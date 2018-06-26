Чи змусить Москва гордих осетин лизати російські чоботи

Група російських чиновників заради приховування своїх махінацій поставила Південну Осетію на межу громадянської війни. Неефективне та небезпечне втручання російських авантюристів у політичні процеси «близького зарубіжжя» стає загальною тенденцією: слідом за Південною Осетією пожежа може спалахнути у Придністров`ї.

Передчуття громадянської війни

Перший тур виборів у Південній Осетії, що пройшов 13 листопада, дав несподіваний результат. Вперед, з великим відривом, вирвалися ставленик групи московських чиновників Анатолій Бібілов, який отримав 25,44% голосів, і колишній міністр освіти РПО Алла Джиоєва - 25,37%. Третє місце у директора цхінвальського хлібокомбінату Вадима Цховребова - 9,88%.

Заступник голови адміністрації Цхінвалі Алан Котаєв і голова Держкомітету інформації, зв`язку і масових комунікацій Георгій Кабісов отримали відповідно 9,62% і 7,53%. Котаєв вважався фігурою, здатною вийти у другий тур і згуртувати навколо себе опозицію, а Кабісова у народі - з подачі оточення Бібілова - вважали негласним ставлеником чинного президента Кокойти. Якщо додати до сказаного ще й те, що на вибори вийшло 11 претендентів (а намічалося - 17!), стане зрозуміло, наскільки непроста ситуація в Південній Осетії.

Бібілов, якому медіацентр «Ір» пророкував у першому турі аж 44%, негайно виступив з низкою рішучих заяв. По-перше, він заявив, що за Джиоєву голосував «протестний електорат». Що, загалом, вірно - питання лише в тому, що саме викликало протест у чверті тих, хто проголосував. По-друге, оголосив все, що відбулося підступами Кокойти, а Джиоєву - його прихильницею.

Ці висновки прозвучать особливо цікаво, якщо згадати, що Едуард Кокойти був обраний головою Республіканської політичної партії «Єдність» на її VIII з`їзді - тому самому, який, власне, і висунув Бібілова кандидатом в президенти. Утім, Бібілову і тим, хто очолює його кампанію, зараз не до логіки, винести би ноги. З урахуванням того, які сили і кошти були задіяні на розкрутку московського ставленика, результат у 25% виглядає дуже вже поганенько. І хоча він рівно вдесятеро перевищує рейтинг Бібілова місячної давності, навряд чи цей аргумент буде прийнятий до уваги спонсорами. А враховуючи звичаї, що панують у диких кавказьких ущелинах і в московських владних коридорах, положення Бібілова і Ко сьогодні більш ніж критичне. Сакраментальна фраза «програшу їм не пробачать» може означати для них не звільнення, а ліквідацію. По-перше, щоб іншим неповадно було, а, по-друге, щоб залишившись без роботи, не надумали балуватися мемуарами - мало чого... Крім того, «мертвих героїв» буде зручно використовувати в подальших іграх - а в тому, що вони підуть в будь-якому випадку, сумніватися не доводиться. Ті, хто просуває Бібілова, теж опинилися в пастці: якщо їхній претендент програє, на світло спливуть фінансові махінації з коштами, що виділяє Росія на післявоєнне відновлення ПО.

І Бібілов йде ва-банк: 16 листопада в спільному інтерв`ю «Осрадіо» заявляє, що «політиці президента Едуарда Кокойти дана жорстка і однозначна негативна оцінка», і «період правління Едуарда Кокойти і його найближчого оточення в Південній Осетії беззастережно йде в минуле». В устах кандидата від партії Кокойти це звучить цікаво, але далі - ще цікавіше.

«Через політику влади, - заявив Бібілов, - існує реальна небезпека приходу до влади реваншистської групи, головним спонукальним мотивом якої є почуття помсти. Ситуація дуже складна. Знову кілька тисяч наших людей з сім`ями повинна буде знятися і перебиратися за Рухський тунель. До мене приходять люди і кажуть, що готові взяти в руки зброю і йти в ліс, якщо люди, які стоять за Аллою Джиоєвою прийдуть до влади. Саме оточення Кокойти відповідальне за цю ситуацію. Народ ненавидить цих людей, жадає їх крові, і вони готові заради цього кинути країну у вир громадянського протистояння».

Відповідаючи на запитання про те, чи представляє Джиоєва опозицію, Бібілов заявив: «Майже кожен з реваншистської групи у той чи інший час був членом команди Кокойти, займав там ту чи іншу посаду, міністерське крісло. Не можу назвати цих людей опозицією».

Іншими словами, Бібілов фактично заявив про готовність вдатися до сили у разі програшу в другому турі. В устах голови республіканського МНС подібна заява - не пуста погроза. Треба також сказати, що поствиборні заяви Джиоєвої та її оточення носили досить миролюбний характер. Джиоєва навіть не виключила переговорів з Бібіловим в ім`я збереження громадянського миру в республіці - у тому, зрозуміло, випадку, якщо Бібілов проявить зацікавленість в них. Але після його виступу на «Осрадіо» переговори навряд чи можливі ...

Таланти і шанувальники

Реакція Росії на громадянський конфлікт у Південній Осетії, в тому випадку, якщо такий конфлікт станеться, абсолютно передбачувана. Російські миротворці просто не зможуть не підтримати Бібілова і його прихильників - і тому є серйозні політичні причини. На початку кампанії правлячої тандем в особі президента і прем`єра Росії дав негласне «добро» на жорстке згвалтування «маленької, але гордої республіки». Голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Костянтин Косачев особисто курирував цей процес, зачитуючи з трибуни форуму «Осетинський прорив: єдність, порядок, розвиток» привітання Володимира Путіна до його учасників та гостей. Само по собі привітання складено за шаблоном путінської прес-служби, тобто бездарно і нудно, і, за великим рахунком, майже не несе смислового навантаження. Важливіше сам факт його появи - абикого Путін вітати не стане. Дмитро Медведєв вітань не посилав, проте глава його адміністрації Сергій Наришкін напередодні виборів картинно, перед камерами, зустрічався з Бібіловим. Словом, ставки зроблені, і програш Бібілова вдарить по престижу Росії. Напередодні виборів в Думу і президентських виборів наступного року цього достатньо, щоб Росія підтримала Бібілова вже на державному рівні.

І Бібілов, і Джиоєва мають російське громадянство, і налаштовані цілком проросійськи - антиросійських політиків в Південній Осетії сьогодні просто немає. Але відносини з Росією були важливою частиною кампанії Бібілова, який заявляв, що «Росія має право на свої інтереси» в Південній Осетії, а кордони між Північною Осетією і Південною мають бути відкриті. Джиоєва у свою чергу говорила про місцеві проблеми, і теми зближення з Росією не торкалася взагалі. Така відсутність прогину в Кремлі сприймають як зухвалість - і як поганий приклад для інших васалів.

Головні сили, які просувають Бібілова, розташовані сходинкою нижче, на рівні адміністрації президента РФ. Ставку на нього зробив заступник начальника управління президента РФ з міжрегіональних і культурних зв`язків із зарубіжними країнами Владислав Гасумянов, який узгодив кандидатуру майбутнього президента Південної Осетії з главами МНС і Мінрегіонів Росії, Сергієм Шойгу і Віктором Басаргіним. Мета гри - збереження контролю над грошовими потоками, що надходять з Росії на післявоєнне відновлення республіки і надійне приховування вже зроблених розкрадань. На місцевому рівні Бібілов може спертися на чиновників, так чи інакше залучених у корупційні схеми із розпилення російської допомоги. Усе це, разом узяте, дає йому чималі шанси у другому турі. Однак Бібілов, відчуваючи ставлення виборців, відчуває невпевненість і намагається, на випадок невдачі, підвести базу під силовий варіант невизнання виборів.

Прогнози

Російський стиль поведінки - в дусі чи то окупаційної, чи то колоніальної адміністрації став сильно дратувати жителів Південної Осетії. Залежність взагалі дратує, а Південна Осетія абсолютно залежна від Росії, і без її підтримки нежиттєздатна, хоча її визнають цілих п`ять «великих» держав: Росія, Венесуела, Нікарагуа, Тувалу і Науру. Осетини, нехай і з російською підтримкою, відстояли свою республіку в збройному протистоянні з Грузією - і це породжує в суспільстві настрої, з якими безцеремонне втручання Росії сильно дисонує. Саме на хвилі цих настроїв і перемогла Джиоєва, що ставиться до Росії шанобливо, але не підлещується до неї. Багато хто, якщо не більшість тих, хто підтримав її, голосували за просте людське достоїнство, проти лакейства перед господарями Кремля, що стало в Росії вже загальноприйнятою нормою поведінки. Саме цей вибір, між гідністю і підлабузництвом, і стане справжнім змістом другого туру. Якщо переможе Бібілов, осетинам зламають хребет і змусять лизати російські чоботи. Якщо ж в очах більшості громадян власна гідність виявиться настільки цінною, що заради неї можна піти на матеріальні нестатки - переможе Джиоєва. Інші фактори, в тому числі і посилання на горезвісний «кавказький менталітет», не дозволяє нібито обрати в президенти жінку, представляються не те щоб незначними, але, скажімо так, другорядними. До речі, Кокойти, який заявив, що жінка президентом ПО стати не може, хоча «у нас жінок ніхто не обмежує, у нашому суспільстві до жінок ставляться дуже добре і з повагою», був у цей момент дивно схожий на товариша Саахова з відомого фільму. У тому самому епізоді, де він «нічого не робив, тільки увійшов, розумієш».

Тенденції

Спроби вести себе в «ближньому зарубіжжі» як у своїй колонії, з одного боку, та обурення російським колоніальним стилем поведінки, з іншого, стає загальним місцем у відношенні Росії з суміжними державами. При цьому «правота» або «неправота» Росії в кожному окремому випадку, взагалі кажучи, не мають значення. Громадяни суміжних країн не бажають жити під диктовку з Москви, і залежність від російської допомоги перестає бути вирішальним аргументом.

Процеси, подібні з тим, що стався в Південній Осетії, йдуть і в Придністров`ї, де Ігор Смирнов, всім сильно обридлий, що довів республіку до ручки, перетворив Конституцію на пародію на саму себе, беззмінно сидить чотири терміни і прагне просидіти п`ятий, задушив в Придністров`ї всілякі прояви громадянського суспільства - і так далі, список цей можна продовжувати до нескінченності, - набирає бали і явно йде на перемогу, можливо, навіть у першому турі. Відбувається це з єдиної причини: кандидат, якого підтримує і наполегливо просуває Росія, при найближчому розгляді виявляється ще гірше. Втім, гідних кандидатів на виборах в Придністров`ї, на жаль, немає - в цьому й полягає трагізм становища. А немає їх багато в чому тому, що Росія десятиліттями втручалася в політичні процеси, підтримуючи миттєво зручні їй фігури, домагаючись тактичних виграшів - і заганяючи ситуацію у безвихідний стратегічний пат, в якому вона і перебуває сьогодні. Втім, Придністров`я - це вже інша тема.

Що стосується впливу Росії на пострадянському просторі, то перспективи його представляються блідими. Товариство нових держав переросло той етап, коли диктат з Москви сприймався природно і не породжував протестів. По-перше, ідеї незалежності мало-помалу проникли в суспільну свідомість. По-друге, і це головне, російські рецепти найчастіше виявлялися настільки ж неефективними, як і західні. Сторонні рецепти в державному будівництві взагалі не працюють як такі, і це розуміння теж мало-помалу проникає в маси. Як наслідок, спроби грубого диктату починають викликати відторгнення.

Ця тенденція в ставленні до Росії в «близькому зарубіжжі» ще тільки набирає силу - але вона, безсумнівно, є. Барська любов рідко викликає відповідні почуття тих, кого силою утримують в стані холопів.

Сергій Ільченко.