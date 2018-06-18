Чому вимирає Київський зоопарк

Останнім часом Київський зоопарк перестав бути місцем дитячого щастя, а перетворився на депресивний звіринець з розваленими напівпорожніми вольєрами. В той час, коли захисники тварин борються за порядок у зоопарку, його керівництво перетворило виконання своїх повноважень на успішний бізнес з сумнівною легальністю.

Про торгівлю сумнівної легальності

Йдемо до Київського зоопарку. По всій території звіринцю – кафе та точки продажу вареної кукурудзи й солодкої вати.

Згідно з санітарними правилами техніки безпеки в зоопарку, які були прийняті ще в 1973 році, заклади громадського харчування не повинні бути розміщені ближче як за 50 метрів до приміщень із тваринами. Проте майже кожна торговельна точка це правило порушує. Особливо “вдало” розташовано кафе “Українські млинці” – метрів за 10 до вольєру бегемота.

Як розповідає УНІАН працівник зоопарку, який побажав залишитися неназваним, ці продавці не мають ніяких дозволів на роботу, санітарних книжок та не сплачують податків.

“До таких нелегальних кафе належить і досить відомий серед відвідувачів зоопарку «Умка», інформації про розміщення якого немає в жодному документі установи, і податки з його прибутку теж не виплачуються”, – сказав нас наш співрозмовник.

Однак, за його словами, 18 серпня до Київського зоопарку завітала перевірка від Державної служби боротьби з економічними злочинами. Тому зараз кафе закрито.

Директор Київського зоопарку Олексій Толстоухов стверджує, що заклад зачинили, бо закінчився дозвіл на його функціонування. За його словами, «Умка» є власністю міста, і питання оренди вирішується на сесії Київради.

– Кафе працювало, тому що раніше на це був тимчасовий дозвіл, – каже Толстоухов. – Рішенням сесії вони виставляють плату на цілий рік, а в нас робота сезонна – 6 місяців працюють, 6 місяців – ні. Зважаючи, що це популярна територія, то орендна плата дуже висока…Були уже десятки перевірок з санстанції, прокуратури та інших інстанцій, але ніхто порушень не зафіксував.

Утім, працівники КРУ знайшли порушення. Від 1 жовтня до 1 грудня 2010 року вони перевіряли діяльність звіринцю за період з квітня 2009-го по грудень 2010 року. І ця ревізія показала, що документи в столичного зоопарку не в порядку.

Зокрема виявилося, що за рахунок Київського зоопарку протягом 9 місяців оплачувались рахунки за комунальні послуги невідомого житлового будинку на загальну суму 240 тис. грн. та комунальні рахунки стороннього підприємства на суму 69 тис. грн.

– Те що стосувалося нас, по бухгалтерії, по інвентаризації тварин, – ми виправили, – стверджує Олексій Толстоухов. – Усім іншим займається прокуратура, УБЕЗ, СБУ… Та й хто цим тільки не займається! Були заведені кримінальні справи, йшло розслідування. Я до цих махінацій стосунку не мав, бо працював лікарем ветеринарної медицини.

– Але ж ви працювали й заступником тодішнього директора зоопарку Берзіної.

– Так. Я дійсно працював заступником Берзіної, але це тривало кілька тижнів. Потім я знову працював лікарем ветеринарної медицини.

Корм для тварин – за найвищими цінами

Годують столичних тваринок, як виявилося, за захмарними цінами. Як кажуть працівники зоопарку, усі продукти закуповуються за значно завищеним цінам. Приміром, перець – по 23 гривні за кілограм (середня ринкова ціна - 5-8 грн.), яйця - про 1,80 грн. за одне (середня ринкова 60-70 копійок). 78 тонн моркви закупили майже по 8 грн. за кілограм при реальній ціні 4-6 грн.

Сьогодні пройшовся по столичному Бессарабському ринку – так навіть там найдорожча морква – 5 грн. за кілограм...

– Є управління статистики в місті Києві, яке щомісяця дає нам ціни на продукти в столиці, – розповідає Толстухов. – Ми закуповуємо продукти за нижчими цінами, ніж зараз вони у статистиці, бо тендер ми проводили в кінці 2010 року, і ціни в нас ще торішні. Та ж морква в управлінні статистики коштує 12 грн., а ми купуємо по 7,8 грн., тому що тендер проводився ще торік. У нас немає умов зберігання тієї ж моркви на весь рік, тому щотижня нам привозять потрібну кількість. Тому постачальник додає транспортні витрати та бензин. Якби я міг їздити щодня на базар і вибирати моркву по 6 чи 5 гривень, я б купував її дешевше. Але проведено тендер, і ціна визначена на цілий рік.

Водночас за даними Державного комітету статистики, найвища ціна за моркву в 2010 році становила 7,52 грн. у червні. У листопаді 2010 року кіло моркви в середньому по Україні взагалі коштувало 4,48 грн. Пан Толстоухов, м’яко кажучи, щось переплутав.

Отже, закупка моркви проводилась за найвищою з усіх можливих цін.

– Крім того що вартість кормів завищена в декілька разів, що безумовно збільшує витрати бюджетних коштів на зоопарк, ці корми мають дуже низьку якість, і іноді тварини просто відмовляються їх їсти, – додає наш співбесідник в зоопарку.

Ціна питання

У листопаді 2010 року тоді ще на посаді першого заступника голови КМДА Олександр Попов заявив, що Київський зоопарк має бути одним з найкращих у Європі і "ситуація там різко поліпшиться".

Але згодом про звіринець всі забули. Єдина резонансна заява прозвучала з вуст начальника Головного управління містобудування і архітектури КМДА Сергія Целовальника про можливе переселення київського звіринцю на ВДНГ.

Можливо, тому, що земля на території зоопарку надто дорога, щоб залишити її тваринам?

Промоніторивши оголошення про продаж землі, дотичної до території зоопарку, можна побачити, що ціна на сотку землі в мікрорайоні коштує від 100-150 тисяч доларів. Висока ціна зумовлена зручністю розташування ділянок: стратегічна автомобільна дорога, близько до метро й до центру міста.

Усього територія зоопарку має 3422 сотки при середній ціні $120 тис. за сотку. Виконавши не надто складні обчислення, отримуємо результат: $410 млн., тобто більше як 3 млрд. грн. тільки за землю, не враховуючи всіх споруд та вигод на ній. Можливо, це і є поясненням того, що майже кожна перевірка порушень у діяльності зоопарку не виявляє. Корупція і кругова порука....

До речі, Толстухов запевняє, що земля на території ВДНГ не підходить ні для розміщення там зоорозплідника, ні для перенесення туди зоопарку загалом.

– Обговорюється питання про виділення 50 гектарів земля або у Святошинському районі, або на Лісовому масиві для відкриття там зоорозплідника, – заявив він.

Юристи радять здіймати галас

Для того, щоб державні кошти йшли за цільовим призначенням, голова правління громадської організації «Юридична Клініка» Андрій Каденко радить киянам і всім небайдужим до долі звіринцю здіймати якомога більше галасу в усіх можливих державних органах, які контролюють ці питання.

– У будь-якій справі є головне правило: чим більше органів залучаєш до перевірки, тим кращий ефект від цього отримаєш, – розповідає Андрій Каденко. – Просто боятимуться брати хабарі й закривати очі на важливі речі, оскільки інші контролюючі органи можуть це помітити, а це небезпечно для будь-якого держслужбовця.

Юристи радять написати одразу декілька колективний скарг до прокуратури Києва та Генеральної прокуратури України, КМДА, Державного комітету ветеринарної медицини України. В усіх скаргах треба обов’язково зазначити конкретні факти порушень (коли, що, де, ким було порушено) з проханням розібратися та вжити заходів щодо недопущення таких зловживань з притягненням винних до відповідальності.

Якщо в результаті таких перевірок будуть підтверджені факти зловживань, можна вдруге звернутись до Київської держадміністрації з проханням звільнити керівництво зоопарку з посад.

Туристів на Євро-2012 чекають порожні клітки та солодка вата?

За подіями навколо київського звіринцю вже давно спостерігає Захід, який, зі свого боку, реагує жорстко й холоднокровно: у 2007 році за численні порушення Київський зоопарк було виключено з Європейської асоціації зоопарків, а в березні цього року британські активісти висунули вимогу закрити його за знущання над тваринами.

За даними Вікіпедії, кількість тварин у столичному зоопарку порівняно з 2008 роком зменшилась у 4 рази.

Один з народних обранців уже пропонував закрити Київський звіринець, а тварин роздати. Та хіба це кращий вихід?..

Зоопарки різних країн традиційно входять до складу популярних туристичних маршрутів. Улітку 2012 року Україна прийматиме найбільшу в історії кількість іноземних туристів. Що їх чекатиме в центральному зоопарку країни – порожні клітки, хворі тварини та солодка вата на тлі корупційно відбудованої інфраструктури?

Ігор Гончарук