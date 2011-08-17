Кужель відмовилася вступати до ПР

Заступник голови "Сильної України" Олександра Кужель вважає для себе неприйнятним вступ до Партії регіонів.

Про це, як повідомляє Українська правда, політик написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на нараді було прийняте рішення про початок партійної дискусії. І це правда. Я для себе рішення прийняла – для мене перехід до ПР неприйнятний", - зазначила Кужель.

Політик підкреслила, що для неї дуже важливо, як себе поведуть обласні партійні організації.

"Вони повинні самостійно прийняти рішення", - переконана Кужель.

Нагадаємо, у вівторок прем`єр Микола Азаров заявив про злиття "Сильної України" та Партії регіонів.

За його словами, партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.