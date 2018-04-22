Навіщо Юлії Тимошенко під час виборів ще й референдум?

Сьогодні БЮТ починає підготовку до референдуму щодо внесення змін до Конституції. Як відомо, раніше Блок Юлії Тимошенко вийшов з ініціативою провести в день виборів ще й зазначений референдум. Наскільки реально його проведення в такі терміни, і навіщо це потрібно лідерові БЮТ. Про це ми запитали експертів.

Віктор Небоженко, політолог: ЦЕ ТЕХНОЛОГІЯ, МЕТА ЯКОЇ – ВІДІБРАТИ ГОЛОСИ «НАШОЇ УКРАЇНИ» Вибори і референдум – дуже близькі форми прямої демократії, коли еліта і влада змушені звертатися до населення, спілкуватися з ним. Але проводити вибори і референдум одночасно з державного погляду небезпечно. Особливо в нас, в такій слабко розвиненій в політичному сенсі країні, яка перебуває в глибокій кризі.

Це легко робити в Швейцарії, США, в розвинених демократіях.

Хоч як парадоксально, але референдуми також легко проводити в авторитарних країнах – таких, як Росія, Казахстан, Венесуела. Там це набуло б форми плебісцитарної автократії. Коли населення, оминувши закон, Конституцію, еліту, на вимогу влади безпосередньо висловлює їй підтримку.

В Україні цього робити не можна. У нас навіть найпростіший референдум розколюватиме населення. Найбезневинніше питання викличе бурю дискусій. Проведення референдуму обов`язково зіткнеться з відсутністю історії, традиції і механізму його легітимізації. Ще одна небезпека: до загальнонаціонального референдуму обов`язково приєднаються місцеві референдуми, які знову піднімуть питання про сепаратизм.

Цей референдум покликаний підсилити інтерес до БЮТ. Блок останнім часом помітно послабив свою політичну активність.

Рішення, які пропонується прийняти, повинні бути настільки банально-очевидними, що решті всіх партій залишається тільки приєднатися до референдуму БЮТ. Звісно, решта партій на це не підуть. І, звісно, голоси, які збирається відібрати Юлія Володимирівна, – це голоси розгубленої частини нашоукраїнців.

У цій політичній ініціативі БЮТ я бачу дві мети: вихопити ініціативу у Президента (видно, що для нього це несподівано) і, друге – різко знизити електоральний урожай прихильників «Нашої України».

Андрій Єрмолаєв, політолог: ГОТУЄТЬСЯ ПОЛІТИЧНА ОБОРУДКА СТОЛІТТЯ Першим про референдум почав говорити Президент і, власне, він задав тон у дискусії про долю політреформи. В його виступах неодноразово звучала думка, що політреформу необхідно переглянути і нову редакцію Конституції винести на референдум. З цієї миті всі чільні політичні сили, особливо ті, хто пов`язував свою позицію з політикою Президента, почали конкурувати – хто ефективніше «розпорядиться питанням»? Тому що референдумна кампанія – це завжди вельми ефективний спосіб мобілізації прихильників. Кожен намет – це залучення симпатиків, кожен підпис – це теж симпатик. Крім того, спроба організувати референдум в день виборчої кампанії дозволяє майстерно підмінити порядок денний виборчої кампанії. Що за великим рахунком є прийомом і маніпуляцією суспільною свідомістю. Тому що виборцеві замість власне виборчої тематики, пов`язаної з програмними положеннями щодо політичного, економічного, зовнішнього курсу, пропонується інше меню.

У версії президентської кампанії тема референдуму виглядала некоректно. На Банковій пропонували виносити на референдум готовий текст Конституції. Позиція Тимошенко як конкурента за право розпорядитися ідеєю виглядає продуктивнішою і професіональнішою. Вона запропонувала винести на референдум прості односкладові питання, пов`язані з політичним устроєм, з тим, хто формуватиме виконавчу владу.

Інше питання – наскільки взагалі референдум ефективний в умовах виборчої кампанії.

Референдум не готовий законодавчо. Як ми вчинимо з його результатами? Навіть якщо ми одержимо по одному з питань референдуму однозначну, очевидну відповідь, то яка подальша доля політичної реформи? Або проводити новий референдум – вже з текстом Конституції, тому що не буде відповідної підтримки парламенту, – або майбутньому парламенту серйозно готуватися до роботи над Конституцією.

Крім того, оскільки курсує ідея помаранчевого мегаблоку, я не виключаю оборудки століття. Підсумки референдуму, вигідні Президентові, – в обмін на мегаблок і гарантії прем`єрства Тимошенко.

Олександр Барабаш, віце-президент Асоціації народних депутатів: РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАРУ МІСЯЦІВ – НЕРЕАЛЬНИЙ Правових можливостей для проведення референдуму, а тим більше одночасно з достроковими виборами, практично не існує. Стан закону про референдум такий, що провести його легітимно і достовірно практично неможливо.

Референдум може бути проведений тільки за ініціативою громадян, якщо буде зібрано більше трьох мільйонів підписів. Більше ніяких суб`єктів ініціації референдуму «на вільну тему» не передбачено. Тимчасові рамки цього процесу виходять за рамки двох-трьох місяців, що залишилися. Реєстрація ініціативних груп, збір підписів, ухвалення протягом місячного терміну рішення ЦВК, потім відповідний указ Президента...

Після згоди Президента мають пройти три-чотири місяці на організацію цього процесу.

Чи можна прийняти Конституцію на референдумі? Одне з рішень попереднього складу Конституційного Суду говорить про те, що ухвалення нової Конституції – це і є здійснення народом своєї функції як джерела і носія суверенітету. Проте перед референдумом повинен бути створений текст нової Конституції. Ініціативна група повинна сформулювати питання про ухвалення цього тексту. І тоді можна починати весь цей семимісячний процес проведення референдуму.

Підписи громадян повинні збиратися, вже коли буде готовий текст проекту Основного Закону. З погляду нинішньої ситуації, весь цей процес може набути рис величезного соціального конфлікту, адже хтось буде проти цього тексту, хтось захоче внести свої новації.

Технологічно завести маховик складно. І для Юлії Володимирівни це не більше ніж елемент виборчої кампанії, піар-технологія. До цього можна ставитися по-різному, але, з погляду правової процедури, референдум за пару місяців – нереальний. Ну а наскільки ця піар-технологія вдала, покаже відкриття виборчих урн в ніч з 30 вересня на 1 жовтня.

Маша Міщенко