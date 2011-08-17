Кужель відмовилася вступати до ПР
Каже, буде партійна дискусія
Заступник голови "Сильної України" Олександра Кужель вважає для себе неприйнятним вступ до Партії регіонів.
Про це, як повідомляє Українська правда, політик написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні на нараді було прийняте рішення про початок партійної дискусії. І це правда. Я для себе рішення прийняла – для мене перехід до ПР неприйнятний", - зазначила Кужель.
Політик підкреслила, що для неї дуже важливо, як себе поведуть обласні партійні організації.
"Вони повинні самостійно прийняти рішення", - переконана Кужель.
Нагадаємо, у вівторок прем`єр Микола Азаров заявив про злиття "Сильної України" та Партії регіонів.
За його словами, партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.