Суд над Тимошенко: «Розбудіть його честь суддю Кірєєва!»

За рівнем напруги цей судовий день у Печерському суді (п’ятниця) був зіставний з днем арешту Тимошенко.

Северінсен: «Європа на таке не закриватиме очі»

Усі звикли, що суд відмовляє захисту Тимошенко у всіх клопотаннях. Звільнити з-під варти, допустити свого лікаря, долучити до справи результати аудиту «Ернст і Янг». Але всі присутні – і журналісти, і політики – вірили, що останньої межі правової пристойності не буде перейдено. Тимошенко відмовили у праві викликати свідків. Точніше з двох десятків свідків, яких просив викликати захист, дозволили викликати лише одного.

– Чому ви дозволили виступити в суді міністру сім’ї та молоді, як хотіло обвинувачення, але не дозволили виступити міністру житлового господарства? Чому ви запрошуєте Азарова, який не мав відношення до події, але не запрошуєте міністра Кабінету міністрів Крупка, який готував усі документи Кабінету міністрів на засідання 19 та 21 січня? – риторично запитувала Тимошенко.

Хоча всі прекрасно все розуміли. Людей з команди власне Тимошенко сюди не запрошували...

Після того як пролунала постанова про відмову залучити свідків, нардепи встали й почали скандувати «Ганьба». Суддя Кірєєв попросив «Грифон» видалити їх з залу. Я побачила, як округлилися очі Ханне Северінсен, коли судова міліція виводила нардепів. Оскільки для видворення депутатів дали двадцятихвилинну перерву, я підійшла до пані Северінсен, колишнього доповідача ПАРЄ по України.

– Пані Северінсен, – запитала я, – Наскільки довго вистачить Європі послідовності в захисті Тимошенко?

– Я не займаю зараз офіційної посади. Але намагатимусь розповідати про зміни в Україні якнайширшому колу людей. Я не бачу жодних підстав тримати Юлію Тимошенко під вартою, я дуже здивована тим, що відбувається, тим, які рішення приймає суд, і тим, як судова міліція виводить нардепів.

– Деякі наші експерти кажуть, що уряди західних країн «пробачать» Януковичу арешт Тимошенко, якщо ми пустимо в країну західний бізнес, якщо будемо посилати українських солдатів у неспокійні країни. Що ви скажете?

– Я не уявляю такої ситуації. Навіть не знаю про таку можливість. Але ЄС це ж не лише уряди окремих, нехай навіть потужних, країн. Це Рада Європи, європарламент, єврокомісія, усі за цим стежать. Та і європейська спільнота, хоч і занепокоєна власними проблемами, цікавиться цим. Але я зроблю все можливе, щоб про це писали західні газети. Я говоритиму про це із дуже широким колом людей. Повірте, я знаю дуже велику кількість людей, яким цікаво буде почути про те, що відбувається.

Розбудіть суддю Кірєєва

Кірєєв повернувся, і почалося засідання. Точніше, воно продовжилося після того, як вивели неслухняних нардепів. Захист почав читати клопотання, щоб випустити Тимошенко, зачитували відомий лист на підтримку Тимошенко за підписами Вацлава Гавела, Далай Лами, нобелевського лауреата миру Десмонда Туту. В оточенні БЮТ нам сказали, що до цього листа у понеділок-вівторок має додати свій підпис представники Адміністрації Президента США.

Тут я побачила, як суддя Родіон Кірєєв заснув в кріслі. Я дістала айфон і благально подивилася на «грифонівця» напроти мене (знімати в залі суду заборонено, але на старожилів засідання міліція дивиться поблажливо).

– Дозвольте зробити лише один знімок, поки він спить? – попросила я тихо.

– Не хуліганьте, вас виставлять з залу, – усміхнувся він.

– Ну лише один-єдиний, заради демократії, поки він не проснувся. Я ж бачу, що вам самому смішно.

– Ні, – не дозволив він.

Я подивилася на Тимошенко. Все-таки вона не спить на процесі, хоча її о п’ятій ранку будять. А він куняє. Тут помічниця якогось бютівця голосно сказала: прошу розбудити суддю.

– Панове прокурори, розбудіть його честь, – повторила я.

Суддя прокинувся.

– Хто порушує порядок?

Мій приятель «грифонівець» скрушно подивився на мене.

– Задоволені? – прошипів він.

– Ми ж допомогти людині хотіли, – підтримала мене Наталя Королевська.

– Пане суддя, я лише хотіла вас розбудити, – виправдовуючись сказала я (мені дуже не хотілося вилетіти із засідання).

– Головуючий не спить. Я вас попереджаю про порядок в залі суду.

Я запевнила суддю, що це останній раз. Він не образився. Що значила моя репліка порівняно з тим, що йому вдалося про себе почути в цьому залі? Тимошенко після чергової відмови долучити їхні матеріали до справи почала цитувати статтю, де досліджується непроста біографія судді.

Називала Кірєєва «бєспрєдєльщіком», «фальсифікатором».

Я присіла на лавку, але тут мене почав «спокушати» секретар суду, який теж заснув. Я полізла за айфоном. Але побачивши красномовний погляд «грифонівця», поклала його назад. Утім, секретар заснув лише на кілька секунд. Зняти б його я не встигла.

Добре їм, сплять як люди із воістину чистою совістю. Та й не дивно, засідання вже йшло десяту годину.

Експерт без експертизи?

Сьогодні в суді виступив лише один експерт. Це експерт Київського інституту судових експертиз Галина Ільчук. Нагадаю, що в суді зараз досліджуються докази обвинувачення. Серед тих доказів є і експертиза цього інституту.

Експерт Галина Петрівна, вставши перед судом, заявила, що експертиза їхнього інституту визнала шкоду державі на 20 мільярдів гривень, але вона брала участь лише в третьому та четвертому пунктах дослідження, та відповідає лише за 5 мільярдів гривень збитку, тобто ті збитки, які отримав НАК «Нафтогаз» після рішення Стокгольмського арбітражу. А основна частина, на якій базується обвинувачення, міститься у перших двох пунктах експертизи.

– Галино Петрівно, ви зробили все дуже професійно у своїй частині, – м’яко запитувала Тимошенко. – Але ж ви ставили підпис під всією експертизою, а не лише під третім і четвертим пунктами? Тому дозвольте запитати, чим ви користувалися, коли встановлювали збитки?

– Висновок експертизи робився на підставі копій документів, які були завірені штампами НАК «Нафтогаз», а також копіях рішень Шевченківського, апеляційного судів, Верховного суду України і Стокгольмського арбітражу, завірених СБУ.

– А які цифри ви використовували при підрахунку? – знову запитала Тимошенко.

– Проміжну довідку комісійної експертизи про діяльність Нафтогазу.

– А чому ви не використовували бухгалтерську звітність компанії Нафтогазу? Признайтеся, для того, щоб робити експертизу, потрібно мати первинні документи, правда?

Після того, як це питання було задано кілька разів, Галина Петрівна погодилася.

Навіть дилетанту було зрозуміло, що «науково-дослідна експертиза» робилася не на основі бухгалтерської звітності НАКу, а на основі іншої експертизи, комісійної, оперативно зробленої під кримінальну справу.

Мовчання громадських позивачів

Ці покази супроводжував цікавий момент. У суді був присутній представник громадського позивача. Зазвичай, коли позивається компанія, то така особа присутня. Цей наківський представник громадянського позивача переважно мовчав. Але, напевно, мовчання це не те, що влаштовувало керівника Нафтогазу, тож представника громадського позивача сьогодні замінили. Сьогодні представником позивача став такий пан Куниця з юрвідділу НАК «Нафтогаз». Тож коли нового громадського запитали, чи варто долучати до справи аудит «Ернст і Янг» та чи варто запрошувати як свідків бухгалтерів НАКу (які б відповідали на запитання щодо збитків) він обидва рази сказав, що ані залучати аудит, ані запрошувати бухгалтерів не потрібно. Бо аудит – це не первинні документи, а бухгалтери не були учасниками переговорів. Зал обурено гудів. Збитки в Печерському суді рахують без бухгалтерської звітності.

Підсумовуючи покази експерта, захист вимагав присутності голови цієї комісії, яка робила експертизу, пана Олександра Маслака. Але пан Маслак виявився в числі тих людей, кого цей судовий процес уклав на ліжко якраз напередодні власних показів у суді. 31 серпня людину, на підставі висновків якої лідеру опозиції збираються дати від семи до десяти років, поклали в лікарню. І скільки він лікуватиметься, невідомо. Так сказав суддя. Щоправда, сказав зробити запит у Першу клінічну лікарню і з’ясувати це.

Вона ще й жартує

Остання перерва в засіданні була о сьомій вечора. Під час перерви присутні журналісти виходять з залу, але якщо повернутися в зал засідання на десять хвилин раніше початку засідання, то можна побачити зворушливі картини.

Як Тимошенко старша поправляє сережку. І як через пару хвилин жестом один в один поправляє сережку Тимошенко-Карр. Сьогодні донька Юлії Володмирівни заходила лише зранку, але я побачила й почула, як увечері соратники з усіх сил смішать лідера опозиції.

– Юлю, ми знаємо, як залучити до справ аудит «Ернст і Янг», - серйозно казав Турчинов. – Ми розмістимо його в Твіттері. Вони ж залучали до справи твої висловлювання у Твіттері. Треба тільки розбити їх на маленькі шматки.

– Ні, краще передати їх Богословській, щоб вона зачитала їх у Шустера, – казала Наталя Королевська, тоді точно залучать.

– Уявляєте, вони слухають запис Богословської в залі суду, але не можуть запросити бухгалтерів, – посміхалася Тимошенко.

– Вони легше залучать фонограму записів Калашникова, ніж наші матеріали, казав Михайло Лівінський, колишній керівник апарату Кабміну, єдиний кого дозволили долучити як свідка.

– Михайле, ти ще зберіг цю футболку? – запитала його Тимошенко (він був одягнений у чорну футболку з її портретом).

– Так. Ми робили такі у 2005 році, – підтвердив Лівінський.

– Вступлю у «Батьківщину», хай мене одягнуть, – пожартував один з адвокатів.

– Партія регіонів тоді одягне тебе в арештантську робу, – продовжила його мрію Королевська.

Юлія Тимошенко від цього теплого спілкування повеселішала. Усі слухали, як суддя вшістнадцяте відмовляє їй у зміні запобіжного заходу. Вона знову всім дякувала та усміхалася.

– Ми переможемо. Тримайтеся, мої дорогі, – махала вона рукою.

– До понеділка, тримайся, Юлю, – відповідали соратники.

Олена Мігачова