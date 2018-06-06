Регіонал Сухий: Віктору Федоровичу глибоко до лампочки, як там на нього дивиться Путін

Останніми днями інформаційний простір не потерпає від відсутності новин: чергова справа проти Тимошенко, відміна візиту Президента у Брюссель, підписання угоди про ЗВТ з СНД, зустріч українського і російського Президентів... Ми поцікавилися оцінкою цих подій у одного з найяскравіших спікерів Партії регіонів народного депутата Ярослава Сухого.

Пане Ярославе, після винесення вироку Тимошенко Янукович давав зрозуміти, що це рішення не остаточне, мовляв, ще є інші інстанції. Тепер він уже говорить по-іншому… Чому змінилася риторика Президента, на вашу думку?

Віктор Янукович неодноразово казав про те, що жодного втручання і можливості втрутитися в рішення судів він не має. І доказів того, що він там комусь щось диктує, ніхто не може показати. Це перше.

Друге – чітко пояснено, що пов’язувати євроінтеграцію України зі справою Тимошенко – не коректно.

І третє – ми не чули самої позиції Тимошенко. Вона просто тупо вважає себе ні в чому не винною, а от наближається зима і нам доведеться підняти тарифи за житлово-комунальні послуги. І вже довелося підняти ціну на продукти харчування, тому що в декілька разів виросла ціна на азотні добрива, основним технологічним складником яких є природній газ. А от наша металургійна, трубопрокатна продукція вже стала неконкурентна, тому що надзвичайно велика ціна на енергоносії… Тому ми б хотіли почути думку самої Юлі Тимошенко щодо цього.

Якщо за неї Європа, то я, наприклад, розумію, чому, бо казала і вона, і її помічники, що Тимошенко врятувала Європу від замерзання. Тому цілком зрозуміло, що Європа, Німеччина зокрема, мали б бути вдячними за те, що бідна Україна, в часи перехідної економіки платить більше чотириста доларів, а вони платять близько двохсот доларів. То ясно, що вони можуть бути вдячними.

Мені здається, що справа Тимошенко до проблематики євроінтеграції жодного відношення не має. Усе це притягнуто за вуха. Якщо це не так, є інші судові інстанції - тож нехай доводять.

Є ще заяви США, Британії, які незалежні від російського газу, і теж вважають цей процес політичним…

Якщо це процес політичний, то запитайте їх, у чому тут політика? Те, що вона колишній прем’єр? Я сьогодні чув по радіо, що піймали якогось несвідомого громадянина, який на Троєщині (район Києва) вкрав два блоки сигарет і ящик баночного пива, його спіймали, побили і він отримав два роки тюрми. Ця крадіжка співставна з вироком? Ні. То що, він мав би сказати, що він опозиція чи член якоїсь фракції в сільській раді чи як?

Сьогодні також посадили кількох членів Партії регіонів, бо боремося з корупцією.

Експерти кажуть, що в Януковича до останнього боролися бажання посадити Тимошенко чи підписати Угоду про асоціацію і "посадити" все-таки перемогло...

Я не знаю таких експертів. Плітки я не коментуватиму. Ніхто не знає, які в нього були бажання. Що значить Янукович посадив?.. Янукович нікого не садив. Ніхто, ще раз кажу, не може пред’явити докази цьому. Яке відношення він має до того, яке рішення прийняв Родіон Кірєєв?

При мені на нараді фракції Партії регіонів, а я член політради Партії регіонів, Янукович жодного разу не говорив про те, що треба когось посадити. Він говорив лише, що перед законом усі рівні.

Я не хочу захищати українську судову систему… Це окрема тема і без валідолу, як казав Винниченко про Українську владу, говорити не можна.

Я вже казав, що хотів би краще бачити Тимошенко в сесійній залі, ніж у камері, бо там нема нічого доброго. Хто такий дурний на всю голову хоче, аби Тимошенко гнила в тюрмі? Хто такий дурний, що не знає приказки: не зарікайся від суми й тюрми?!

Давайте дальше питайте щось, не зациклюйтеся на Юльці, вона вже стільки світом колотить, що…

Вам як народному депутату не цікаво розібратися, чому суд над Юрієм Луценком проходить з порушенням чи не кожної норми КПК?

Мене особисто як народного депутата і людину, яка знає Юрія Луценка до того, як він став народним депутатом, турбує, що він там перебуває. Я вважаю, що йому не місце в СІЗО, він цілком може давати покази, перебуваючи дома. Це моя особиста точка зору.

Так, Луценко зі своїми мухами в голові і норовом. Він багато говорив такого, що взагалі не відповідає дійсності. Ну, наприклад, казав, що знає прізвища нардепів, які завозили отруту для Ющенка. Ми почали один на одного дивитися… Думаю, нічого собі, я з ним ходжу в буфет, їм, а він може і отрути підсипати. Потім Луценко сказав, що так пожартував.

Але в те, що він кримінальний злочинець, я не вірю.

Проте я як народний депутат тут нічого змінити не можу… Ще мене по судах не бачили.

Поїхали далі...

Тігіпко каже, якщо він «генеруватиме і впроваджуватиме у життя свої ефективні ідеї, то згодом може очолити Партію регіонів»... Вам підходить такий лідер як Тігіпко?

Тігіпко таке сказав? Для того, щоб очолити ПР, Сергію Леонідовичу Тігіпку спершу потрібно в неї вступити, а потім уже члени Партії регіонів прийматимуть рішення зміни лідера, якщо вважатимуть за доцільне.

Якщо я не помиляюся, Сергій Леонідович уже очолював партію, вона називалася «Трудова Україна». На превеликий жаль, він її сам кинув. Зараз очолює партію «Сильна Україна», яку він знову кудись хоче приткнути. Він може хіба приєднатися з «Сильною Україною» до Партії регіонів, а не об’єднувати ПР зі своєю партією.

…Мені було так неприємно пояснювати віце-прем’єру Тігіпку, коли приймали пенсійну реформу, які види пенсій в Україні існують…

Я особисто не бачу Тігіпка лідером Партії регіонів, тому що він не регіонал за духом, він ліберал.

А хто такий регіонал за духом?

Це той, хто сповідує лівоцентристські ідеї. Тобто свобода підприємництву, свобода розвитку бізнесу, але під жорстким державним контролем, по-іншому можуть наробити багато біди, особливо зараз у перехідний період. Віддавати все у ліберальне русло поки що не можна.

Між головою профспілок України Харою і Генпрокураторою йде жорстка боротьба за профспілкове майно. І Хара від Партії регіонів, і генпрокурор Пшонка – теж, за великим рахунком…

Я опущу тезу, хто від кого йде… Причому тут Пшонка і Партія регіонів?.. Це справа президента.

У 2007 році ВР прийняла закон про мораторій на відчуження майна профспілок. Я був автором законопроекту. За два роки – 2008-2009 – профспілки отримали можливість через суди довести і в законом установленому порядку узаконити всі свої майнові права на те чи інше майно. Вони це зробили.

У чому проблема? Якщо в майні є частка держави, то держава це доводить і тоді на правах акціонерного товариства вступає в дію. Федерація профспілок України не має свого майна, цим майном володіють дві організації Укрпрофтур і Укрпрофоздоровниця. Тому мені, наприклад, важко зрозуміти логіку Генпрокуратури, бо є громадська організація, яка має своє майно. Що з ним зробити - передати державі? Хочу вам сказати, у 56 році майно Федерації профспілок Радянського Союзу передано міністерству охорони здоров’я. І міністерство так швидко довело те майно до ручки, що його знову повернули профспілкам.

У даному випадку, на мою думку, що від Генпрокуратури мав би бути судовий позов, що це майно не їхнє. Цього не відбулося. І зараз відбувається якась возня навколо профспілкового майна.

Тобто прокуратура займається рейдерством?

Прокуратурі чомусь здається, що це майно не профспілкове, а державне.

Як це так може здаватися?

Ну, ось так здається… Кажуть, що в них є якісь документи, але їх поки що ніхто не бачив.

Пийте чай, він не отруєний. Бачите, я п’ю...

Яценюк закликає опозиційні сили бойкотувати парламентські вибори, якщо в них не братиме участь Тимошенко, мовляв, Європа тоді їх не визнає і вони будуть такі, що не відбулися…

І тут ставимо кому й кажемо: Яценюк закликає бойкотувати, вони бойкотують, Європа їх не визнає, а ми отримуємо нову владу. І хто від того всього виграє? Європі це далеко по цимбалах, Яценюку – тим більше. Я дуже слабо вірю, що він сам їх бойкотуватиме, бо нащо тоді на нього затратили стільки грошей, ради того, щоб бойкот відбувся? Ви самі хоч у це вірите?

Хто на нього затратив?

Ну, я не знаю, хто. Прийде час, ми дізнаємося… Напевне, його фінансують члени партії «Фронт змін» членськими внесками по тридцять копійок. А, може, він з власної кишені. Ми в пресі вже побачили його розкішний будинок, цілий автобус охорони, який їздить за ним.

Яценюка називають лояльною опозицією, яка фінансується ПР...

Чорт його знає, все може бути.

Тобто за будь-яких обставин Партія регіонів поводитиметься так, що парламентські вибори відбулися?

Звичайно! А чому мають не відбутися вибори, бо хтось один у тюрму сів?!

Зараз Яценюк проводить акцію «Україна проти Януковича». Їздить по Україні збирає підписи…

Я пам’ятаю акцію «Україна без Кучми»… Ну. І чим та акція закінчилася? Отаким пшиком великим! Що значить «Україна проти Януковича»? Це що, Яценюку вся Україна доручила? Дочекаймося парламентських виборів, Яценюк здобуде 226 голосів і тоді він говоритиме від парламентської більшості, тобто від більшості населення України. А поки що він не має від чийогось імені говорити.

Мені це все нагадує якусь комедію. Я до цієї акції не ставлюся серйозно.

То ми тепер замість ЗВТ з Європою вступатимемо в Митний союз? Тігіпко сказав, що вірогідність переорієнтації на Митний союз достатньо велика ...

Я знаю, що старатимемося, аби нас прийняли в ЗВТ з Європою, добиватимемося Угоди про асоціацію з перспективою членства. Про Митний союз, як на мене, президент чітко висловився.

Тоді як розуміти слова Януковича, який сказав, що ми не «поспішаємо з підписанням Угоди»? Ми ж мали до кінця року підписати її?

Гадаю, так і буде, ми підпишемо Угоду. Ми прагнемо не поспішаючи, щоб не наробити дурниць. Нам потрібно добитися, аби в Зоні вільної торгівлі з Європою не було вилучень. На сьогоднішній день передбачено вилучення близько чотирьохсот видів товарів з торгівлі між нами і Європою.

Але ж Янукович не поїде 20 жовтня в Брюссель...

Ну то поїде тоді, коли треба. І при чому тут Тимошенко?.. Поїде тоді, коли його запросять. На день народження ні з того ні з сього не ходять. От з’ясуємо всі незрозумілі питання, і підпишемо Угоду. Навколо Тимошенко дуже багато політиканства.

І все ж про Митний союз. Якщо Україна все-таки вирішить вступити, ви особисто як реагуватимете - вийдете з ПР?

У Партії регіонів я відверто лобіював і лобіюю інтереси військово-промислового комплексу. Я ніколи цього не приховував. Це робота на громадських засадах, я ніколи ні від кого не отримував гроші, крім своєї зарплати, у мене і бізнесу нема.

Військово-промисловому комплексу більш комфортно співпрацювати і поглиблювати співпрацю з Росією. Це однозначно. До обрання мене депутатом третього скликання я працював заступником генерального директора ВАТ «Моторсіч», яке виробляє авіаційні двигуни. Основна їх кількість постачається в Росію. Наприклад, уся вертольотна тематика – це наші запорізькі двигуни. Тому зрозуміло, що поглиблення співпраці тільки сприятиме стабілізації підприємств військово-промислового комплексу. Але, по-перше, я не розумію, чому обов’язково потрібно вступати в Митний союз. А чому ми просто не можемо співпрацювати так, як зараз?

По-друге, чого це раптом Росія пішла на такий дикий шлях – розконсервувала свої цукрові резервні фонди, братиме звідти цукор, закуповуватиме в інших держав за вдвічі вищою ціною, але щоб тільки не купляти український цукор? Тобто таке втягування в Митний союз мені не подобається і нікому не може сподобатися.

Чому раптом Росія позбавила нас квот на труби, які ми завжди поставляли в Росію, адже наші труби кращі за якістю від російських?

Якщо так станеться, що Росія почне відмовлятися ще й від наших двигунів, то цілком зрозуміло, що нам доведеться говорити про наші ринки збуту і ставити тоді питання конкретно – покажіть, чим наші двигуни гірші від інших.

Мені це нагадує лише тиск, шантаж і ультиматум. Так про співпрацю не домовляються.

Як на мене, у розмовах про Митний союз більше політики, ніж економіки й тверезого фінансово-економічного розрахунку. Комусь хочеться, напевне, Путіну перед президентськими виборами, показати себе як собіратєля зємєль…

Тоді поясніть: Росія роками розповідала, як вона б дружили з Україною, якщо б прийшла «правильна» політична сила до владию Така сила прийшла - а дружба не виходить…

Мені важко зрозуміти. У автомобілі є таке явище «познєє зажиганіє» – коли суміш уже прийшла, а іскри ще нема.. Може, і в росіян таке.

Я розумів би їхню образу тоді, коли їх називали, що вони в усьому винні, чи коли Бандера, Шухевич – герої чи коли вийшла стаття Тимошенко «Як нам приборкати Росію», де вона Путіна порівнює з Гітлером.

А зараз, можливо, хтось подумав… На президентських виборах мене було послали в Івано-Франківську область проводити пропагандистсько-роз’яснювальну роботу. Я там казав лише одне: ви навіть не переживайте, бо президентом все одно буде Янукович, просто звикайте до нього, отакий здоровий дядько з Донєцка обов’язково буде президентом, але буде дуже українським президентом. І ми зараз бачимо, що він справді намагається проводити проукраїнську політику. Можливо, це глибоко вразило й розчарувало російських очільників, бо думали, що вони його посадять на гачок. Але в Януковича не було ЄЕСУ, його не арештовували в Домодєдово за валютні махінації. Тобто на нього нема компромату, тому його важко на гачок посадити.

Ваш колишній однопартієць Тарас Чорновіл каже, що коли президентом Росії знову стане Путін, то для Януковича почнуться «чорні дні». Із заяв Путіна часом справді можна зрозуміти, що у нього велика нетерпимість до Януковича...

Коли Путін знову стане президентом Росії, повинен бути готовим до того, що його – Володимира Володимировича Путіна – чекає власний Майдан. У нього ще все попереду. Путін думає, що вже всіх придушив чи задушив. Ні. Україна схожа до Росії тим, що теж довго запрягає, але ми запрягаємо швидше, а Росія – дуже довго. Але коли вже запряже, то вже нічого не допоможе. Це по-перше.

До-друге – думаю, що Віктору Федоровичу глибоко до лампочки, як там на нього дивиться Путін - косо чи ні - бо він очільник іншої держави, суверенної, незалежної. Тому, гадаю, всі сили в Україні повинні згуртуватися навколо нього, а не ставити йому підніжки. …«Україна проти Януковича» – просто дебілізм якийсь.

Коли Путін висловлювався, якою хоче бачити Держдуму, то сказав, «українізація» російського парламенту їм не потрібна . То наш варіант ВР такий вже поганий?

Володимир Володимирович Путін глибоко і катастрофічно не правий. Арістотель колись казав: найгірше, що придумало людство – це демократію, але кращого нічого придумати не можна.

Демократія передбачає трошки балагану, бо різні точки зору, а особливо коли відстоюються різні політичні інтереси, але разом з тим демократія передбачає підкорення меншості більшості.

Пригадується третє скликання, там криків було більше, але вони одразу ж затихали, коли рішення було прийнято. Зараз кричать і після того, як проголосували…

Я ще раз хочу сказати Путіну, нехай він готується до Держдуми, яка буде українізована, причому обов’язково. Тому що різні політичні інтереси і в Росії існують: і енергетичне лобі, і машинобудівне, і аграрне лоббі. Усі вони обов’язково мають відстоювати свої інтереси, у тому числі бюджетне фінансування. Тому було б краще, якби він уже зараз переймав наш досвід і запитав про це Віктора Федоровича замість того, щоб душити нас такою катастрофічною ціною на газ.

Розмовляла Оксана Климончук