Яценюк прокатався на «Хаммері» і пообіцяв літати економ-класом

Візит Арсенія Яценюка до Сербії співпав з його ста днями на посту міністра закордонних справ. Що дало привід журналістам, які супроводжували главу зовнішньополітичного відомства, порівнювати роботу першого в історії України міністра - некадрового дипломата з його попередниками. Слід відзначити, що за відсутності певного дипломатичного досвіду, Арсенієві Петровичу не бракує активності і легкості на підйом. За перші сто днів на посту міністра Яценюк здійснив близько двадцяти візитів.

До Косова міністр прибув за непростих обставин: напередодні інформагентства передали трагічну інформацію про загибель в автокатастрофі одного українського миротворця і трьох постраждалих. Тому відвідини американської військової бази «Бондстіл» у Косово, де дислокується і український миротворчий батальйон, були одним з головних пунктів програми.

З-поміж політичних зустрічей особливе місце займав діалог з колегою - міністром закордонних справ Сербії Вуком Єремічем (до речі, він на рік молодший за Яценюка - головному дипломатові Сербії лише 32 роки). «Молоді міністри здатні робити, з одного боку, консервативні кроки, а з іншого - прогресивні речі», - сказав Яценюк після переговорів. І не обманув сподівання, зробивши, по суті, сенсаційну заяву про те, що Україна готова приєднатися до резолюції Ради Безпеки ООН про надання Косово суверенного статусу, якщо такий документ буде ухвалено.

«У випадку, якщо резолюцію буде ухвалено, і та кінцева крапка, яка визначена планом Ахтісаарі і яка підтримується Україною, а саме суверенний статус Косова, буде підтримана Радою Безпеки, - Україна негайно підтримає таку резолюцію і буде її в повному об`ємі виконувати", - заявив він.

Досі українські дипломати публічно займали набагато обережнішу позицію в питанні автономії Косова. Відстороненість українського МЗС можна зрозуміти - визнання незалежності Косова може стати приводом для посилення сепаратистських настроїв на пострадянському просторі, зокрема в Молдові і Закавказзі. Тому дипломати неоднозначно оцінюють заяви міністра.

Під час переговорів український і сербський міністри також домовилися підписати протягом року 10 угод про співпрацю в різних сферах і вже найближчим часом провести засідання змішаної урядової комісії з питань економічного і науково-технічного співробітництва.

І хоча міністри багато говорили про бажання працювати спільно, проте, шляхи вирішення проблеми Косова вони бачать по-різному. Єреміч категорично заявив, що Сербія не визнає незалежність краю. «Сербія не розглядає за жодних умов питання про незалежність Косова», - відрізав він. Кажучи про проблему визначення статусу краю, Яценюк висловив думку про те, що було б непогано ще раз провести переговори на двосторонньому рівні. «Можливо, ще не всі дипломатичні способи і методи вичерпані», - вважає він. Україну, як і всі європейські держави, не може не хвилювати проблема Косово. Тим більше там знаходяться українські миротворці - 179 чоловік у складі багатонаціональних сил під проводом НАТО (КФОР), а 118 українців служать у складі поліцейської місії.

У Косово міністр зустрівся зі спеціальним представником Генерального Секретаря ООН в краю, главою місії Йоахимом Рюккером і командувачем КФОР Роландом Катером. Вони високо оцінили рівень підготовки українських миротворців. На американській базі «Бондстіл» українська делегація відвідала українського миротворця, якому ампутували кисть руки. Тема безпеки миротворців була однією з ключових під час усіх зустрічей у Косово.

Миротворці запропонували міністрові проїхатися на «Хаммері», і він відразу ж сів за кермо і зробив пару кіл.

Під час неформального спілкування з журналістами Яценюк підсумував свої перші сто днів. Спростував чутки про те, що робить свої заяви, у тому числі і по Косово, експромтом і що ніколи не читає підготовлені МЗСівцями доповіді: «Це неправда. Я читаю все, що мені дають, щось питаю, запам`ятовую, а потім беру листочок і пишу сам собі доповідь, базуючись на тих матеріалах, які мені дали».

І, наслідуючи практику колег - західних дипломатів, - пообіцяв економити на своїх зарубіжних візитах, літаючи економ-класом. «Літатимемо бізнесом, коли вирішимо всі проблеми матеріально-технічного забезпечення міністерства. Ось тоді літатимемо бізнесами, чартерами, чим хочете, літатимемо». До речі, тема літака переслідувала делегацію протягом усього відрядження.

Під час неформальної зустрічі з журналістами, яка, згідно з останньою політичною модою в Україні, заданою Президентом, проходила не в залі, а на вулиці, всіх трохи напружив літак, що пролетів прямо над головами журналістів, розпилючи речовину, що знищує комарів. А не «можна домовитися, щоб він літав трохи вище», - жартував міністр.

«Тема літака» мала своє продовження і під час повернення делегації до Києва. У польоті відмовив один з двигунів, що змусило особисто міністра надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича примчатися в аеропорт і перевірити, чи це не диверсія. Але зараз стало відомо, що причиною несправності двигуна могло бути потрапляння стружки.

Світлана Артеменко

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