Як підприємці відправляли владу на «переоблік»

Акцію протесту в перший день зими анонсували ще в День Свободи. Тож сьогодні підприємці за планом прийшли під Верховну Раду, щоб зробити “переоблік влади”. Хвиля аналогічних страйків прокотилася по всій країні.

Добиратися до парламенту протестувальникам довелося з перешкодами. Спочатку ДАІ зупинило автобус з обладнанням, необхідним для проведення акції, пізніше – колону мітингувальників, які прямували до парламенту від метро “Арсенальна”, а згодом і автоколону з прапорами Громадянського руху «Вперед!» і табличками “Переоблік”.

Нарешті підприємці добираються до славнозвісного залізного паркану навколо Ради. Далі не пройти. Міліція вже напоготові – вишукувалися вздовж дороги, щоб ніхто не вийшов на проїжджу частину. Тож представники малого бізнесу товпляться на вузенькому тротуарі біля Маріїнського парку.

– Мета нашого пікету дуже проста, – розповідає співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій Панаетов. – Ми показуємо владі, що ми не хочемо більше її терпіти, ми показуємо, що ми готові зробити переоблік. По всій Україні підприємці і ті, хто до нас доєдналися, на своїх робочих місцях вже зараз викладають таблички “Переоблік” і на якийсь час закривають свої магазини. Мені щойно повідомили з Вінниці, що в них вже понад 1500 осіб вийшли на мітинги. Такі самі мітинги проходитимуть у Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях та інших містах. Акція безстрокова. Триватиме доти, доки ми не зробимо повний і остаточний переоблік цієї влади.

Підприємців прийшли підтримати чорнобильці, які відучора голодують у Маріїнському парку біля Кабміну.

– Ми, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, громадяни, які проживають на забруднених територіях, підтримуємо вимоги підприємців і кажемо “ні!” цій владі, – заявляє учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалід II групи Петро Прокопенко. – Влада сьогодні намагається судовими рішеннями заборонити мирні демонстрації, голодування – це порушення Конституції і законів. Ми вимагаємо, щоб ми жили не по кодексу понять, а по кодексу законів. Ми – чорнобильці, “діти війни”, вояки-інтернаціоналісти, інваліди-шахтарі – всі підтримують сьогодні вимоги підприємців. “Переоблік” владі!

– Якщо в країні криза – почніть з себе, – додає Панаетов. – Позбавте себе захмарних пенсій, відправте гроші з офшорів назад у країну для виплати податків. І тоді вистачить грошей для всіх. У нас багатюща країна і ми не дозволимо її перетворити на країну жебраків і безхатченків. Нам не важливо, якого кольору ця влада. Ми вимагаємо, щоб влада була від народу і для народу. Ми не підтримуємо жодної політичної сили. Ми будемо висувати свої вимоги, своїх людей, які створили свої робочі місця і знають, як це роботи, а “цим” (Панаетов махає рукою в бік ВР) ми оголошуємо “переоблік”.

– Треба всім єднатися, а не казати, що це “ми – підприємці” без усіляких партій, – береться повчати Панаетова якась літня жінка. – Якщо ми не будемо разом, то матимемо знову оце, що зараз твориться.

Розмова пожвавлюється. Але жінки стихають, коли з’являється бютівка Наталія Королевська, голова Комітету з промполітики та підприємництва.

– Сьогодні 1 грудня. 20 років тому пройшов референдум і всі проголосували за незалежну Україну, – розпочинає виступ перед підприємцями Королевська. – І що ми за цих 20 років побачили? Як поділили все, що можна було поділити в країні. Влада намагається нас залякати. Посадили Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, вбили чорнобильця в Донецьку і зараз суд прийняв рішення, що не можна виходити протестувати – ні під Верховну Раду, ні під Кабмін, ні на Банкову. Скоро влада буде нам розповідати, де можна ходити. Наша задача сьогодні сказати їм, що ми їх відправляємо на переоблік. Вони прийняли Податковий кодекс, знищили малий і середній бізнес, прийняли пенсійну реформу, не створивши жодного робочого місця, зараз хочуть прийняти земельну реформу, щоб остаточно продати українську землю… В них не вийде посіяти в нас страх, як вони того намагаються. Вони сьогодні бояться людей більше, ніж люди бояться їх. Сьогодні мовчати – це значить співробітничати з цією владою і підтримувати їх режим. Наша задача – не мовчати і не боятися. Коли ми йдемо вперед – ми обов’язково переможемо.

Народний депутат також розповіла, що разом з підприємцями вони ініціюють створення комітету захисту акцій протесту, щоб захищати людей, “в яких вистачає сил, волі, духу заявляти свій протест цій владі”. Обіцяють надавати допомогу як координаційну, так і юридичну.

Королевська і Панаетов прямують до дверей Верховної Ради і там вішають дві однакові таблички з написом: “Владу – на переоблік”.

Другий пункт “екскурсії” – Кабмін. Колона підприємців прямує до Азарова. Тут їх зустрічають чорнобильці і міліціонери. Загони останніх підтягають ближче до Будинку уряду і перегороджують шлях підприємцям трошки нижче Садової.

– Кабмін – уособлення зла. Це той орган, з якого виходять всі ці антисоціальні закони, – вигукує Панаетов. – Через цей орган сьогодні страждають підприємці, пенсіонери, ветерани, інваліди. Тут знаходиться Азаров, тут знаходиться Тігіпко – це ті люди чи їхні помічники на колінах строчили минулого року Податковий кодекс, який об’єднав Схід і Захід, який об’єднав всіх підприємців.

Згадали підприємницький майдан. Скаржилися, що рік їм “парили мізки”. Мовляв, у Раді підприємці, як має бути, написали законопроект про спрощену систему оподаткування, зібрали більше 11 робочих груп, об’їхали 14 областей з цим законопроектом, який згодом від імені Королевської подали до Верховної Ради, але нардепи врахували тільки деякі вимоги протестувальників, і то тільки завдяки масовому страйку 19 травня, коли під стіни Верховної Ради прийшли понад 5 тисяч підприємців. Тож у нинішньому вигляді закон підприємців не влаштовує, кажуть, дуже багато “заковик”, через які у будь-який момент до вас можуть прийти перевіряльні органи і висувати необґрунтовані претензії.

– Підприємці, особливо ті, які займаються продуктами харчування, розуміють, що зіпсований товар не можна зберігати поряд з гарним – буде смердіти, – продовжує виступ співголова Громадянського руху «Вперед!». – Тож треба його викинути. Все, що знаходиться у цій будівлі (Панаетов киває у бік Кабміну) давно вже зіпсувалося і згнило, треба викинути його звідти. Відправити когось у Лук’янівку, а хто встигне – хай тікає на свої Канари. Ми прийшли сказати цьому органу, що ми його ставимо на “переоблік”. Вже рік нашими активістами ведуться так звані “книги позору”, куди ми записуємо всі злодіяння місцевої і центральної влади. І потім ми їй висунемо рахунок.

Королевська з Панаетовим йдуть до дверей Кабміну, щоб причепити таку саму табличку з написом “переоблік”. Підприємці хочуть піти за ними, але кордон з міліціянтів стає на заваді. Починається словесна перепалка.

“Ганьба! Ганьба!” – скандують підприємці.

– Хлопці, ну поясніть, ну чого ви їх захищаєте? – звертається до силовиків літня жіночка. – Ви повинні з нами зараз отут стояти!

– От закінчимо зміну, перевдягнемося і станемо, – скоріше для заспокоєння відповів їй один з правоохоронців.

– Коли ж вже бійка буде? – ніби в очікуванні “шоу” розмірковує вголос парубок за моєю спиною.

– Погані думки у тебе, хлопче. Неправильні, – одразу реагує чоловік у цивільному з камерою в руках.

І серед сбушників є адекватні люди…

– Ми не хочемо їхніх благ і привілеїв (чиновницьких – Авт.). Ми просто хочемо нормально працювати, щоб наші сім’ї не голодували, – каже до мене якийсь чоловік, помітивши диктофон у руках. – Так і напишіть.

У владі оголошення “переобліку” зустріли доволі скептично. Сьогодні Азаров поділився з журналістами своїм баченням соціальних бунтів по всій країні. Каже, акції протесту в Україні не мають масового характеру, й організовані силами, які хочуть розхитати ситуацію в країні.

– Стабілізувалася ситуація, давайте знову її підірвемо. Не вийде. Ні у кого не вийде підірвати ситуацію, як би не хотілося. Які б там пробіги, паркани, так звані протести... Достатньо у держави можливостей, сил і засобів зі всім цим впоратися.

Залізні паркани і живі кордони – яскраве підтвердження слів прем’єра. Але будь-які огорожі не вічні…

Яна Солнцева