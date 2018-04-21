Лукашенко знає, з чим прийде у Європу

23 травня незмінний «бацька» білоруського народу виголосив у Національному зібранні своє щорічне послання. Промову Лукашенка разом з депутатами слухав весь білоруський народ. Характерно, що цей виступ звучав російською мовою. На запитання, чому так, - у прес-службі Лукашенка відповіли: тому що в Білорусії дві державних мови: білоруська та російська. Вони рівнозначні, і кожен громадянин вирішує самостійно, якою мовою користуватися.

«Послание белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь» досить довге, 50 хвилин, хоча коротше, ніж звичайно (півтори години).

«Государство - для народа, человек - во благо своего Отечества», - перша теза, яка повторюється і звучить як головний посил народові.

Далі – його трактування: “Для процветания страны недостаточно, чтобы только власть служила людям. Очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен своему Отечеству. В этом — высшее достоинство государства и нации”. Насмілюся припустити, білоруси, якщо не думають щодня про шмат хлібу, трохи інакше сприймають формулювання “достоїнство нації”.

“Беларусь стремительно продвигается вперёд. Сегодня мы ставим новую амбициозную цель: вывести нашу страну в число высокоразвитых европейских государств”, - запевняє бацька. Коментарі зайві.

“Для этого у нас есть все возможности. Белорусская экономика демонстрирует высокие темпы. При этом преобразования происходят последовательно и системно”.

Подивимось, де буде та економіка при ціні на газ у 220 доларів.

“У нас прогрессивная социальная политика, наиболее полно отвечающая интересам человека. Поэтому отсутствует почва для социальных противоречий и конфликтов”. Еге ж, підстави для розвитку чи принаймні зародження демократії в країні також відсутні.

“И самое главное — высочайшее доверие, которое народ оказал власти и проводимому ею курсу. Это тот незаменимый и бесценный ресурс, который является фундаментом строительства сильной и развитой страны”. АДМІНресурс називається.

“...Убедительным подтверждением стали выборы Президента. Граждане голосовали за достойную жизнь, за независимость и процветание Беларуси”. На жаль, цього вони поки що не отримають. Ні достойного життя, ні незалежності, ні процвітання.

“Республика Беларусь по историческим меркам ещё совсем молодое суверенное государство. Но у нас уже сформирована собственная эффективная политическая система, со своими устоями и традициями!” Це точно. Настільки ефективна й потужна, що народ проти неї безсилий.

“В её основе — подлинное народовластие”. А щодо цього теж бере сумнів. Краще було б сказати так: “В її основі – президентська узурпація влади”.

Подальші тези президента, власне, навколо цього й обертаються. З усього видно, ненав’язливо бацька готується до наступних виборів. Після розлогих фраз він фактично дав “добро” на створення пропрезидентських партій:

“Люди хотят больше и активнее участвовать в решении вопросов государственной и общественной значимости. Они готовы выполнять более существенную роль в планировании и строительстве жизни своего региона, своей страны... Значит, власть должна предоставить им такую возможность. Это становится основополагающим на нынешнем этапе развития государства. ...Мне в последние два–три года, особенно в последнее время, все больше и больше предлагают сконцентрировать свое внимание на создании неких общественно–политических движений и партий, как их в соседних государствах называют “партии власти”... Попытка создать общественно–политическое движение, партию (в хорошем смысле этого слова) и привлечь туда элиту нашего общества, самых толковых людей, которые будут управлять общественными и иными процессами в нашей жизни, создавать без мощного движения, толчка снизу на данном этапе считаю нецелесообразным. Хотя люди хотят этого” . ( Такі люди або вже давно сидять у Зібранні, або у в’язниці.)

“Я не буду ничего делать искусственно, - продовжує Лукашенко. - При этом не собираюсь и тормозить общественно-политические процессы, которые бы привели к созданию подобного общественного движения или партии.” І продовження: “...Если в жизни сложится так, что они появятся, ради Бога, мы этому не будем препятствовать. Если такое движение будет занимать конструктивную позицию, работать во благо народа и государства, мы будем его поддерживать, и я это говорю откровенно”.

Лукашенко підштовхує депутатів: починайте готуватися до виборів уже зараз. І приймати нову Конституцію.

Олександр Григорович готує до виборів і весь білоруський народ. Точніше, починає працювати з електоратом за допомогою ручних засобів: “Исторически определилось, что в основе нашего общества четыре столпа, они существуют, их надо развивать: профсоюзы, Советы депутатов, молодёжные и ветеранские организации... Это не просто наиболее массовые объединения. Это сформировавшиеся, зрелые, испытанные временем и доказавшие свою эффективность инструменты самоорганизации и самоуправления народа”. І так далі... Розпочавши з профспілок, Лукашенко став пояснювати, наскільки такі організації необхідні народові Білорусі, як потрібно їх розвивати... Тут проговорився: “Профессиональные союзы - это одна из мощнейших опор государства, которую власть поддерживала и будет поддерживать в дальнейшем”.

Ось у чому вся суть. Президент створює максимально потужний провладний концерн, який би напевне переміг на всіх наступних парламентських та президентських виборах...

Національне зібрання щиро і захоплено аплодувало...