Чому українська делегація оскандалилася в Страсбурзі

Не встигла розпочатися сесія Парламентській Асамблеї Ради Європи, як Україна опинилася в центрі уваги. Між українською владою і опозицією триває боротьба в Страсбурзі. На сесію ПАРЕ деякі члени української делегації, зокрема Володимир Пилипенко, Валерій Писаренко та Олександр Фельдман, нібито приїхали від опозиції і значаться членами БЮТ, хоча давно вже кинули Юлію Тимошенко і ввійшли в провладну більшість. У Європарламенті заговорили про можливість скасування повноважень української делегації, принаймні трьох її членів. Новий президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон не підтримав цю ідею, зазначивши: “Для мене позбавлення повноважень – це остання зброя, коли всі дороги вже пройдені”.

Яка процедура відкликання делегації? Як ця ситуація відіб’ється на іміджі України? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Ольга Герасим’юк, член Моніторингового комітету ПАРЄ, народний депутат: ПР НЕ РАЗ МІНЯЛА СКЛАД ДЕЛЕГАЦІЇ – І НІХТО НЕ СПЕРЕЧАВСЯ

Опозиція не ініціювала того, щоби повноваження української делегації були поставлені під сумнів – це не в інтересах держави і не в інтересах опозиції, яка також є частиною делегації.

У листі до Регламентного комітету і до президента парламенту голови двох фракцій чітко написали, що вони просять допомогти усунути дисбаланс у представництві опозиції в делегації. Ідеться конкретно про повноваження трьох депутатів.

Чому опозиція це зробила? Тому що вже не один рік опозиційні фракції домагаються того, щоб представництво опозиції в делегації ПАРЄ було коректним.

Питання складу парламентської делегації в ПАРЄ за регламентом ВР вирішує Комітет у закордонних справах Верховної Ради. До нього фракції подають, відповідно до квот, свої кандидатури. Комітет вирішує це питання і передає спікерові, який формально вносить рішення в розпорядження і надсилає в ПАРЄ. Це відбувається під час нового скликання депутатів після виборів. Більше ніяких дій не передбачено.

Якщо хтось виходить із фракції, формуються якісь групи, “тушки”, то це ніяк не впливає на визначений склад, підтверджений Комітетом закордонних справ. Звісно, хтось хоче замінити свого представника з якихось причин. Партія регіонів не раз робила заміни в складі делегації. Через те, що їхні люди пішли в уряд чи з інших причин. І з цим ніхто не сперечався.

Що стосується нинішньої ситуації… Є документи, які підтверджують, що опозиційні фракції зверталися у встановленому порядку до Комітету у закордонних справах з проханням замінити членів делегації. У рішенні Комітету закордонних справ, підписаному Тарасом Чорноволом, ішлося про те, щоб задовольнити це прохання. Рішення передали спікеру. Але він з якоїсь причини не вніс його у своє розпорядження і надіслав до ПАРЄ той склад, який узгоджує з Партією регіонів. Чому – невідомо.

І те, що спікер не виконав рішення комітету – є порушенням пункту 6 протоколу про процедури ПАРЄ. Й опозиційні фракції написали цього листа до регламентного комітету ПАРЄ, щоб дисбаланс було усунуто. Адже всередині парламенту опозиція вичерпала всі можливості.

Сьогодні в Страсбурзі Регламентний комітет розглянув ситуацію з українською делегацією і ухвалив таке рішення: українській делегації повноваження будуть підтверджені, голова комітету звернеться з листом до президента ПАРЄ і проінформує його про це рішення. А на підставі цього рішення президент ПАРЄ напише листа до Володимира Литвина, у якому зазначить, що між Верховною Радою і Парламентською Асамблеєю некоректна комунікація і ПАРЄ погано розуміє принципи, за якими формується делегація. Президент ПАРЄ також закличе спікера ВР дотримуватися правил процедури та регламенту Парламентської Асамблеї, які вимагають чіткого й прозорого представництва, пропорційності й квотності у формуванні делегації. Цей лист буде зачитаний у четвер уранці на засіданні ПАРЄ.

Ми задоволені рішенням. Це, власне, те, що й треба було довести. Дуже поспішили деякі коментатори із звинуваченнями опозиції, мовляв, вона хоче нашкодити українському іміджу чи позбавити українську делегацію голосу. Це зовсім не те, до чого опозиція прагнула. Це добрий сигнал.

До речі, більшість розподілила й участь у комітетах ПАРЄ, як їм вигідно. Опозиція не представлена в жодному з серйозних комітетів: Комітет рівних можливостей (рівність чоловіків і жінок, меншин), культурний – буда ласка. А скажімо, юридичний, де часом справді вирішується питання іміджу країни, представлений двома “тушками” – Пилипенком і Писаренком.

Розподіляв делегатів по комітетах Іван Попеску (ПР) одноосібно. Хоча за статутом делегації всі розподіли за квотами мають бути потім обговорені на засіданні делегації і проголосовані. У нас уже років три таких засідань не проходило.

Цього року Попеску знову сам себе фактично проголосив віце-президентом за квотою України в ПАРЄ. Ніхто цього також не вирішував і не узгоджував.

Валерій Чалий, заступник гендиректора Центру Разумкова, колишній заступник міністра закордонних справ: ВИНУВАТЦІ ЦІЄЇ СИТУАЦІЇ – ЛИТВИН І КС

Більш важливо сьогодні, чому склалася така ситуація, яка дуже негативно впливає на імідж країни. Це сталося тільки тому, що внутрішні процедури в Україні, зокрема в роботі парламенту, не дотримуються повною мірою. Або є протиріччя, які використовуються тими чи іншими силами й персоналіями.

Звісно, можна вирішувати питання внутрішніх суперечок в зовнішніх інституціях. Але краще це зробити тут, усередині України.

Проблема не в тих, хто поставив це питання на порядок денний у закордонних структурах. Проблема в тих, хто створив її тут, в Україні.

Гадаю, ключову відповідальність у цій ситуації має взяти на себе Володимир Литвин. Наскільки мені відомо, були неодноразові звернення до спікера парламенту, аби той урегулював ситуацію з балансом представництва української делегації.

Коли відкривається робота сесії ПАРЄ, то перше питання, яке ставить президент ПАРЄ, – стосується повноважень членів делегації. Це формальна процедура, і дуже рідко вона має відповідь залу: “Так, є заперечення”. Те, що викликає здивування або іронію в депутатів, відбулося з Україною та українською делегацією.

Але такі випадки були й раніше. Вони стосувалися більшою мірою пострадянських країн. І пов’язані були з невирішеністю процедур боротьби влади й опозиції всередині країни. Як правило, рішення приймалися на користь опозиції.

Крім спікера, ще один серйозний винуватець і основа цієї проблеми –рішення Конституційного суду України щодо можливості переходів депутатів з одних фракцій до інших. Це, як мінімум, сумнівне рішення створило всі умови для так званих “тушок”. Таким рішенням КС заклав міну уповільненої дії. Тепер ця міна починає розриватися, причому на європейських майданчиках.

На жаль, на наступних виборах ця проблема не вирішиться. Знову депутати, які пройшли за списками опозиції, переходитимуть до влади. Ще один момент – мажоритарні округи, де ще складніше визначати цей баланс представництва в європейських структурах.

Але в країнах, де розуміють, чого варта зовнішня оцінка країни, як вона впливає на рівень інвестицій, рівень економіки, такого б не допустили.

Думаю, новий президент ПАРЄ, який зайняв позицію не приймати рішення щодо позбавлення повноважень української делегації, має рацію. Він зазначив, що не пройдено всі процедури, не використано можливі варіанти вирішення цієї проблеми.

Геннадій Удовенко, колишній міністр закордонних справ: ВИКЛЮЧЕНІ З БЮТ ДЕПУТАТИ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ БЮТ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ? НОНСЕНС! Опозиції потрібно спочатку було порушити це питання в самому парламенті, побачити, яка буде реакція депутатів. Я не думаю, що б вони прийняли рішення на користь опозиції. І тоді б це була підстава для звернення до ПАРЄ.

Цей хід би не порушував чинної процедури й водночас показав би обличчя правлячої партії, яка не йде на співпрацю з опозицією.

На відміну від багатьох інших делегацій у ПАРЄ, українська делегація в усі роки незалежності відзначалася тим, що не виступала єдиною силою.

Безумовно, ця ситуація не йде на користь державі. Це ще раз покаже, що ми несформоване суспільство.

Але опозиція має застосовувати всі можливості для того, щоб її інтереси були враховані. Ну як це так? Депутатів виключили з фракції БЮТ, а вони тепер представляють БЮТ на міжнародній арені. Це юридичний і моральний нонсенс!

Опитувала Анна Ященко