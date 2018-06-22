Підприємці «беруть владу під контроль» і погрожують протестами

Стартував всеукраїнський проект «Захистити кожного». Його мета – захист економічних прав та свобод підприємців від свавілля чиновників.

Захищатися пропонують у кілька способів.

По-перше, запускають сайт «Владу під контроль» vladupidkontrol.org.ua, щоб фіксувати та розслідувати порушення з боку органів влади.

– Кожен підприємець зможе отримати онлайн консультацію зі свого питання та депутатське реагування на конкретний випадок, – розповідає лідер УСДП, ініціатор проекту Наталія Королевська. – Буде залучена група народних депутатів, які забезпечуватимуть депутатські звернення у відповідні органи, щоб кожне беззаконня з боку влади зробити публічним. На сайті буде відображена повна картина порушень чиновників різних рівнів, а також інформація про рейдерські захоплення.

Королевська наводить сумну статистику – тільки за 2011 рік кількість підприємств малого бізнесу скоротилося на 245 тисяч. Каже, якщо економічні репресії щодо малого бізнесу збережуться і надалі, то у 2012 році кількість робочих місць скоротиться вже на 500 тисяч.

– Багато підприємців і бізнесменів сподіваються, що восени 2012 року влада буде змінена та ситуація теж зміниться. Але треба розуміти, що до осені 2012 року деякі просто можуть “не дожити”, – зазначає народний депутат. – За моїми даними, тільки на Луганщині за останні місці було порушено понад 700 кримінальних справ проти підприємців. Триває тотальний економічний пресинг. Ангела Меркель у Давосі сказала, що найголовніша і найцінніша валюта зараз – це довіра. А довіра між українським бізнесом і владою була знищена у 2010-2011 роках. Коли ми побачили зареєстрований законопроект в парламенті, згідно з яким скасовується норма про попередження підприємців за 10 днів до планової перевірки, ми зрозуміли, що 2012 рік буде під знаком “маски-шоу нон-стоп”, коли без попереджень і будь-яких підстав всі контролюючі органи можуть цілодобово перевіряти будь-яке підприємство.

– Нам пояснювали, що Податковий кодекс – це для нашого щастя, розповідали, як стане всім прекрасно працювати з його введенням, – розповідає співголова Громадянського руху «Вперед!», підприємець Андрій Панаетов. – Минув рік відтоді, як він почав діяти. Я запитував багатьох підприємців: хоч хтось відчув щонайменше поліпшення від цього Податкового кодексу? З усіх боків я чув тільки одне – “ні”. Для підприємців малого бізнесу статті Податкового кодексу про спрощенку та закон про єдиний соціальний внесок суттєво збільшив податкове навантаження. Максимальні ставки єдиного податку застосовуються по всій країні, за рідким виключенням, коли наші активісти піднімають серйозні бучі біля місцевих адміністрацій. Залишились фактичні перевірки, ліквідовано фіксований патент, контролери отримали право виймати свідоцтва про реєстрацію…

Тож щоб захистити свої права «Вперед!» для початку пропонує підприємцям досконало знати їх. Для цього активісти руху видали довідкову літературу.

Першу брошуру під назвою “Мистецтво самозахисту” з лозунгом “Не потрібно боятися перевірок – потрібно знати свої права” “Вперед!” випустили ще минулого року. А нині презентували другу – про актуальні питання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Там є вся необхідна інформація про положення Податкового кодексу щодо «спрощенки», що набули чинності з 1 січня 2012 року.

– Після мітингів підприємців ми дійшли висновку, що люди просто залякані тим законодавством. Ми зрозуміли, що людей потрібно об’єднувати не лише на майданах, – розповідає заступник керівника Хмельницького осередку ГР «Вперед!» Галина Кулик. – Ми вчимо людей, консультуємо, даємо їм поштовх не тільки розвивати свій бізнес, але й вміти захищатися. Люди чіпляються за соломинку, щоби вижити в цій важкій ситуації. І цією соломинкою для багатьох стали наші книжечки та громадські приймальні “Вперед”, які працювали в різних регіонах України.

Керівник Вінницького осередку ГР «Вперед!» Ірина Касьян радить підприємцям не боятися контролюючих органів.

– Контролюючі органи – наші помічники, яких ми з вами годуємо. Не буде підприємців і податків – не буде контролюючих органів.

Касьян наголошує: треба знати закони, готувати до перевірки не тільки себе, а й свій персонал, якщо він є, а головне – влаштовувати зустрічну перевірку і самим перевіряльникам.

Мало хто з підприємців знає, що за законом можна долучати до перевірки громадських діячів чи колег-підприємців, тобто будь-яких третіх осіб, використовувати відео та аудіо запис. А знання та використання цих простих правил допоможе провести перевірку більш-менш об’єктивно. В усякому разі її процес буде зафіксовано.

Третій крок у захисті підприємців – створення слідчих комісій у ВР з питань розслідування фактів порушення прав підприємців і їх незаконного переслідування з боку органів влади.

– Ми починаємо всеукраїнську акцію збору підписів під вимогами внести зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи, – заявляє Королевська. – Ми створюємо громадську робочу групу для роботи над змінами спрощеної системи.

Сьогодні “Вперед” пропонує боротися з владою шляхом примушування її дотримуватися законів.

– Та якщо ми будемо бачити, що ситуація не змінилися, що нема ніякої реакції, що контролюючі органи не припиняють «безпредєл», незважаючи на публічність, на слідчі комісії, то з середини березня ми почнемо організацію пікетів – від контролюючих органів районного/міського/обласного значення до центральних, – обіцяє Королевська.

Любов Ліщина