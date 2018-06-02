Як вирішували долю Тимошенко в апеляційному суді

Сьогодні долю Юлії Тимошенко вирішували в суді без її участі. Місце дислокації Феміди теж змінилося. Прихильники екс-прем’єрки і загони міліції перемістилися з Печерського суду до Апеляційного. В останньому зранку і розглядали скаргу Тимошенко на рішення Печерського суду про її арешт.

О 9-й ранку перед залізною огорожею Апеляційного суду Києва - скупчення журналістів. Потрапити всередину не дають ті ж самі грифонівці, які, здавалося, “оселилися” у Печерському суді від початку розгляду справи Тимошенко. Врешті-решт дають команду запускати пресу. Натовп з журналістів і депутатів заполоняє коридор біля кімнати №506, в якій має відбутися засідання.

– В залі 21 місце. Пустимо 10-11 журналістів і 10 депутатів, – заявляє грифонівець прес-секретарю Тимошенко Марині Сороці. – Нам все одно, хто це буде.

Сорока каже, в першу чергу мають потрапити телеканали й інформаційні агентства. Хтось з журналістів пропонує депутатам поступитися “своїми місцями” пресі. Врешті решт, коли міліціянти відчиняють двері, журналісти навипередки кидаються до зали, не розбираючи, хто яке ЗМІ представляє.

Запустивши десь два десятки людей, охорона перекриває всім іншим доступ до зали. Хоча місця ще є (зала здається не меншою, ніж у Печерському суді). Після словесної перепалки народних депутатів -бютівців Пашинського, Забзалюка і Турчинова - з міліціянтами, ще близько десятка журналістів проходять до зали. Всі інші представники ЗМІ разом з депутатами залишаються у коридорі суду. Фотографів і операторів теж не пускають – Апеляційний суд забороняє фото- і відеозйомку засідання.

– Вимкніть мобільні телефони. Закінчіть розмови. Якщо в залі буде шум – присутні будуть знаходитися у коридорі, – суворо попереджає на початку засідання суддя Ольга Єфімова.

Екс-прем`єра не привезли з СІЗО до суду, хоча вона напередодні подавала заяву з проханням дозволити їй бути присутньою. Як заявила суддя Єфімова, “обв’язковою є лише участь прокурора на засіданні, інші учасники процесу можуть бути викликані, але їх участь не є обов’язковою. Тому клопотання задоволенню не підлягає”.

По залі пробігає невдоволений гул.

– Якщо буде ще якийсь звук – всі будуть видалені у коридор, – знову вигукує Єфімова.

Слово надають прокурорам. Вони просять суд відмовити Тимошенко в розгляді скарги на рішення про її арешт. За їх словами, Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає процедури оскарження рішення суду першої інстанції про міру запобіжного заходу.

Адвокат Юрій Сухов не бачить логіки у заяві прокурора і заявляє, що є всі підстави для розгляду скарги, посилаючись на Конвенцію Європейського суду з прав людини, Конституцію України і законодавство.

Інший захисник Тимошенко Микола Сірий додає, що “незаконне і необґрунтоване рішення про арешт Тимошенко названо у світі свавіллям”.

– Це і є свавілля. Це не політична, а юридична оцінка даній події, – заявляє Сірий. – Після того, як 5 разів Кірєєв нам відмовляв у задоволенні клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, у мене відчуття, що мене облили брудом і я хочу пошвидше відмитися.

Суддя Єфімова йде до нарадчої кімнати.

У цей час народні депутати помічають, що дві лави зайняті невідомими людьми, яких раніше не бачили серед представників преси.

– Ви хто? – питає депутат Сергій Пашинський у двох дівчат, що сидять на першій лаві.

У відповідь – мовчання

– Дівчата, я до вас звертаюся, – не заспокоюється Пашинський.

Виявляється, “дорогоцінні” місця окупували… співробітники суду. Їх десь 7-8 осіб.

– Я народний депутат тут стою, щоб журналісти присіли і працювали, а ви тут сидите і блокуєте процес! – обурюється Пашинський. – Я вас зараз сфотографую, щоб всі бачили ваші обличчя!

Приклад Пашинського наслідують інші нардепи, що стоять поряд. Дівчата відвертаються, ховають обличчя.

– Давайте з’ясуємо, хто їм дав команду прийти, – пропонує Сірий.

На прохання і вимоги покинути зал і дати можливість працювати журналістам вони не реагують і продовжують сидіти, понуривши обличчя.

У суді з’являється чоловік екс-прем`єра Олександр Тимошенко. Вітається з депутатами. Стає біля підвіконня.

Через хвилин 20 з нарадчої кімнати виходить суддя.

Каже, апеляційний суд Києва відмовився приймати до розгляду по суті скаргу на арешт екс-прем’єра. За словами Єфімової, своє рішення суд аргументував тим, що відповідно до норм чинного КПК, постанова Печерського суду про зміну Тимошенко запобіжного заходу оскарженню не підлягає.

– Ганьба! – лунає в залі!

– Злочинець у мантії! Підеш під суд! – обурено вигукує Пашинський.

Розлючені депутати виходять з приміщення суду.

Адвокат Сухов називає «судовим беспредєлом» відмову Апеляційного суду прийняти до розгляду по суті скаргу на арешт його підзахисної.

– Єдина надія на четверту владу залишилась, тому що третя влада абсолютно не працює. Після сьогоднішнього рішення я можу сказати свою особисту думку, що судочинства в Україні немає… Це просто судовий беспредєл, коли людина арештована і вона не може оскаржити це рішення. Це абсурд, реальний абсурд, - наголошує Сухов. – Апеляційний суд повинен був прийняти рішення відповідно до Конвенції про права людини. Тому це абсурдне рішення, зрозуміло, буде предметом дослідження в Європейському суді.. Я подам свою касацію на це рішення.

Сухова настільки обурило рішення суду, що він навіть не виключає припинення своєї адвокатської діяльності, бо в Україні юридичні аргументи не діють.

– У мене є достатньо гучні справи, в яких я беру участь як захисник. Скоріш за все, я припиню свою адвокатську діяльність, тому що я не бачу сенсу займатися цим професійно: ніякої правди добитися неможливо, ніякі юридичні аргументи - не дієві. Немає сенсу займатися цим… Виносячи сьогодні постанову суддя Апеляційного суду не надала жодних вагомих аргументів, не врахувала положень Європейської конвенції з прав людини, яку ратифікувала в том числі й Україна, а посилалась лише на чинне українське законодавство, зокрема на КПК, яким начебто забороняється оскаржувати рішення суду першої інстанції щодо обрання ним несправедливої міри запобіжного заходу.

– Я трохи знаю цих суддів. Це кваліфіковані люди. Однозначно, це не рішення суду, і не їх внутрішнє переконання, – розповідає адвокат Микола Сірий. – Далі буде юридична боротьба. Всіма методами ми оскаржуватимемо кожне рішення судді Кірєєва… Я переконаний, що і українське суспільство, і світова громадськість будуть апелювати до цієї безтолкової влади, яка не розуміє, що відбирає у себе завтрашній день, розтоптуючи закон.

Далі буде

Анна Ященко

Фото УНІАН