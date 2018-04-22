Вєрка Сєрдючка зі своєю “Рашею” продовжує піаритися в Європі

Поп-королева Вєрка Сєрдючка – комедійний феномен у колишньому cхідному блоці, пише британська "Метро". Породження українського коміка Андрія Данилка, Вєрка виступає з добре продаваними хітами в колишньому Радянському Союзі. Вона стала сенсацією на конкурсі Євробачення, але програла в ході голосування сербському жіночому двійнику Біллі Бантера (комедійний персонаж американських фільмів та коміксів. – Прим. перекл.) Його пісня Dancing Lasha Tumbaі тепер відходить у минуле.

Які переваги й вади в тому, щоб бути українською поп-зіркою? Це нелегкий шлях – бути українською зіркою. Це нелегкий шлях бути зіркою взагалі. Іноді трапляються люди, які дістають мене тому, що я занадто успішний. Мене не дуже любили в Україні перед Євробаченням, а після нього немає великої любові до Вєркі й у Росії. Була кампанія „чорного піару” проти мене. Казали, що я співав Russia goodbye („Росіє, до побачення”), але я співав lasha tumbaі. Це була широка кампанія „чорного піару” з боку російських телекомпаній, які казали, що Вєрка Сердючка послала Росію на...

Ви були розчаровані тим, що не виграли Євробачення?

Після мого виступу на Євробаченні, я знав, що візьму друге місце. Сербіянка [Марія Шерифович] була все-таки досить гарна. Є багато переваг у тому, щоб бути другим. Переможець повинен поїхати в шість країн і працювати безкоштовно для Євробачення. Я роблю той самий тур, але мені платять за це.

Усі колишні радянські країни голосують тільки одна за одну. Це руйнує Євробачення?

Я не думаю, що це так. Якщо ваш виступ буде поганим, то ніхто не голосуватиме за вас незалежно від того, звідки ви приїхали. Торік український учасник був двадцять першим. Ніхто, включаючи Росію, не голосував за нього. Наступне питання!

Чи очікуєте, що станете поп-феноменом у Великій Британії?

Я – міжнародний артист. Я – новий символ миру для європейських країн, не тільки для Великобританії чи України. Наступне!

Ви кажете, що частина пісні йде монгольською мовою. Монгольське посольство стверджує, що це – тарабарщина. Що є правда?

Слова є монгольськими на “суржику”. Коли ми зробили запис пісні, ми змінили слова, щоб зробити нову фразу, яка звучить так само. Ця фраза викликала величезний скандал у Росії, а „ревниві” люди пішли до російського парламенту з вимогою скасувати всі мої російські концерти. Усі кажуть, що Вєрка співала “Росіє, до побачення”, але це неправда. Наступне!

На співака з Right Said Fred скоїли напад на параді геїв у Москві. Чи справді Україна є толерантнішою до геїв?

На жаль, ми не чули про Right Said Fred в Україні. Україна є дуже толерантною до геїв та лесбіянок. Ми можемо довести це, тому що місяць тому сер Елтон Джон виступив з концертом, і Джордж Майкл виступав кілька тижнів тому. Це мало великий успіх, багато українців і віп-персон прийшли на ці виступи. Українці дуже добрі одне до одного. Вони оцінюють вас як людину, а не вашу сексуальну орієнтацію.

Члени українського парламенту назвали Вас “гротескним і вульгарним”. Ви були розстроєні?

Є люди, які люблять Вєрку, і люди, які приховують свою любов до мене. Люди, які були проти Вєрки в парламенті, раптово після Євробачення почали посилати мені листи з привітаннями. Я не люблю людей, які швидко міняють свої думки.

Українці мають почуття гумору?

Звичайно. Ми маємо почуття гумору. Деякі люди люблять Бенні Хілла, деякі – ні. Це залежить від вашої індивідуальності.

Чому Ви назвали Ендрю Ллойда Веббера “сміттям” на шоу Грема Нортона?

Хтось інтерпретував Сердючку неправильно. Я мав на увазі, що я дивився мюзикл „Коти” по телебаченню. Це було нудно. Ви повинні дивитися мюзикл на сцені. Не дивіться „Котів” по телебаченню.

Ендрю Вілліамс

З англійської переклав Микола Писарчук