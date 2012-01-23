ПАРЄ просили скасувати повноваження української делегації

Група Європейської народної партії у Парламентській Асамблеї Ради Європи просила скасувати повноваження української делегації в ПАРЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на початку першої частини сесії ПАРЄ представник групи, депутат Ежідіус ВАРЕЙКІС (Литва).

“Три члени української делегації – Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО та Олександр ФЕЛЬДМАН – перебувають тут як члени Блоку Тимошенко, тобто опозиції, хоча насправді вони є членами правлячої партії, тому ми оскаржуємо повноваження”, - сказав він.

Однак члени ПАРЄ не підтримали цю пропозицію.

Разом з тим, як повідомив головуючий на сесії, питання повноважень трьох членів української делегації може розглянути Комітет правил процедури, імунітету та інституційних справ. Відповідно до правила 7 Правил процедури ПАРЄ, Комітет має розглянути питання щодо трьох членів української делегації якнайшвидше, по можливості – протягом 24-х годин. Якщо Комітет визнає, що повноваження цих трьох членів не можуть бути підтверджені, він має підготувати проект резолюції ПАРЄ.