще трьох контрактів. Зокрема, це договір уступки права вимоги на 1,7 млрд. дол., що еквівалентно 11 млрд. кубометрів газу, а також контракти щодо умови купівлі-продажу газу з двох підземних сховищ.
Діденко розповідає, що фактично перша реальна спроба розв’язання «газового колапсу» відбулася 17 січня 2009 року, оскільки до цього часу це питання більше було в політичній, а не в економічній площині.
Тимошенко відмовляється від запитань і дякує екс-чиновнику за роботу. Діденка проводжають оплесками...
Три чергові допитаних свідки не знаходять у директивах Тимошенко ознак рішення уряду.
Кірєєв робить перерву у судовому засіданні до 1 серпня.
Екс-прем`єр обіцяє, що понеділок розпочнеться з традиційних клопотань. Перше – про відвід судді.
Анна Ященко