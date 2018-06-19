Олександра Кужель: злиття нашої партії з Регіонами закриє Тігіпкові президентство

Вчора стало відомо про рішення Сергія Тігіпка влити свою партію в Регіони. Сьогодні - про те, що його партійний соратник і давній друг Олександра Кужель не піде за ним. Про це і наша розмова

Олександро Володимирівно, наскільки перспективним є рішення Тігіпка про злиття партії особисто для його кар`єри?

Кожен вибирає для себе - жінку, релігію, свободу. Дияволові служити або пророкові - кожен вибирає для себе. Я нікого не умовлятиму, нікого не засуджуватиму. Я хочу тільки сказати... Всі регіональні партійні організації створювалися за гроші людей на місцях. У ці організації прийшли люди, які хотіли серйозних ідеологічних змін у цій країні. Багато що їм вирішувати. Але однозначно, що такий хід закриє для Сергія перспективу президентства.

Хіба не дивно, що Сергій Леонідович вирішив повідомити про таке партійному злиття ще до того, як було рішення з`їзду?

Ну ні. У нас пройшло засідання політбюро партії. Тігіпко оголосив про своє рішення. Люди почали висловлюватися, і вислови іноді були дуже різкими. Але у нас дуже інтелігентна команда. Керівники організацій роз`їхалися обговорювати це в регіони. Врешті-решт, я не виключаю найрізноманітніших варіантів. Можливо, з`їзд прийме рішення лідера, можливо, хтось піде, а можливо, партія розколеться. Може бути як завгодно. А ви не допускаєте, що Партія регіонів відмовиться від такого злиття?

Не допускаю. Партія регіонів переварить вас, і не поперхнеться.

А раптом? (сміється) Уявляєте, вони тут все порішали, а з`їзд не підтримав. Ну я своє рішення давно прийняла. Я не можу будувати Україну, не уявляю, як це зробити, в рамках цієї команди. Ці люди будують диктатуру.

Політтехнологи, які зробили Тігіпкові результат 13% на президентських виборах, потім радили йому йти працювати у владу?

Поради тоді звучали дуже різні. Але лідери зазвичай самі ухвалюють такі рішення. Сергій Леонідович сам приймав рішення.

А ви самі ж чому до Януковича не хочете йти? - Вас би в список узяли... Не можете пробачити йому, що він звільнив вас після приходу?

Ну що ви? Ви знаєте, що я віруюча людина. Я коли Янукович став Президентом, вже після звільнення свічку за нього в Єрусалимі поставила. У тій команді є люди, до яких я дуже добре ставлюся. У мене є мої завдання в політиці, в якій я вісімнадцять років, і в житті. Для чогось Господь мені дав сили і можливості, для чогось я писала єдині податки, займалася дерегуляцією, по країні їздила. Це все тому, що я хотіла змін, у мене за вісімнадцять років - ні будинку, ні ділянки.

Що, земельної ділянки ніякої немає?

П`ять соток, які я купила сама собі у Вишгороді. Вчора син прислав мені смс-ку жартівливу: преса пише, що ти власниця Санаханта (дорогого магазину в центрі Києва - авт), де бабло?

Я потім читаю, що чоловік у мене - головний контрабандист.

Чоловік насправді працює в страховій компанії «Просто». Повертаючись до питання Януковича, - я не хочу йти в цю владу. Для мене «честь» - не порожнє слово. Я не приймаю диктатуру. Я все-таки говорила, що реформи, проголошені Януковичем, робити потрібно. Я була готова брати на себе масу негативу. Але ті дзвінки, які надходять від підприємців, не дають мені права вступати в Партію регіонів. Вони не дадуть мені можливості робити те, що я можу і хочу. Поки єдиний позитив, який відбувається, - це те, що почали будувати дороги. Ну не уточнюватимемо, за які ціни, і за які відкати будуються. Але проте. А все інше, яку сферу не візьми – скрізь погіршення. Один з найгірших показників – зросла злочинність. Людина почувається ще більш незахищеною. А все інше: суди, бізнес, медицина? Чим тут хвалитися?

Ви не намагалися пояснити Сергію Леонідовичеві, що у цього ймовірного партійного злиття, окрім політичного чи політтехнологічного аспектів, є ще й моральний бік? За нього голосували, як за альтернативу Януковичу, а не як за його молодшого товариша...

Я не хочу давати оцінок. Але те, що зробили з очікуваннями народу помаранчеві вожді, - це ще аморальніше. Їм би зібрати валізи і виїхати звідси.

А Сергій Леонідович щиро хоче реформ. Він багато робить в уряді, з тендерними схемами бореться, хоч і небагато про це говорить. Всі його зароблені гроші він заробив сам.

Регіонали говорять, що ви псуєте їм імідж. Сергій Леонідович пробачить вам таку незгоду?

А я що, потребую чийого-небудь прощення?! Я не хочу бути всім хорошою - це вірна ознака відсутність хребта...

Записала Маша Міщенко