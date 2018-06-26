День свободи підприємці відзначили тричі

День Свободи в Києві розпочався під Лук`янівським СІЗО. Тут постійно стоїть пікет «Молодої Батьківщини», яка і стала ініціатором Марафону свободи. Сюди вранці приїхали представники політичних партій та громадських об`єднань, а також - народні депутати. Очікуючи початку мітингу, слухала, як пікетники згадували вчорашній день, вони кричали «Луценку свободу!». А тим часом автозак з Луценком повертався з судового засідання. Він повільно в`їжджав у ворота. І звідти, з вікна, хтось помахав пікетникам рукою.

- Це що, Юру везуть? - з недовірою запитали учасники водія.

- Так, - ствердно кивнув той головою.

Є в цьому якийсь драматичний символізм, що через сім років після другого туру сфальсифікованого голосування, коли на Майдані з`явилися перші намети, його польового командира Юрія Луценка везуть у СІЗО. Але саме в цей день, нехай і автозаку він чує на свою підтримку злагоджені голоси пікетників. Перед початком мітингу фотографи йшли подивитися на вікно Юліної камери. Її, за їхніми словами, завісили дрібною сіткою. Завісили після того, як вона востаннє виглянула у вікно, привітавши пікетників. Активіст-бютівець Микола Бабенко тримав руках маленьку стінгазету, на якій було наклеєно три фотографії. - Бачите, це Тимошенко, як до школи йшла, а це в інституті. А це вона, як дочку заміж видавала, - розповідає він журналістам. Нарешті почався мітинг. Якби Тимошенко могла все це почути, то вона б дізналася, що вона «серце Майдану і серце свободи» - так її назвав політичний активіст Андрій Любка. Що її так само, як Махатму Ганді, заарештували 5 серпня, а він, звільнившись, зробив країну вільною - таку долю їй передрік народний депутат України Андрій Шевченко. «І що не може бути демократії і свободи, поки сидить Юля. Бо Юля це свобода », - сказала депутат з« БЮТ-Батьківщини »Наталія Королевська. - Вони не вб`ють наше бажання жити у вільній країні. Вони хочуть нас залякати, бо самі бояться, - заявила політик. *** Несподіване продовження День свободи отримав у Будинку вчителя. Підприємці і активісти через сім років після Майдану, і через рік після Податкового Майдану, вирішили провести установчий з`їзд, на якому оформилися як громадська організація «Вперед». Можна кривитися від того, що підприємці пустилися в русло бюрократичної процедури, обумовленої вимогами Мін`юсту, можна прогнозувати, що потім вони створять партію, і висловлювати сумніви, в тому, що вона буде сильною. Але в Будинку вчителя сьогодні зібралися ті, хто був ядром Податкового Майдану. Усі ті, хто в перші дні підприємницького протесту дещо розгублено ходив у штабному наметі, до ладу не знаючи, що робити з пробудженою людською силою і довірою малого бізнесу. Ті, хто не боявся «Беркута», але через недосвідченість метався, іноді двічі на день, змінюючи список вимог, ті, кого зраджували «типу незалежні експерти по бізнесу», хто потім проводив нові акції бізнесменів і терпів репресії влади. Загальновідомо, що сотні підприємців потрапили під роздачу правоохоронців. Наталія Королевська підтримала цей рух у смутний і не дуже простий час. Відстоюючи того чи іншого бізнесмена, вириваючи вкрадену (конфісковану) правоохоронцями власність, витягаючи підприємця з СІЗО, Королівська забезпечувала безперебійну адвокатську і медіапідтримку. А іноді просто активно використовувала депутатський мандат. Приїхавши в регіони, йшла в міліцію, зверталася в прокуратуру і обіцяла міліціонерам і податківцям, що вони сядуть туди ж, де сидять підприємці. Вирішуючи, питання наїздів на малий і середній бізнес, вони разом працювали над новим кодексом (його так і не прийняли), влаштовували регіональні та автопробіги і Автомайдани. І сьогодні на з`їзді Королевська була присутня як неформальний лідер. Не зовсім розумію, що робили на установчому з`їзді «Вперед» козаки. Напевно, Наталя Юріївна набралася любові до козаків у Юлії Володимирівни. Це як орден-бляшка або як мідна етнографічна підв`язка. Але козаки хоч і недоречно виглядали, але не зіпсували загальної щирої атмосфери з`їзду. Цей форум руху «Вперед» нагадав мені ранні з`їзди «Нашої України». Де кожен говорить, що хоче, часом не соромлячись у висловах, де протестують проти введення тієї чи іншої персони в члени правління, бурхливо реагують з приводу процедури з`їзду. Цікаво, що всі присутні виступали без папірця. І всі один одного знали з часів Податкового Майдану. Наприклад, запрошуючи делегатів у президію (ведучим з`їзду був Андрій Панаетов) людей представляли так. - Ірина Куровська, наша активістка, яка встановила прапор «Вперед » на горі Казбек... Галина Кулик, організувала майдан, де зібралося чотири тисячі людей. На з`їзді були присутні 142 делегати з п`ятнадцяти регіональних організацій. - Ми з вами були разом, коли відстоювали права на Майдані. Після цього влада намагалася розбити наш рух, роз`єднати, купити його лідерів. Але у них не вийшло. Зараз знімаються протиріччя всередині організації та між регіонами, ми міцніємо, ми знаходимо слова, після яких люди пристають до нас, - виступ Андрія Панаетова тривав не більше десяти хвилин. Він повідомив, що потрібно проголосувати створення організації, вибрати співголів, затвердити статут і дату наступної акції. Наступним виступив співголова оргкомітету, лідер руху «Наступ» Руслан Секела: - Сьогодні великий день і велике свято. 70% тих, хто сидить у залі, - це люди, які починали Податковий Майдан. Рік тому ми зробили багато - ми побороли недовіру людей у ​​свої сили. Ми спростували стереотип, що принцип українця - моя хата з краю. Під час Податкового Майдану політики шукали, хто ж годує ці настрої, на чому стоїть Майдан. Вони просто не розуміли, яка непереможна сила - народ. Прийнявши мерзенний закон про вибори, лідери опозиції здали народ. А через рік вони прийдуть до нас за голосами. Стоячи рік тому на Майдані, частина людей говорила, що треба йти тільки шляхом економічних вимог. Інша частина говорила, що без зміни влади нічого не буде. Я вважаю, що тепер всі зрозуміли, потрібно йти шляхом політичної боротьби. Цій владі не потрібні вільні люди, їм потрібні люди, чий дохід це тисяча гривень на місяць. Думаю, що ця влада щоранку прокидається з думкою: що ще зробити такого, щоб революція відбулася. Сьогодні День Свободи. А вони тягнуть на Майдан багатотонну ялинку. Вони бояться, тому півроку на сцені Майдану будуть танці, а півроку ялинка. Але народ дозріє, віра, усвідомлення і воля зроблять свою справу. А нам з вами потрібно створювати і будувати наші організації. Цікаво, що коли обирали правління, перше запитання залу кандидатові в члени правління було таке: чи брав участь у Податковому Майдані, якою була участь у регіональних акціях і центральних Автомайданах. Подеколи влаштовували серйозний іспит новоспеченим членам. Затвердивши нове правління, затвердивши статут, присутні рухалися порядком денним, обговорюючи майбутню акцію «Переоблік влади», призначену на 1 грудня. Усі водії повинні натиснути на гудок машини о 12:00, а підприємці як мінімум на годину, а як максимум - до вечора, повісити табличку «Переоблік». Наступним виступив Алім Михайлов: - Влада нас «помітила», підприємці під пресом. У нас на Хмельниччині влада «створила» «Комісію техногенних катастроф», які ходять, перевіряють і пишуть нам штрафи.