Віхи тижня. Замість кадрових чисток Янукович заявив про підготовку нападів на владу

В експертному середовищі лунають припущення, що мітинги під стінами ВР грають роль регульованого клапана для випуску пари і відволікання уваги від серйозніших проблем ...

Януковича залякали?

Минулого тижня образ «великого і жахливого» Віктора Януковича отримав помітну тріщину, оперативно зализати яку навряд чи вдасться. Глава держави в ході засідання уряду замість оприлюднення кадрових рішень щодо чиновників, якв проштрафилися, обрушився на невідомих осіб, які скуповують зброю і готуються до захоплення органів влади. До цих пір залишається загадкою, хто нашептав Віктору Федоровичу ці секретні дані, вміло спекулюючи на присутньому у Президента «комплексі Майдану». Якщо це зробив хтось із кандидатів у відставники, то можна лише подивуватися такому вмінню йти ва-банк. Якщо інформацію про підготовлюваний заколот «навіяли» з ближнього зарубіжжя, то вітчизняні спецслужби можна сміливо розпускати, передавши Україну в сферу компетенції ФСБ. Все одно в нашій країні вже проходять «російські марші», що викликає, м`яко кажучи, подив у будь-якої людини, небайдужої до долі України.

У результаті очікуваної кадрової бурі на засіданні уряду не було. Віктор Федорович покартав міністрів, які виявилися нездатними втілювати реформи, але так і не став звільняти будь-кого з них. Президент запропонував тим, хто не справляється зі своїми обов`язками, йти добровільно. Можливо, він вчасно згадав, що лава запасних у партії влади нагадує клишоногу табуретку, а ділитися повноваженнями з опонентами у нас в країні не прийнято. Микола Азаров нагадував суворого класного керівника, який взяв слово після промови директора школи і роздавав кожній свашці по ковбасці.

Не пощастило тільки львівському і запорізькому губернаторам, яким довелося зіграти роль цапів відбувайлів, адже зовсім без кадрових жертвоприношень обійтися було ніяк не можна.

Протести за заявками

Деякі опозиційно налаштовані оптимісти вважають, що Януковича налякали протести під стінами парламенту і уряду. Сумнівне твердження, оскільки самого Віктора Федоровича протестувальники не згадують, немов побоюються вголос вимовляти його ім`я. Зате триметровий паркан біля парламенту навчилися ламати злагоджено, ніби спеціально тренувалися. Можливості внести конструктивну критику в роботу депутатського корпусу представники громадських організацій не отримали - завадив міліцейський спецназ.

В експертному середовищі все частіше звучать припущення, що мітинги під стінами Верховної Ради грають роль регульованого клапана для випуску пари і відволікання уваги від більш серйозних проблем в країні. На перший погляд, здається, що наша країна опинилася в світовому тренді протестного руху, тільки активісти прагнуть окупувати не Уолл-стріт, а площу перед парламентом. Але якщо трохи придивитися, то стає зрозумілим, що суспільству «роблять щеплення» від участі в реальних акціях протесту. Не виключено, що заявки на проведення акцій під стінами Верховної Ради оформляли саме у владних кабінетах.

Жертва в ім`я євроінтеграції

Юлія Тимошенко зуміла в черговий раз переграти своїх опонентів. Вона з Лук`янівського СІЗО звернулася із закликом до лідерів Європейського Союзу будь-якою ціною підписати угоду про асоціацію з Україною в грудні цього року. Показово, що звернення прозвучало буквально напередодні остаточного підтвердження про проведення саміту в другій половині грудня, що дозволить Юлії Володимирівні з чистою совістю заявити, що саме вона внесла вирішальний внесок у підписання довгоочікуваного документа.

Правда, парламентська більшість заслуг Тимошенко не оцінила, відмовившись підтримувати декриміналізацію статті, за якою засуджено екс-прем`єра.

Передвиборні парадокси

З іншого боку, парламентські регіонали вирішили пограти в демократію, підтримавши створення робочої групи, яка намагатиметься зліпити з п`яти проектів законів про вибори народних депутатів один, здатний влаштувати всіх суб`єктів виборчого процесу. Впрягати в один віз коня і трепетну лань доручено новоспеченому «фронтовику» з НУ-НС Руслану Князевичу, якого буде підпирати перший віце-спікер Адам Мартинюк.

Влада, судячи з усього, готова імітувати бурхливе обговорення ініціатив з питань трансформації виборчого закону, але при цьому не збирається відмовлятися від мажоритарної складової на майбутніх виборах. Решта положень закону про вибори на тлі загальної політичної апатії здаються другорядними.

Євген Магда